Kokedama nedir, nasıl yapılır?

Kokedama'yı daha önce hiç duymamış olsanız bile sosyal medyadaki pek çok fotoğrafta farkında olmadan kesinlikle gördüğünüzden eminiz. Kokedamalar, çeşitli bitkilerin içinde büyüdüğü dekoratif yosun topları aslında.

Kokedama nedir?

Kokedama sanatı kelimenin tam anlamıyla Japoncada yosun anlamına gelen "koke" ve top anlamına gelen "dama" kelimelerinden tercüme ediliyor. Bu yosun topu uzun bir süreden sonra bitki ve çiçekler için kullanışlı bir modern sanat formu olarak yeniden canlandı. Bir yosun topunun yontulmuş bir ağaç veya bitki için odak ve destek noktası olarak kullanıldığı bitki sergileme metodu olarak ifade dilebilir. Yosun topu bir platforma sabitleniyor veya bitki küreden dışarı doğru çıkarken ipe asılır.

Kokedamalar evinizde, ofisinizde ve hatta veranda gibi kapalı bir dış mekanda oldukça hoş durabilir. Böylece harika odak noktaları olurlar ve bitki koleksiyonunuza benzersiz bir hava katarlar. Ayrıca, sadece birkaç malzeme ve biraz sabır gerektiren kendi başınıza oluşturmanız çok kolay şeylerdirler. Kendi Kokedama'nızı yaratmak, ev veya ofis ortamınıza Japon dokunuşu katmanın eğlenceli ve benzersiz bir yolu.

Kokedama hangi malzemelerle yapılır?

Kendi yosun topunuzu oluşturmak için şunlara ihtiyacınız olabilir:

Yaprak yosunu

Makas

Turba yosunu

Bonsai toprağı veya saksı toprağı

Seçtiğiniz küçük bir bitki

Tel, halat veya ip

Makas

Su

Sprey şişesi

Bir kova

Eldiven

Muşamba

Kokedama hangi bitkiler için uygun?

Konsept Bonsai geleneğinden gelse de Kokedama, diğer birçok bitki için kullanılabilen bir bahçecilik şeklidir. Ancak, ev bitkilerinizi küçük yosun toplarında büyütmenin işleri zorlaştırabileceğini unutmayın. Çünkü bitkilerinizin ideal yetiştirme koşullarına sahip olmasını sağlamak gerekn. Bu nedenle, bu bahçecilik tekniği için en uygun bitkileri seçmek oldukça önemli. Kokedama için uygun bitkiler aşağıdaki özelliklere sahip olmalı:

Dayanıklı

Küçük fakat kalın

Yavaş büyüyen

Yetiştirme koşullarına karşı toleranslı

İşte Kokedama için uygun olan birkaç bitki: