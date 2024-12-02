Narenciyeli piliç but 

Müjgan Yurtseven tarifi ile pratik narenciyeli leziz piliç but...

Narenciyeli piliç but 
Yaşam
Giriş: 02 Aralık 2024 10:04 Güncelleme: 06 Aralık 2024 00:43
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Acı & tatlı ve ekşi uyumunu sevenler için yapılışı pratik narenciyeli leziz piliç but...


Servis: 4 kişilik

Hazırlama & bekletme süresi: 1 saat

Pişirme süresi: 50 - 55 dakika


Malzemeler:

  • 8 adet piliç baget but,1 kg
  • 1 portakal
  • 2 mandalina
  • 1 lime

Sosu için;

  • 1 mandalinanın suyu
  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 tatlı kaşığı taze zencefil, rendelenmiş
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • 1 çay kaşığı tütsülenmiş acı kırmızı toz biber
  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu
  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 7 - 8 dal taze kekik
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzerlerine;

  • Taze kekik dalları




Yapılışı:

*Sos malzemelerini geniş bir kapta karıştırın, piliç bagetleri ekleyip harmanlayın ve üzerini kapatıp 1 saat buzdolabında bekletin.


*Portakal, lime ve mandalinayı ince dilimleyip fırına girebilecek tavaya sıralayın, piliç bagetleri üzerine yerleştirin ve kalan sosu üzerlerine gezdirin. Tavayı önce pişirme kağıdı, sonra folyo ile kaplayın.


*190 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 35 - 40 dakika pişirin. Bu süre sonunda folyo ve pişirme kağıdını çıkartıp üzerleri kızarana kadar yaklaşık 15 dakika daha pişirin. Üzerlerine taze kekik yaprakları serpiştirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...


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