Yenidoğanla iletişim kurmak

Yeni doğan bebekle iletişim

Bebeğinizin beyin gelişimine yardım etmek için gülümsemeler, sarılmalar ve sevgi sözcükleri ile kurulacak iletişim ve bağ çok önemli!

Bir yenidoğanın beyninde yaklaşık 100 milyon hücre olmasına rağmen, düşünme, hatırlama ve hareket için sorumlu beyin parçaları henüz tam olarak gelişmemiştir. Örneğin, bebekler daha rahat etmek için uzuvlarını nasıl hareket ettirmeleri gerektiklerini bilmezler. Aç, yorgun, rahatsız, mutlu, mutsuz olmak ve bunun gibi duyguları tanımazlar. Bu yüzden bebeğinizin temel ihtiyaçları şunlardır:

Kurulu bir düzen: Rutinler bebek için önemlidir. Her gün aynı saatte beslenmek ve uyumak, bulunduğu ortamın temiz ve ferah olması kendini güvende hissetmesini sağlar

Besleyici ve yatıştırıcı bir ortam: Bebeğiniz televizyon ve benzeri uyaranlara maruz kalmadığı, sakin ve sessiz bir ortamda olmaya ihtiyaç duyar. Onunla sakin bir ortamda zaman geçirmek, sizin bebeğinizin ihtiyaçlarını anlayıp onunla doğru bir iletişim kurmanız için de oldukça önemlidir.

Sevgi dolu sesler: Yüksek ve negatif bir ton kullanarak onu sevdiğinizi bile söyleseniz, bebeğiniz huzursuz olacaktır. Bu yüzden onunla konuşurken veya onun yanında başkalarıyla konuşurken yumuşak bir ses tonu kullanmaya özen göstermelisiniz. Altını değiştirirken, banyo yaptırırken, emzirirken; bebeğinizle zaman geçirdiğiniz her an onunla sevgi dolu bir şekilde konuşun.

Bol bol fiziksel sevgi: Bebeğinizin en temel ihtiyaçlarından biri, tensel temastır. Onu emzirirken sadece beslemiş olmazsınız, fiziksel olarak kendini daha rahat ve güvende hissetmesini de sağlamış olursunuz. O yüzden bebeğinizi emzirmiyor olsanız bile, günde birkaç defa çıplak teninize temas etmesini sağlayın. Sık sık kucaklanmak, sevilmek, hatta banyodan sonra yapılan yumuşak bir masaj, bebeğinizin temel gelişimi için ihtiyaç duyduğu sevgiyi hissetmesine yardımcı olacaktır.

Duygusal beslenme nedir?

Tekrarlanan sarılma, dokunma, konuşma, şarkı söyleme ve mimikler, bebeğinizin beyin gelişimine yardımcı olur. Bu eylemler, bebeğin duygusal ve fiziksel gelişimini sağlayan kimyasalları ve hormonları harekete geçirerek etkili olurlar. Bebeğinizle sağlıklı bir iletişim kurmak ve onun zeka gelişimini desteklemek için, duygusal beslenmesine de dikkat etmelisiniz.

Bebeğiniz yalnızca sütle ya da mamayla beslenerek veya uyuyarak büyümez. Sevgi, bebeğin fiziksel olarak büyümesini de sağlar. Bunun sebebi, sevgi dolu bir ortamda bulunmasının beynin hücrelerinin birbirine bağlanması ve gelişmesi için gerekli kimyasalları üretmesine neden olmasıdır.

Duygusal beslenme için:

Fiziksel sevgi gösterin: Sarılmak, sallamak, konuşmak, gülmek, şarkı söylemek… Bebekler kucaklandığında kendilerini güvende hissederler ve kendilerine bakan insanların kokularını ayırt edebilirler. Sıcak dokunuşları ve yumuşak güven veren okşayışları severler. Altlarının değiştirilmesi, yıkanma ve emzirme gibi rutinler onlar için keyif vericidir ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlar.

Bebeğiniz her ağladığında yumuşakça tepki verin: Bazen bebekler bir şeyler ters gittiği için ağlar, altları ıslandığı, aç oldukları ya da ışık çok parlak olduğu için de ağlarlar. Şartları düzelttiğinizde daha rahat ve güvende hissedeceklerdir. Onun neden ağladığını her zaman bilemezsiniz ama ağladığında her koşulda tepki vermeniz, size güvenmesine sebep olacaktır.

Güvende hissetmesini sağlayın: Yeni doğmuş bebeğinizi tutarken iyi bir baş ve boyun desteği sağlayarak güvenli hissetmesine yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca onu sarıp sarmalamak da kendisini yeniden anne karnındaymış gibi güvende hissetmesini sağlar.

