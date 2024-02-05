Pırlantaya alternatif 9 değerli taş

3. Zümrüt
Muhteşem yeşil renkleriyle zümrütler, mücevher koleksiyonunuza gerçekten bir şeyler katacak klasik bir seçimdir. Zümrütlerin hayalinizdeki yüzüğe uyacak şekilde kolayca özelleştirilebilecek bir yapıdadır.
Akuamarin gibi zümrütler de Mohs sertlik ölçeğinde yaklaşık 7,5'tir. Bu nedenle giyilirken veya saklanırken biraz daha fazla dikkat ve özen gerektirecektir. Bir zümrüt alışverişi yaparken, şeffaf bir görünüme sahip güzel bir yeşil olmasına dikkat edin. Sonuç olarak, aranacak en iyi zümrüt rengi ne çok derin ne de çok açıktır; orta yoğunlukta ve oldukça şeffaf bir renk arayın.
Zümrütünüze uygulanan yağ seviyesini sormak da çok önemlidir, çünkü yüksek seviyede yağ işlemi görmüş taşların görünümü muhtemelen zaman içinde değişecektir.
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