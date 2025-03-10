Hardallı lahana salatası

Servis: 6 - 8 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Malzemeler:
200 ml’lik bardak ölçüsüyle:
- Yarım beyaz lahana, 700 gr
- 1 bardak ince doğranmış mor lahana
- 1 bardak rendelenmiş havuç
- 2 sap taze soğan
- 1 kapya biber
- 8 - 9 dal maydanoz
- 8 - 9 dal dereotu
- 1 adet turp
- 1 çay kaşığı tuz
Hardallı sosu için:
- 2 yemek kaşığı hardal
- 1 lime veya limon suyu
- Yarım bardak sızma zeytinyağı
- 2 diş sarımsak, ezilmiş
- 1 tatlı kaşığı sumak
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 bardak kavrulmuş ceviz içi, iri parçalara bölünmüş
- 3 yemek kaşığı nar tanesi
Yapılışı:
*Beyaz lahana, taze soğan, kapya biber, maydanoz, dereotu ve turpu incecik doğrayıp büyük bir kaba aktarın. Mor lahana, havuç ve tuzu ekleyip lahana yumuşayana kadar elinizle yoğurun.
*Sos malzemelerini derin bir kasede karıştırıp salatanın üzerine dökün, ceviz içi ve nar tanelerini de ilave ederek karıştırın. Salatanın üzerini kapatarak buzdolabında en az 3 - 4 saat veya bir gece beklettikten sonra üzerini dilediğiniz gibi süsleyerek servis edin.
Kısa bir not:
*Salatayı 4 - 5 gün buzdolabında saklayabilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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