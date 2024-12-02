Narenciyeli piliç but 

Acı & tatlı ve ekşi uyumunu sevenler için yapılışı pratik narenciyeli leziz piliç but...
Servis: 4 kişilik
Hazırlama & bekletme süresi: 1 saat
Pişirme süresi: 50 - 55 dakika
Malzemeler:
- 8 adet piliç baget but,1 kg
- 1 portakal
- 2 mandalina
- 1 lime
Sosu için;
- 1 mandalinanın suyu
- 2 yemek kaşığı nar ekşisi
- 1 tatlı kaşığı taze zencefil, rendelenmiş
- 1 çay kaşığı zerdeçal
- 1 çay kaşığı tütsülenmiş acı kırmızı toz biber
- 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu
- 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 7 - 8 dal taze kekik
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
Üzerlerine;
- Taze kekik dalları
Yapılışı:
*Sos malzemelerini geniş bir kapta karıştırın, piliç bagetleri ekleyip harmanlayın ve üzerini kapatıp 1 saat buzdolabında bekletin.
*Portakal, lime ve mandalinayı ince dilimleyip fırına girebilecek tavaya sıralayın, piliç bagetleri üzerine yerleştirin ve kalan sosu üzerlerine gezdirin. Tavayı önce pişirme kağıdı, sonra folyo ile kaplayın.
*190 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 35 - 40 dakika pişirin. Bu süre sonunda folyo ve pişirme kağıdını çıkartıp üzerleri kızarana kadar yaklaşık 15 dakika daha pişirin. Üzerlerine taze kekik yaprakları serpiştirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
YORUMLAR