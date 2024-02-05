Pırlantaya alternatif 9 değerli taş

Dayanıklılıkları ve güzelliklerine rağmen pırlantalar her zaman en iyi seçim olmayabilir. Dolayısıyla, daha ucuz ya da daha benzersiz bir ışıltı arıyorsanız, bunun yerine bir pırlanta kadar değerli diğer değerli taşları düşünebilirsiniz.

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Giriş: 05 Şubat 2024 13:35 Güncelleme: 05 Şubat 2024 13:38
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  • Nişan yüzükleri söz konusu olduğunda pırlantaların bu kadar klasik bir seçim olarak görülmesinin bir nedeni vardır.

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  • Yeryüzünde doğal olarak oluşan en güçlü maddelerden biri olan ve neredeyse her şeye dayanabilen pırlantalar, evlilikle gelen sonsuz sevgi ve bağlılığı sembolize eder.

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  • Günümüzde nişan yüzükleri için tonlarca değerli taş bulunmaktadır. Pek çok ünlü nişan yüzüklerinde renkli taşları tercih ettiler. Kate Middleton'ın çarpıcı safir nişan yüzüğünü görmüşsünüzdür.

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  • Pırlanta alternatifi taş satın almadan önce dikkat edilmesi gerekenler

    Pırlanta alternatifi seçerken akılda tutulması gereken en önemli şey, bazı değerli taşların günlük kullanım için uygun olmadığıdır. Taş seçerken yaşam tarzınızı göz önünde bulundurmalısınız. Bazı değerli taşlar daha hassastır ve zarar görmemeleri için daha fazla özen gösterilerek takılmaları gerekir. Günlük aktivitelerinize uygun dayanıklılığa sahip bir değerli taş seçin. Bu konu hakkında bir kuyumcu mutlaka bir görüş alın.

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  • Pırlanta kadar değerli alternatif 9 değerli taş

    1. Monazit

    Son birkaç yılda mozanit en popüler elmas alternatiflerinden biri haline geldi ve bunun nedenini anlamak zor değil. Moissanit sadece elmasa çok benzemekle kalmıyor, aynı zamanda fiyatının çok altında ve neredeyse onun kadar dayanıklı. Monazit değerli taşlar günümüzde mücevher yapımında kullanılan en sert ikinci değerli taştır.

    Ayrıca inanılmaz derecede çok yönlüdürler. En yüksek kaliteli elmasla bile elde edilmesi gerçekten zor olan inanılmaz bir ışıltıya sahiptirler. Laboratuvarda üretildikleri için doğal olarak oluşan diğer taşlara kıyasla daha etik ve sürdürülebilir bir seçenektir.

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  • 2. Akuamarin

    Açık mavi akuamarin taşları, nişan yüzüğünüzü "mavi bir şey" (ve mükemmel bir aile yadigarı) haline getirebilecek zarif ve taze bir seçimdir. Beril ailesinin bir parçası olan akuamarin, zümrüt ve morganitlerle benzer bir iç yapıya sahiptir.

    7,5 - 8 sertlik derecesine sahiptirler, bu nedenle elmaslar ve safirler onları çizebilir. Diğer mücevherlerinizden ayrı bir yerde saklamak isteyebilirsiniz ve taşın yıllar içinde cilalanması gerekebilir. Yine de akuamarin oldukça dayanıklı bir seçenektir ve kesinlikle değerli bir favori haline gelecektir.

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  • 3. Zümrüt

    Muhteşem yeşil renkleriyle zümrütler, mücevher koleksiyonunuza gerçekten bir şeyler katacak klasik bir seçimdir. Zümrütlerin hayalinizdeki yüzüğe uyacak şekilde kolayca özelleştirilebilecek bir yapıdadır.

    Akuamarin gibi zümrütler de Mohs sertlik ölçeğinde yaklaşık 7,5'tir. Bu nedenle giyilirken veya saklanırken biraz daha fazla dikkat ve özen gerektirecektir. Bir zümrüt alışverişi yaparken, şeffaf bir görünüme sahip güzel bir yeşil olmasına dikkat edin. Sonuç olarak, aranacak en iyi zümrüt rengi ne çok derin ne de çok açıktır; orta yoğunlukta ve oldukça şeffaf bir renk arayın.

    Zümrütünüze uygulanan yağ seviyesini sormak da çok önemlidir, çünkü yüksek seviyede yağ işlemi görmüş taşların görünümü muhtemelen zaman içinde değişecektir.

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  • 4. Morganit

    Neredeyse ultra lüks pembe pırlantayı andıran feminen pembe bir taş olan morganit, şu anda pırlanta olmayan trend bir seçenek. Açık renkli bu taşı çok yönlü ve kolay takılabilir kılıyor.

    Morganitin, akuamarin ile aynı ailede yer aldığını ve bu nedenle ikisinin son derece benzer olduğunu belirtiyor. Her ikisi de yaklaşık aynı 7,5 sertliğe sahiptir. Morganit günlük kullanım için uygundur, ancak yine de bir pırlantadan daha hassas davranılması gerekir.

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  • 5. Yakut

    Yakutlar mükemmel bir elmas alternatifidir çünkü aynı anda hem klasik hem de cesur olmayı başarırlar. Aşkın değerli taşı olan yakutlar, koyu pembeden kırmızıya kadar çeşitli tonlara sahiptir. Beyaz ve sarı metallerle eşleştirildiğinde güzel bir kontrast oluşturur.

    Yakutlar aynı zamanda dayanıklıdır ve günlük kullanım için uygundur. bu da kesinlikle bir avantajdır. Bununla birlikte, diğer bazı seçenekler kadar ucuz değildirler. Yakutların karat başına fiyatı diğer tüm renkli mücevherlerden daha yüksektir.

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  • 6. Safir

    Safir, farklı tonlarda sunulan bir başka zarif ve klasik seçenektir. Bu renkli değerli taşlar, en sert pırlanta alternatifi taşlardan biridir ve günlük kullanım için idealdir. Bu taşın bakımı oldukça azdır.

    Safiri güvenilir bir mağazadan satın almanızı öneririz. Işınlama bir safirin ışıltı faktörünü büyük ölçüde azaltabilir, bu nedenle taşın ne kadar ışıltıya sahip olduğuna bakmak önemli olur. Öte yandan, ısıl işlem safirler arasında yaygındır ve tamamen kabul edilebilir; herhangi bir kimyasal madde eklenmeden yapılan saf ısıl işlem, birçok safirin rengini ve berraklığını iyileştirebilir.

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  • 7. Ametist

    Ametistin derin menekşe rengi, bu taşı sıra dışı gelin adayları için mükemmel bir taş haline getirir. Pırlantadan çok daha ucuz olan büyük bir ametisti bütçe dostu bir fiyata alabilirsiniz.

    Rengi ne kadar güzel olsa da, ametist ile ilgili akılda tutulması gereken önemli bir nokta, diğer bazı renkli değerli taşlar kadar güçlü olmamasıdır. Mohs ölçeğinde 7'dir. Bu yüzden günlük kullanım için pek uygun değildir. Narindir ve daha kolay zarar görebilir, ancak ona bakmaya ve ekstra dikkatli olmaya istekliyseniz, ametist yine de seçiminiz olabilir.

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  • 8. Opal

    Tarzınız daha vintage bir hava ise, opal gibi değerli taşlar tam size göre. Bu güzel süt beyazı taşların ilginç bir yanardönerliği vardır ve oldukça çok yönlüdürler.

    Bununla birlikte, opaller piyasadaki en güçlü taşlardan biri değildir ve günlük kullanım için iyi bir seçim değildir. Opaller çok yumuşak ve gözeneklidir. Uzun süreli kullanımda muhtemelen yonga ve çiziklerle karşılaşabilirsiniz ve taş zamanla renk değiştirebilir. Ayrıca ani sıcaklık değişimlerine veya doğrudan güneş ışığı altında geçirilen uzun sürelere iyi tepki vermeyebilirler.

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  • 9. Beyaz Topaz

    Topaz, sarı ve turuncudan mavi ve yeşile kadar bir dizi tona sahip bir değerli taş olsa da, beyaz topaz, elmas alternatifi arayışında olanlar için giderek daha fazla tercih edilen bir değerli taş haline gelmiştir. Çıplak gözle bakıldığında doğal bir elmasa çok benzeyen beyaz topaz, klasik ve geleneksel estetiğe sahip gelinler için uygun bir seçenektir. Mohs ölçeğinde 8'dir ve takılırken ve saklanırken uygun şekilde kullanılması gerekir.

    Kaynak: brides.com

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