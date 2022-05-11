Zamansız hediye fikirleri

Anneler Günü'nü geri bıraktık. Anneler Günü dönemi bir hediye curcunası olur. Kampanyalar, fikirler ve tabii indirimler…

Ama sanki bir tema üzerinde birleşiyorlar. Annenin kimliği üzerinden değil de ev ihtiyaçları üzerinden ilerleniyor. Bence lütfen annenize bir tane daha küçük ev aleti almayın. Biliyorum sadece anneler gününde değil, genel olarak özel günlerde hediye bulmakta çok zorlanıyorsunuz; o yüzden size farklı hediye önerileri sunmak istedim.

Hediye aldığınız kişiyi biraz daha derinden tanıyor olmanız önemli tabii ki burada.Nelerden hoşlanıyor, neleri merak ediyor? Bazen bunları dikkate almıyoruz. Sorular sormak işe yarar.

Yapmak isteyip de yapamadığı, uzun zamandır merak edip de bir türlü başlayamadığı bir hobisi, bir merakı varsa ona bu konuda destek olabilirsiniz.

Devir atölye devri. Çiçek düzenlemekten kendi sabununu, ekmeğini yapmaya kadar birçok farklı atölye var, el işi atölyeleri var. Bunlardan bir günlük bir atölye hediye edebilirsiniz. Benim çalışma gruplarımı annelerine alanlar oldu mesela daha önce.

Masaj gibi deneyimsel hediyelerin insanda olumlu etkileri var. Hem sakinleşmek hem de iyi bir günü güzel bir insandan gelen bir hediye ile birleştirmek gibi… Güzel bir anı oluşturmak gibi güzel de bir yan etkisi var.

Seyahat etmeyi ya da tarihi seven annenizi veya yine eşinizi günübirlik bir şehir keşif turuna götürebilirsiniz. Örneğin İstanbul’daysanız Balat sokaklarını gezmek, İstanbul'un eski yapılarını ziyaret etmek, sadece Sultanahmet vs. gibi değil de ara sokaklarında kaybolmak gibi... İstanbul'un yalılarını keşfetmek gibi çok değişik, çok nokta atışı turlar var.

Astrolojiye meraklı bir anneniz ya da çocuğunuzun/çocuklarınızın annesi varsa ona bir harita okuması seansı alabilirsiniz. Astrolojiye meraklı olanlar için gerçekten güzel bir deneyim.

Gösteri sanatlarına meraklı bir anne söz konusuysa, ona uzun zamandır gitmek istediği ya da gidince mutlu olacağını düşündüğünüz bir oyuna bilet alabilirsiniz. Eğer varsa bir tiyatro salonunun üyeliği ya da o salonun tüm biletlerinde geçerli özel bir indirim gibi bir hediye de alabilirsiniz.

Bir de bence tüketilebilen hediyeler çok değerli. Farklı çikolatalar, tatlılar, soslar, zeytinyağları. Eğer hediye aldığınız kişi bu konuda meraklıysa onu bu şekilde çok mutlu edebilirsiniz.

Bundan sonrası için hediye alırken bu fikirler elinizin altında olsun.