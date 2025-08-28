Disiplin cezası vermek yerine meditasyon yaptıran okul

“Köşeye geç ve tek ayak üzerinde dur!” denilen disiplin günleri geride kaldı. Yeni bir disiplin anlayışı dünyada yaygınlaşıyor. ABD’de bazı okullarda, öğrencilere disiplin cezası vermek yerine meditasyon yaptırılıyor. Sonuçlar umut verici. İki yıl boyunca hiçbir öğrenciye uzaklaştırma cezası verilmedi. Ceza yerine öğrenciler, sakinleşip yeniden başlamak için nefes alma ve farkındalık becerilerini öğreniyor. Okulda öğretilen meditasyon pratiği ile çocuklar daha fazla odaklanıyor, daha az çatışma yaşıyor.

Disiplin cezası yerine farkındalık eğitimi

Okullarda cezalandırıcı uygulamaların etkisizliği uzun süredir tartışılıyor. Eğitimcilere göre, cezaların akademik kuruma karşı kin beslemeyi tetiklediği ve bunun da öğrenme ortamını verimsiz hale getirildiği konuşuluyor.

Meditasyon sadece okullarda değil, sosyal hizmet kuruluşlarında da kullanılıyor. Maryland, Baltimore merkezli bir sosyal hizmetler kuruluşu olan Holistic Life Foundation, Farkındalık Odası ile okul günü boyunca kullanılabilen sakin bir ortam sunuyor. Bu oda, üzgün olan veya sınıfta rahatsızlık veren öğrenciler için bir “sakinleşme” odası görevi görüyor. Öğretmenler ve idareciler öğrencileri bu odaya yönlendirebiliyor. Öğrenciler de izin alarak kendileri bu odaya gidebiliyor. Bir 10. sınıf öğrencisi, farkındalık odasında uygulanan meditasyon programı için “insanların hakkımda söylediklerini unutmamı ve hayatıma devam etmemi sağladı.” diye açıklıyor.

Uygulamada, her öğrenciye bir farkındalık eğitmeni atanıyor. Aktif dinleme ile beş dakikalık hedefli bir tartışma ve öğrencinin ihtiyaçlarına göre seçilen 15 dakikalık farkındalık pratiği yapılıyor. Çoğu zaman öğrenciler bir dizi nefes egzersizi yapıyor. Bazı durumlarda programa yoga da ekleniyor. Odak noktası, öğrencinin duygularını yatıştırmasına yardımcı olmak.

Öğrenci ve eğitmen durumlarını tartışırken, öğrencilerin gelecekteki sorunları ele almak için farkındalık tekniklerini kullanmalarına veya duygusal olarak “sıfırlanarak” günlerine devam edebilmelerine yardımcı olacak bir plan yapıyorlar. Farkındalık Odası'nda 20 dakika geçirdikten sonra, öğrencilere sınıflarına dönmeleri için izin veriliyor. Bazen, durumun ciddiyetine bağlı olarak öğrenciler daha uzun süre tutulabiliyor. Ancak bu kesinlikle bir ceza değil. Uygulamayı yapan kurumlardan biri olan ve öğrencilerin çoğunun çatışma bölgelerinden geldiği ve mülteci statüsüyle ABD'de bulunduğu Patterson Lisesi’nin müdürü Vance Benton, farkındalık ve meditasyon programının lise genelinde çok olumlu bir etki yarattığını “Öğrenciler bunun gerekliliğinin farkında ve Farkındalık Anı uygulamasına açıklar.” diye ifade ediyor.

Okulda meditasyon pratiğinin olumlu sonuçları

“Farkındalık Anı” uygulamasının başladığı ilk yıl, okuldan uzaklaştırma cezaları ile sözlü ve fiziksel kavgalar yarıdan fazla azalmış. Aynı zamanda, devam oranları yüzde üç, sınıf geçme oranları yüzde 19 ve öğrencilerin ortalama not ortalaması yüzde yarım artmış. Benzer sonuçlar, aynı kentteki Robert W. Coleman İlköğretim Okulu'nda da yaşanmış. Programın dört yıl önce uygulamaya konulmasından bu yana okulda hiçbir öğrenci uzaklaştırma cezası almadığı söyleniyor. Okuldaki tüm çocuklar, okul günlerine interkom üzerinden 15 dakikalık rehberli meditasyonla başlıyor ve bitiriyor. Ayrıca okul sırasında ve sonrasında yoga yapma fırsatı da buluyorlar.

"Davranışların nedenlerine eğilin"

Kar amacı gütmeyen kuruluş olan Holistic Life Foundation yetkilisi Andres A. Gonzalez, hayata geçirdikleri programdan yola çıkarak eğitimcilere şu tavsiyeyi veriyor:

“Bu öğretim yılında, öğrencilerin saygısız veya rahatsız edici davrandığını varsaymak yerine, onları aktif olarak dinlemeye çalışın ve çocukları cezalandırmak yerine davranışlarının temel nedenini öğrenmeye çalışın. Farkındalık uygulamaları ve meditasyon teknikleri sadece odaklanma ve konsantrasyonu geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda öğrencilerin ve öğretmenlerin dürtüselliğini azaltırken şefkat ve empatiyi de artırır. Öğrencilerimizi cezalandırıcı uygulamalarla ezmek yerine, onlara farkındalıkla güç verelim.”