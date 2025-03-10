Hardallı lahana salatası

Servis: 6 - 8 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Malzemeler:

200 ml’lik bardak ölçüsüyle:

Yarım beyaz lahana, 700 gr

1 bardak ince doğranmış mor lahana

1 bardak rendelenmiş havuç

2 sap taze soğan

1 kapya biber

8 - 9 dal maydanoz

8 - 9 dal dereotu

1 adet turp

1 çay kaşığı tuz

Hardallı sosu için:

2 yemek kaşığı hardal

1 lime veya limon suyu

Yarım bardak sızma zeytinyağı

2 diş sarımsak, ezilmiş

1 tatlı kaşığı sumak

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 bardak kavrulmuş ceviz içi, iri parçalara bölünmüş

3 yemek kaşığı nar tanesi

Yapılışı:

*Beyaz lahana, taze soğan, kapya biber, maydanoz, dereotu ve turpu incecik doğrayıp büyük bir kaba aktarın. Mor lahana, havuç ve tuzu ekleyip lahana yumuşayana kadar elinizle yoğurun.

*Sos malzemelerini derin bir kasede karıştırıp salatanın üzerine dökün, ceviz içi ve nar tanelerini de ilave ederek karıştırın. Salatanın üzerini kapatarak buzdolabında en az 3 - 4 saat veya bir gece beklettikten sonra üzerini dilediğiniz gibi süsleyerek servis edin.

Kısa bir not:

*Salatayı 4 - 5 gün buzdolabında saklayabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...