Yeni doğan bebekle iletişim

Bebeğinizin beyin gelişimine yardım etmek için gülümsemeler, sarılmalar ve sevgi sözcükleri ile kurulacak iletişim ve bağ çok önemli!

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Yenidoğanla iletişim kurmak

Bir yenidoğanın beyninde yaklaşık 100 milyon hücre olmasına rağmen, düşünme, hatırlama ve hareket için sorumlu beyin parçaları henüz tam olarak gelişmemiştir. Örneğin, bebekler daha rahat etmek için uzuvlarını nasıl hareket ettirmeleri gerektiklerini bilmezler. Aç, yorgun, rahatsız, mutlu, mutsuz olmak ve bunun gibi duyguları tanımazlar. Bu yüzden bebeğinizin temel ihtiyaçları şunlardır:

 

Kurulu bir düzen: Rutinler bebek için önemlidir. Her gün aynı saatte beslenmek ve uyumak, bulunduğu ortamın temiz ve ferah olması kendini güvende hissetmesini sağlar

 

Besleyici ve yatıştırıcı bir ortam: Bebeğiniz televizyon ve benzeri uyaranlara maruz kalmadığı, sakin ve sessiz bir ortamda olmaya ihtiyaç duyar. Onunla sakin bir ortamda zaman geçirmek, sizin bebeğinizin ihtiyaçlarını anlayıp onunla doğru bir iletişim kurmanız için de oldukça önemlidir.

 

Sevgi dolu sesler: Yüksek ve negatif bir ton kullanarak onu sevdiğinizi bile söyleseniz, bebeğiniz huzursuz olacaktır. Bu yüzden onunla konuşurken veya onun yanında başkalarıyla konuşurken yumuşak bir ses tonu kullanmaya özen göstermelisiniz. Altını değiştirirken, banyo yaptırırken, emzirirken; bebeğinizle zaman geçirdiğiniz her an onunla sevgi dolu bir şekilde konuşun.

 

YENİDOĞANIN İLK GÜNLERİNDE YAPMANIZ GEREKENLER

 

Bol bol fiziksel sevgi: Bebeğinizin en temel ihtiyaçlarından biri, tensel temastır. Onu emzirirken sadece beslemiş olmazsınız, fiziksel olarak kendini daha rahat ve güvende hissetmesini de sağlamış olursunuz. O yüzden bebeğinizi emzirmiyor olsanız bile, günde birkaç defa çıplak teninize temas etmesini sağlayın. Sık sık kucaklanmak, sevilmek, hatta banyodan sonra yapılan yumuşak bir masaj, bebeğinizin temel gelişimi için ihtiyaç duyduğu sevgiyi hissetmesine yardımcı olacaktır.

 

YENİ ANNELERE MİNİ REHBER

 

Duygusal beslenme nedir?

Tekrarlanan sarılma, dokunma, konuşma, şarkı söyleme ve mimikler, bebeğinizin beyin gelişimine yardımcı olur. Bu eylemler, bebeğin duygusal ve fiziksel gelişimini sağlayan kimyasalları ve hormonları harekete geçirerek etkili olurlar. Bebeğinizle sağlıklı bir iletişim kurmak ve onun zeka gelişimini desteklemek için, duygusal beslenmesine de dikkat etmelisiniz.

 

Bebeğiniz yalnızca sütle ya da mamayla beslenerek veya uyuyarak büyümez. Sevgi, bebeğin fiziksel olarak büyümesini de sağlar. Bunun sebebi, sevgi dolu bir ortamda bulunmasının beynin hücrelerinin birbirine bağlanması ve gelişmesi için gerekli kimyasalları üretmesine neden olmasıdır.

 

Duygusal beslenme için:

Fiziksel sevgi gösterin: Sarılmak, sallamak, konuşmak, gülmek, şarkı söylemek… Bebekler kucaklandığında kendilerini güvende hissederler ve kendilerine bakan insanların kokularını ayırt edebilirler. Sıcak dokunuşları ve yumuşak güven veren okşayışları severler. Altlarının değiştirilmesi, yıkanma ve emzirme gibi rutinler onlar için keyif vericidir ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlar.

 

Bebeğiniz her ağladığında yumuşakça tepki verin: Bazen bebekler bir şeyler ters gittiği için ağlar, altları ıslandığı, aç oldukları ya da ışık çok parlak olduğu için de ağlarlar. Şartları düzelttiğinizde daha rahat ve güvende hissedeceklerdir. Onun neden ağladığını her zaman bilemezsiniz ama ağladığında her koşulda tepki vermeniz, size güvenmesine sebep olacaktır.

 

Güvende hissetmesini sağlayın: Yeni doğmuş bebeğinizi tutarken iyi bir baş ve boyun desteği sağlayarak güvenli hissetmesine yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca onu sarıp sarmalamak da kendisini yeniden anne karnındaymış gibi güvende hissetmesini sağlar.

 

YENİ DOĞAN İLE İLGİLİ EN SIK SORULAN SORULAR...

 

Lohusalık hikayeleri
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@dogummelegi: Çınar 23 günlük oldu. Geçenlerde bir takipçim mail atmış, hala cevap veremedim. "Doğumdan sonra hayatın değişti mi?" diye sormuş? Hamile kalmayı düşünen birine ne yazsam da korkutmasam bilemedim? Bu sorunun bana sorulma zamanlaması oldukça yanlış? Şimdi içimi bir dökeyim. #annetopuzu yapmaktan artık başım ağrıyor. Şişşşşşş demekten dilim damağım kurudu. Galiba karpal tünel sendromu oldum. El bileklerim çok ağrıyor. Kendimi unuttum, yorgunluktan ölüyorum, uykusuzum, zayıflamak isterken deli gibi yemek yiyiyorum? Şekil 1 A: Bak botoğrafa kolum pehlivan gibi çıkmış? Elinden gelen desteği vermesine rağmen gece mışıl mışıl uyuyan, gündüz ipad oynayan kocama zaman zaman gıcık oluyorum. Annem bize yerleşsin istiyorum. Çınar uyurken zamanım onun fotoğraflarına bakıp evde salak salak dolanmakla, Çınar uyanıkken onunla ilgilenmekle geçiyor. Resmen aşık oldum yoksa bebek bakmak çok zor. Tek sosyal aktivitem olabilirse Çınar'la parka gitmek. Dip boya, manikür, pedikür, saatlerce alışveriş yapmak uzak bir hayal gibi... Bu hafta “#lohusafarkındalıkhaftası”ymış ben #lohusayımfarkındayım demek istiyorum ama çoğu zaman rüyada gibiyim. Bu günlerin, lohusalığımın farkında değilim. Bu bölüm oldukça zormuş. Hamile kalmadan önce bir simülasyon yapsalar birkaç gün lohusalığı, yenidoğan bebeğimize bakmayı yaşasak acaba kaçımız doğururuz? Bu ilk aylar gerçekten çok zor. Destek almak çok çok çok önemli. Şimdi klasik bir cümleyle paylaşımımı bitiriyorum zira Çınar'ın on dakikalık tilki uykusunda bir tuvalete gideyim diyorum. Bebeğim o kadar tatlı, güzel, mis kokulu bir mucize ki tüm bu zorluklara, her şeye ama her şeye değer? ￰Ve en sevdiğim cümle; "Merak etme bu günler geçecek, hatırlamayacaksın bile..."

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