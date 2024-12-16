"Bahçe, çiçeklerin çokluğuyla ziynet bulduğu gibi, insan cömertlik ve ikram ile ziynet bulur" sözü hediye vermenin ne denli kıymetli bir şey olduğunu bize anlatan bir özettir aslında... Hediye vermenin bize iyi gelen yanlarını 9 başlıkta topladık!

1- Zenginleştirir

Hediye vermek zenginleştirir, yaratıcılığı ve estetik duygusunu geliştirir. Bir kâğıt kalem alın ve verebileceğiniz hediyeleri yazın. Sevdiklerinize verebileceklerinizin sandığınızın ötesinde olduğunu göreceksiniz.

2- İyi hissettirir

Hediye vermek, başkalarını mutlu etmektir ve birini mutlu ettiğini görmek insana iyi hissettirir. Hep mutsuzu oynayıp mutlu edilmeye alışmışlara bilmedikleri bir duyguyu tattırır, öğretir.

3- Verici olmayı öğretir

Hiç vermeden hep almanın sonu bencilliktir, pintiliktir. Bencillerin ve pintilerin sevilmedikleri ve bilinçli ya da bilinçsiz olarak sevilmediklerini hissettikleri bir gerçektir. Hediye vermek, arada vermek gerektiğini, sevilmeye giden yolun biraz da verici olmaktan geçtiğini hatırlatır.

4- Her zaman maddi değildir

Hediye vermek, bir şey satın almak anlamına gelmez. Hiçbir şey satın alacak durumda olmadığınızda da hediye verebilirsiniz. Evde özenerek yapacağınız kek de yürek ısıtacak bir hediyedir.

5- Paylaşmayı öğretir Hediye vermek, paylaşmaktır. Bütçenizi, imkânlarınızı, sahip olduklarınızı bölüşmeyi öğretir. Siz kendi imkânlarınızı bölüşürseniz, başkaları da sizinle kendi imkânlarını bölüşür. Böylece eksilme, fakirleşme hissi çoğalma, zenginleşme hissine dönüşür. 6- Bazı duyguları ifade eder Hediye vermek, seni önemsiyorum demektir ve önemsenmek bir ihtiyaçtır. Birine onu önemsediğinizi hissettirdiğinizde o da sizi önemser. 7- Yaratıcılık katar Hediye vermek yaratıcılığınızı artırır. Mesela bir ceviz kabuğuna küçük bir kâğıt parçası ekleyerek yelkenli yapmak bir çocuğa verilebilecek en güzel hediyelerden biridir. 8- Estetik bakışınızı geliştirir Hediyenizi zarifçe saracağınız uygun paketi veya kutuyu hazırlarken, üzerine küçük süsler yerleştirirken güzeli ararsınız. Hediye vermek estetik duygunuzu geliştirir. 9- Mutlaka bir şey yapabileceğinizi gösterir Diyelim imkânınız hiç yok. Elinizden ceviz kabuğundan yelkenli yapmak da gelmiyor. Herkesin yetenekli veya iyi olduğu bir alan vardır. Bildiğiniz, iyi yapabildiğiniz her neyse bunu kişiye özel hale getirerek paylaşabilirsiniz. Sevdiğiniz biri için şarkı söyleyebilirsiniz, onun resmini yapabilirsiniz, onu hiç bilmediği ama çok seveceği bir yere götürebilirsiniz.