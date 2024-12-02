Narenciyeli piliç but 

Acı & tatlı ve ekşi uyumunu sevenler için yapılışı pratik narenciyeli leziz piliç but...

Servis: 4 kişilik

Hazırlama & bekletme süresi: 1 saat

Pişirme süresi: 50 - 55 dakika

Malzemeler:

8 adet piliç baget but,1 kg

1 portakal

2 mandalina

1 lime

Sosu için;

1 mandalinanın suyu

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı taze zencefil, rendelenmiş

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı tütsülenmiş acı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı tuz

7 - 8 dal taze kekik

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzerlerine;

Taze kekik dalları

Yapılışı:

*Sos malzemelerini geniş bir kapta karıştırın, piliç bagetleri ekleyip harmanlayın ve üzerini kapatıp 1 saat buzdolabında bekletin.

*Portakal, lime ve mandalinayı ince dilimleyip fırına girebilecek tavaya sıralayın, piliç bagetleri üzerine yerleştirin ve kalan sosu üzerlerine gezdirin. Tavayı önce pişirme kağıdı, sonra folyo ile kaplayın.

*190 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 35 - 40 dakika pişirin. Bu süre sonunda folyo ve pişirme kağıdını çıkartıp üzerleri kızarana kadar yaklaşık 15 dakika daha pişirin. Üzerlerine taze kekik yaprakları serpiştirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...