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Giyim

Sonbahar/kış dolabında olmazsa olmaz zamansız kazak modelleri

Serinleyen havalar ve elimizden düşmeyen sıcak kahveler bir yana, bu mevsimi asıl özel kılan şey kazaklarımıza kavuşma zamanının gelmiş olması. Yumuşacık ve sıcacık kazaklar olmadan sonbahar stili biraz eksik kalırdı… İşte her sonbahar/kış sezonunda giyebileceğiniz modası geçmeyen 5 kazak modeli

Giriş: 01 Ekim 2026, Perşembe 14:11
Güncelleme: 01 Ekim 2026, Perşembe 14:12
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Her sezon değişen ve yenilenen trendler içinde doğru parçaları seçmek bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Kişisel tarzınız ne olursa olsun, zamansız bir gardırop oluşturmanın sırrı moda rüzgarlarına direnen birkaç temel modelde saklı. İşte trendlerden bağımsız olarak her kadının gardırobunda mutlaka yer alması gereken 5 klasik kazak modeli:

 

1- V yaka kazaklar

V yaka ve yuvarlak yaka arasında seçim yapmak kişisel bir tercih gibi görünse de her iki modelin de gardıropta kendine ait bir yeri var. Eğer tam bir yuvarlak yaka tutkunuysanız bile V yakaları stilinize dahil etmenin harika bir yolu var: Kazağınızı içinize giyeceğiniz basic bir tişörtle katmanlamak. Dışarıdan hafifçe görünen tişört detayı görünümünüze zahmetsiz bir derinlik katarken, V yaka kazakların sunduğu o klasik ve esnek şıklık da her kombine uyum sağlamaya devam ediyor.

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2- Yuvarlak yaka kazaklar

Sonbaharın gelişini müjdeleyen, her sabah "Bugün hangi rengini giysem?" heyecanı yaşatan gerçek bir gardırop kurtarıcısı... Ancak elbette her yuvarlak yaka kazak aynı etkiyi yaratmıyor. Son dönemin öne çıkan favorisi ise fırçalanmış kaşmir (brushed cashmere) dokular. Dokulu yapısıyla kombine anında zenginlik katan bu parçalar, teninizde bıraktığı yumuşak hisle de vazgeçilmezleriniz arasına girmeye aday.

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3- Klasik hırkalar

Havanın tam olarak "ceket gerektirmeyen" o tatlı serinlikte olduğu günlerde, hırkalar dilediğiniz her rolü üstlenebiliyor. Düğmeleri kapatılarak tek başına bir üst olarak kullanılabilen hırkalar, dilerseniz tişört ya da gömleklerin üzerine ceket niyetine de alınabiliyor. Hırkaları stilize etmenin en çabasız ve havalı yolu ise onları omuzlarınıza zahmetsizce atarak kombininize şık bir son dokunuş yapmak.

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4- Boğazlı kazaklar

Hiçbir şey klasik bir boğazlı kazağın yerini tutamaz. Siyah bir boğazlı kazak sonbahar gardırobunun demirbaşı olsa da oversized kesimler ve marin çizgili (Breton) desenler de harika birer alternatif. İnce dokulu boğazlı kazakları yüksek bel jean veya kumaş pantolonların içine sokarak kullanabilir; daha kalın ve hacimli olanları ise boru paça jean'ler ve diz üstü çizmelerle tamamlayarak dengeli bir siluet yakalayabilirsiniz.

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5- Salaş kazaklar

Son dönemin yükselen değerlerinden olan ve 80'lerin o çabasız retro ruhunu günümüze taşıyan rollneck kazaklar, salaş ama bir o kadar da özenli duruşlarıyla öne çıkıyor. 80'ler gardırobundan ödünç alınmış gibi hissettiren bu rahat modeller, sonbaharın en havalı üniformasını oluşturmak için harika bir seçenek. Özellikle yeni nesil kavisli kesim (barrel) jean'ler ve sabolarla (clog) bir araya getirerek günün her anına uyarlayabilirsiniz.

 

Referanslar

Tinsley Crisp. "These Are the 5 Sweaters Every Woman's Closet Needs, Regardless of Trends". Şuradan alındı: https://theeverygirl.com/womens-sweaters-every-closet-needs/ (30.09.2026).

 

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