Pırlantaya alternatif 9 değerli taş

Pırlanta kadar değerli alternatif 9 değerli taş

1. Monazit

Son birkaç yılda mozanit en popüler elmas alternatiflerinden biri haline geldi ve bunun nedenini anlamak zor değil. Moissanit sadece elmasa çok benzemekle kalmıyor, aynı zamanda fiyatının çok altında ve neredeyse onun kadar dayanıklı. Monazit değerli taşlar günümüzde mücevher yapımında kullanılan en sert ikinci değerli taştır.

Ayrıca inanılmaz derecede çok yönlüdürler. En yüksek kaliteli elmasla bile elde edilmesi gerçekten zor olan inanılmaz bir ışıltıya sahiptirler. Laboratuvarda üretildikleri için doğal olarak oluşan diğer taşlara kıyasla daha etik ve sürdürülebilir bir seçenektir.