İlk regl için kutlama önerileri

Kızınız ilk defa adet gördüğünde ona neler söylediniz? "İlk regl; olumsuz, utanç verici, iğrenç veya acı verici bir deneyim değildir. İlk regl, son derece anlamlı ve güçlü bir aylık ritüeldir. Kızınızın ilk defa adet görmesi, kutlamaya değerdir." diyen ABD'li kadın-doğum uzmanı Dr. Aviva Romm, ilk regl sonrasında kız çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda önerilerini paylaştı.

Dr. Romm, “Kızınızın regl dönemi biyolojik bir değişimden daha fazlasıdır; kadınlığa atılan kutsal bir adımdır. Bu doğal geçişi sevgi, anlayış ve kutlamayla onurlandırmak ve onun bedenini kucaklaması, güven ve zarafetle büyümesi için kızınıza güç vermek anne olmanın heyecan verici bir parçasıdır” dedi ve şöyle devam etti:

“Bu anı onunla paylaşacağınız için ne kadar heyecanlı olursanız olun, yapmanız gereken en önemli şeyin ona nasıl kutlanmak istediğini sormak ve seçimlerini kabul etmek olduğunu unutmayın.

Ve onlara ne kadar kitap, kurs veya bilgilendirici materyal gönderirsek gönderelim… Küçük çocuklar modelleme yoluyla öğrenirler. Söylediklerinizi değil, yaptıklarınızı yaparlar. Kızınıza regl dönemini nasıl onurlandıracağını söylemeyin, ona gösterin."

"Kızınıza kendi döngüsünün kutsal olduğunu öğretmenin en iyi yolu kendi döngünüzü onurlandırmanızdır. Bunu yapmak için, öncelikle kendi regl döneminizde geliştirdiğiniz rahatlık ve kabullenme ile örnek olmanız en iyisidir. Bu deneyime kızınızı da dahil edebilirsiniz.

Ve rahminize, döngünüze ve dünyaya davranış biçiminiz, çocuklarınıza ve gelecek nesillere bıraktığınız bir mirastır.”

Kızınızın ilk adetini kutlamak için yapabileceğiniz şeyler

Kadınlara rahim sağlığı ve döngüler konusunda rehberlik yapan Usha Anandi ise Dr. Romm'la benzer bir yaklaşım ile ilk kez adet gören kızlar için şöyle kutlamalar öneriyor:

İlk regl hikayenizi kızınızla paylaşın. Olumlu detaylara odaklanın.

İlk reglinin anısına ona bir takı alın.

Ona bir hediye sepeti hazırlayın. İlk regl külodu, pedler, ayaklarını sıcak tutacak yumuşak çoraplar, bitki çayları ve en sevdiği atıştırmalıkları güzel bir “Hoş geldin” notuyla paylaşabilirsiniz.

Adet döngüsünün menstrüasyon (adet dönemi), foliküler faz, ovülasyon (yumurtlama) ve luteal fazdan oluşan 4 aşamasını ve bu aşamalarda onu ne gibi deneyimlerin beklediğini açıklayan nazik bir konuşma yapın.

Faydalı ve güçlendirici kitaplar, videolar veya yayınlar ile ona olumlu destek verin.

Onunla bu konudaki duyguları hakkında konuşun. Korkuları ve endişeleri varsa serbestçe dile getirmesi için ona zaman verin. Adet görmenin utanılacak bir durum değil, hayatın doğal bir parçası olduğunu vurgulayın.