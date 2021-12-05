Köpüklü Türk kahvesi yapmanın püf noktaları

1 Ekim tarihi Dünya Kahve Günü olarak kutlanıyor. Türk kahvesi içinse ayrı bir özel gün bulunuyor. 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü, Turkish Coffee Lady Vakfı’nın girişimi sonucunda Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser tarafından kahve seven toplumlar arası yakınlık sağlamak amacıyla ilan edildi. “Dünya Türk Kahvesi Günü ne zaman?” diye soranların yanı sıra, “Köpüklü kahve nasıl yapılır?” diye merak edenler de bulunuyor. İşte ünü tüm dünyaya yayılan Türk kahvesini pişirmenin püf noktaları…

Kahvenizi nem almayacak şekilde saklayın

Lezzetli ve köpüklü Türk kahvesinin ilk şartı, kahveyi ağzı açık ve nemli ortamda bırakmamak. Kahvenizi, alüminyum folyo ile kaplı poşetinin ağzını sıkıca kapatarak cam kavanozda saklayabilirsiniz.

Bakır cezve kullanın

Bakır cezve içine önce soğuk su, sonra kahve koyun. Ölçünüz 1 fincana 1 çay kaşığı kahve olsun.

Ateşe koymadan önce karıştırın

Altını açmadan önce cezvedeki kahveyi kaşıkla karıştırın. Kısık ateşte bir taşım kaynatın. Kahve ateş üstündeyken karıştırmayın.

Köpüğünü alın Fincanlara 2 çay kaşığı kadar köpüğü bölüştürdükten sonra bir taşım daha kaynatıp kahvenizi ikram edebilirsiniz. İÇECEKLER Farklı aromalarla Türk kahvesi