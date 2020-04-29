Emzirmeye başlarken bilmeniz gereken şeyler var

Emzirmeye yeni başlayanlar için öneriler

Birçok kadın hamileliğinde doğuma hazırlanmak için vakit harcar. Peki emzirmeye hazırlık yapmayı hiç düşündünüz mü?

Eğer hamileyseniz, muhtemelen bebeğiniz için alınacak listeniz hazırdır, internette bebeklerle ilgili görüşleri okuyor, doğumla ve doğum sancısıyla ilgili kendinizi eğitmeye çalışıyorsunuzdur. Peki bebeğinizi emzirmek için hazırlıklarınızı yaptınız mı?

“Öğrenecek ne var ki bunda?” diye düşünüyor olabilirsiniz. Emzirmek doğaldır, sadece göğsünüzü bebeğinize verin ve o da emsin, değil mi? Keşke bu kadar basit olabilseydi. Son 20 yıldır, emzirme ile ilgili sorunlar baş göstermekte. Bu sorunların bazıları basitken bazıları daha zorlayıcı olabiliyor. Son zamanlarda yapılan bir araştırma bu gözlemleri doğruluyor. Henüz 3 günlük bebekleri olan annelerin onda dokuzunun bir sorunla karşılaştığı görüldü.

Emzirmek doğal bir eylem olabilir ancak öğrenilmesi gerekli unsurları da vardır. Kadınların pek çoğu emziren birinin yanında bulunmamıştır. Bu yüzden kendi bebeklerini emzirmek, onların ilk deneyimleri olabilir. Bu dört unsur emzirme döneminizin ilk haftasını sizin için çok daha kolay hale getirebilir.

1) Yenidoğanın ihtiyaçları

Bebekler yaşamını sürdürebilmek için bazı reflekslerle doğarlar. Beslenmek için emme ve aranma (ağzıyla arama) refleskleri vardır. Bebeğinizin emme hareketleri yapması, ağzını açması veya ağzıyla aranması onun sizle konuşma yoludur. Size “Anne, beni şimdi emzir” demesinin yoludur. Eğer ağlamaya başladıysa “Kibar olmaya çalıştım ama gönderdiğim sinyalleri algılamadın. Şimdi daha zor yoldan deniyorum” diye sesleniyordur.

Bir anne bebeğinin erken acıktığı işaretini alırsa, bebeğini daha sık emzirir. Bu da emzirme dönemi için mükemmel bir başlangıçtır. Sık emzirme annenin vücuduna süt üretmesi için sinyal verir.

Emzirme teknikleri

2) İkinci gece oburluğu

Zaman zaman 2 ya da 3 günlük bebeklerin bütün gece emzirilmek istemesiyle ilgili şikayetler görülüyor.

Bebeğin ikinci gecesi sizi aldatabilir. Bebek sıklıkla emzirilmek ister ve annenin göğüsleri yumuşaktır. Birçok insan bundan yeterli sütü olmadığı anlamını çıkarır ve böylece mamaya ihtiyacı olduklarını düşünürler.

Bu sık emzirme süreci oldukça normaldir. Bebeğiniz tam olarak yapması gerekeni yapıyor. Sık emzirmek vücudunuza daha fazla süt üretmesini belirtir. Bu doğal işleyişi mama ile bozarsanız işte o zaman süt yetersizliği ortaya çıkacaktır. Son 24 saatte bebeğiniz altını ıslatmış veya kakalamışsa, bekleyin ve emzirmeye devam edin. Bir süre sonra daha çok yutkunma sesi duyacaksınız. Böylece bebeğinizi çok daha mutlu göreceksiniz!

3) Meme ucu acısına katlanmak zorunda değilsiniz

Meme ucu hakkında bir çok korku hikayesi vardır ancak böyle olmak zorunda değil. Emzirmenin ilk haftasında meme ucunun hassas olması oldukça yaygındır. Size oldukça acı veren meme ucu çatlaması veya kanaması bebeğinizin meme ucunuza çok fazla baskı yaptığını gösterir.

Emzirme pozisyonunuzu ayarlamanız size yardımcı olacaktır. Daha detaylı emzirme pozisyonları için bu siteye bakabilirsiniz. Eğer bu tüyolar size yardımcı olamazsa, tamamen emzirmekten vazgeçmeden önce mutlaka emzirme konusunda yardım alabileceğiniz bir uzmana görünün. Bunun sebebi daha karmaşık ve farklıysa, erken tedavi, emzirmeye devam etmenize yardımcı olabilir.

4) Size destek olacak insanları arayın

Bebek sahibi olmak hayatınız boyunca sizi en çok zorlayacak olan görevdir. Hayatını nasıl değiştirebileceği tahmin bile edilemez. Doğumu henüz yeni atlatırken ve partnerinizle ilişkinizi yeniden düzenlemeye çalışırken emzirme sürecini de öğrenmeye çalışmak zorunda kalacaksınız.

Araştırmaya göre emzirmede başarılı olabilmenizin anahtarı partnerinizin desteğinde bulunuyor. Eğer partneriniz yoksa, bir arkadaşınızdan yardım isteyin. Aklınızda sabahları bebeğinizin tuvaletini yapmasıyla ilgili sorular olduğunda sizi destekleyecek ve ne kadar önemli bir iş yaptığınızı söyleyecek birine ihtiyacınız vardır. Emzirme ile ilgili pozitif tecrübeler paylaşabileceğiniz arkadaşlarınızı veya ailenizi kendinizi yakın tutun. Aklınızdaki sorular için onlara güvendiğinizi ve onların desteğini istediğinizi söyleyin. Eğer sizi destekleyen, güvendiğiniz bu insanlardan günlük ev işlerinizle ilgili de yardım isteyebilirseniz, bu sizin için mükemmel olacaktır.

Emzirme sürecinin ilk haftası zorlayıcıdır. Bu 4 tüyoyu bilmeniz sizin için bu süreci çok daha kolay hale getirecektir. Kısa sürede her şey yoluna girecektir. Sütünüz bebek için her zaman doğru ısıda hazır olup size yeni doğan bebeğiniz tadını çıkarabilmeniz ve onu kucaklayabilmeniz için size daha çok zaman verecektir.

Emzirmek güzeldir