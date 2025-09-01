Çocukla gidilen tatilden sonra duyulan tatil ihtiyacı

Ebeveynler tatilin yorgunluğunu atmak için tatile ihtiyaç duyuyor! Anne-babalar, çocuklarıyla gittikleri aile tatilinden sonra en az 2,5 gün boyunca kendilerine gelemiyor!

Çocukla gidilen tatilden sonra duyulan tatil ihtiyacı
Anne - Baba
Giriş: 01 Eylül 2025 11:50 Güncelleme: 01 Eylül 2025 11:58
Tatillerin rahatlatıcı olması beklenirken, yeni bir anket ebeveynlerin tatilin stresinden kurtulmasının ne kadar sürdüğünü ortaya koydu. Aile tatilleri günlük hayattan keyifli bir kaçış olarak düşünülse de tüm aileyle bir seyahat planlamak ve gerçekleştirmek bazen tam tersi olabilir. Rutin değişikliği genellikle ters teper ve çocuklarda huysuzluklara yol açarken, uzun uçuşlar ve uzun araba yolculukları sorunları daha da kötüleştirebilir. Ebeveynlerin bir nebze olsun huzur bulması neredeyse imkansızdır; öyle ki çoğu ebeveyn tatilin stresinden kurtulmanın günler sürdüğünü söylüyor. Yapılan bir ankete göre, bu süre ortalama 2,4 gün.


Talker Research adlı araştırma şirketi tarafından yürütülen bir ankette, 12 yaş altı çocuğu olan 2.000 ebeveyne ailece seyahat deneyimleri soruldu. Ebeveynler, bir aile gezisinin stresinden kurtulmalarının ortalama 2,4 gün sürdüğünü söyledi.


Her üç ebeveynden biri, ulaşım aracı ne olursa olsun, ailece seyahat ederken huzurun bozulmasının bir saatten az sürdüğünü söyledi. Büyük bir çoğunluk (%71), yeni çıktıkları tatilin etkisinden kurtulmak için çocuksuz bir tatile daha ihtiyaç duyduklarına inanıyor.


Seyahatte huzur için ekran ve oyuncak "rüşveti"

Ankete katılan birçok ebeveyn, tatilde huzuru sağlamak için rüşvete ve sınırsız ekran süresine başvurduğunu belirtti. Ebeveynlerin %70'i seyahat ederken ekranlardan uzak kalmanın kendileri için önemli olduğunu söylerken, %26'sı seyahat stresi dayanılmaz hale geldiğinde çocuklarına sınırsız ekran süresi verdiklerini belirtti.


Ebeveynlerin neredeyse üçte biri, çocuklarının seyahat ederken sık sık öfke krizi geçirdiğini söyledi; bu ebeveynleri ellerindeki tüm imkanları kullanmaya zorlamasını açıklayan bir sonuç olarak dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 30'u çocuklarına bir nevi rüşvet olarak şeker veya atıştırmalık verdiklerini, yüzde 28'i ise seyahatin ortasında yeni bir oyuncak satın aldıklarını belirtti.


Yine de bazı ebeveynler, çocuklarını ekranlar olmadan eğlendirmek için yaratıcılıklarını kullanıyor; oyunlar icat ediyor, şarkılar söylüyor ve hikâyeler uyduruyor. Diğerleri (%62) ise müzik ve hikâye dinlemek veya sakinleştirici bir araç olarak ses çalar kullanıyor.


Anketi düzenleyen şirketin yetkilisi Sarah Natchez, "Ebeveynler, çöküntüler, ruh hali değişimleri ve her anı büyülü kılma baskısıyla boğuşuyor," diye vurguladı ve "Bu araştırma, huzuru sağlamak için ne kadar yaratıcılık ve dayanıklılığın gerekli olduğunu ve çocukların etkileşimde kalmasına ve bağımsız oyun oynamayı teşvik etmesine yardımcı olan araçların neden büyük bir fark yaratabileceğini gösteriyor." diye konuştu.


Ebeveynlerin neredeyse üçte ikisi mükemmel bir seyahat geçirme baskısı hissediyor, ancak bazen işler kontrolden çıkabiliyor. Katılımcıların yüzde 11'i, ağlamak veya çok ihtiyaç duydukları yalnız zamanı yakalamak için tuvalete gitmiş gibi yaptıklarını söyledi.


Kaynak: "Survey reveals how many days parents need recover after family vacation" (2025) Şuradan alındı: https://www.yourtango.com/family/survey-reveals-how-many-days-parents-need-recover-family-vacation







