Zencefilli acı biber reçeli 

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden, zencefilli acı biber reçeli tarifi...

Zencefilli acı biber reçeli 
Yaşam
Giriş: 25 Kasım 2024 09:49 Güncelleme: 29 Kasım 2024 00:05
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Acı & tatlı uyumunu sevenler için peynir yanında çok yakışan zencefilli acı biber reçeli...


Servis: 400 ml'lik kavanozda

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika


Malzemeler:

  • 7 - 8 adet acı kırmızı biber, 150 gr
  • 3 adet kapya biber, 350 gr
  • 1 yemek kaşığı taze zencefil, minik doğranmış
  • 1 portakalın suyu, 150 ml
  • 1 portakalın rendelenmiş kabuğu
  • 1/2 çay kaşığı muskat
  • 2 su bardağı toz şeker, 350 gr
  • 1/2 limonun suyu




Yapılışı:

*Biberleri yıkayıp kurulayıp saplarını keserek çekirdeklerini ayıklayın ve minik küpler halinde doğrayın (biberlerin içlerindeki beyaz bölümleri küçük bir bıçak yardımıyla sıyırıp atın).


*Doğranan biberler ve zencefili derin bir tencereye alın, toz şeker, muskat, portakal suyu ve rendelenmiş portakal kabuğunu ilave ederek biberler suyunu salana kadar yaklaşık 30 dakika bekletin. Bu süre sonunda tencereyi ocağa alın, açık ateşte kaynamaya başlayınca 15 dakika pişirin ve limon suyunu ilave ederek 5 dakika sonra ocağı kapatın.


*Reçelden küçük bir tabağa kaşık yardımıyla aktarın, yayılmıyorsa reçel olmuş demektir, gerekirse 2- 3 dakika daha pişirin.


*Reçelin ilk sıcaklığı geçince cam kavanoza aktarıp kapağını sıkıca kapatın. Tüketene kadar serin yerde saklayın.


Kısa bir not;

*Ellerinizi acıtmaması için acı biberleri eldiven takarak doğrayın.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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