Sonbahar/kış dolabında olmazsa olmaz zamansız kazak modelleri

Her sezon değişen ve yenilenen trendler içinde doğru parçaları seçmek bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Kişisel tarzınız ne olursa olsun, zamansız bir gardırop oluşturmanın sırrı moda rüzgarlarına direnen birkaç temel modelde saklı. İşte trendlerden bağımsız olarak her kadının gardırobunda mutlaka yer alması gereken 5 klasik kazak modeli:

1- V yaka kazaklar

V yaka ve yuvarlak yaka arasında seçim yapmak kişisel bir tercih gibi görünse de her iki modelin de gardıropta kendine ait bir yeri var. Eğer tam bir yuvarlak yaka tutkunuysanız bile V yakaları stilinize dahil etmenin harika bir yolu var: Kazağınızı içinize giyeceğiniz basic bir tişörtle katmanlamak. Dışarıdan hafifçe görünen tişört detayı görünümünüze zahmetsiz bir derinlik katarken, V yaka kazakların sunduğu o klasik ve esnek şıklık da her kombine uyum sağlamaya devam ediyor.