Alfa nesli odaklanma problemi mi yaşıyor?

Çocukların okulda başarılı olmasının önündeki engellerden biri, odaklanma problemi. Odaklanmanın bir numaralı sebebi ise uykusuzluk olarak gösteriliyor.

Alfa nesli odaklanma problemi mi yaşıyor?
Anne - Baba
Giriş: 11 Mart 2025 15:57 Güncelleme: 11 Mart 2025 16:03
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2010-2025 yılları arasında doğan “Alfa Kuşağı” bazı özelliklerin yoğun görüldüğü bir nesil olacağa benziyor. Odaklanma güçlüğü, bunlardan biri olabilir.


Alfa kuşağı neden odaklanma zorluğu yaşıyor?

Business Insider’ın haberine göre, ABD’deki çocukların önemli bir kısmı okumakta zorlanıyor. Geçen yıl dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma performansının 2005'ten bu yana en düşük seviyesine ulaştığı tespit edilirken, öğretmenler bu sayının düşmeye devam etmesini bekliyor. Frederick, Maryland'de K-12 devlet okulu öğretmeni Joshua McGoun, öğrencilerindeki değişimi ilk kez yaklaşık 10 yıl önce fark ettiğini ifade ediyor. Onun ve diğer eğitimcilerin gözlemlerine göre, çocuklar odaklanmakta artık daha fazla zorlanıyor. Çocukların üçüncü sınıftan önce gelişmesi gereken temel okuma becerileri giderek daha zayıf hale geliyor. Eğitimciler, bu önemli zaman dilimini kaçıranları ortaokul ve lisede zorlu bir yol beklediğini söylüyor.


Çocukların odaklanmakta zorlanmasının arkasında ekran kullanımı, pandemi ve hareketsiz yaşam gibi birçok sebep öne sürülürken, ebeveynlerin doğruca müdahale edebileceği bir alan çoğunlukla unutuluyor: uyku.


Yeterince uyuyamamak, çocuklarda bağışıklık sistemini zayıflatma gibi etkilerin yanı sıra odaklanma güçlüğü, asabiyet veya özdenetim sorunları gibi problemlere neden olabilir. Uykusuzluk, odaklanmanın ve dolayısıyla öğrenmenin önüne geçer. Planlama ve organizasyon becerilerini sınırlar.


Yeterince uyumamak çocukların düşünme şeklini etkiler. Beynin organizasyon, planlama ve problem çözmeyi yöneten kısmını geçici olarak zayıflatabilir. Örneğin, yorgun çocuklar okul malzemelerinin izini kaybedebilirler. Bu yüzden okul ödevlerini yapmak yerine bir şeyler aramakla çok fazla zaman harcarlar. Ya da ödevlerine öncelik verme ve sınavlar esnasındaki hızlarını ayarlama konusunda daha fazla zorluk çekebilirler. Uykusuzluğun öğrenmeye birçok olumsuz etkisi bulunur. Çocuklara uyku düzeni sağlamak, onların okul yaşamlarını daha iyi hale getirir.


Uykusuzluğun öğrenmeye etkileri

Ruh halini ve davranışı kötüleştirir

Çocuklar yorgun olduklarında asabi olabilirler. Normalden daha az otokontrole sahip olabilir ve daha kolay sinirlenebilir veya öfkelenebilirler. Daha çabuk sinirlenmek, ödevlerini veya sınavlarını bırakmalarına neden olabilir.


Uykusuzluk odaklanmayı ve dikkati azaltır

Çalışmalar, insanlar uyku eksikliği çektiğinde, uyanıkken beyin dalgalarının kısa uyku benzeri kalıplara düştüğünü göstermektedir. Bu, bitkin öğrencilerin sınıfta neden "dalgınlaştığını" gösterir. Yeterince uyumayan çocuklar kolayca dikkati dağılabilir. Dikkatsizlik hataları yapabilirler ve okul ödevlerine ve öğretmenin söylediklerine konsantre olmakta zorluk çekebilirler.


Uykusuzluk belleği etkiler

Uykusuz bir beynin odaklanması, bu nedenle yeni şeyleri hatırlaması daha zordur. Az uyku ayrıca uzun vadeli anılar oluşturmayı ve hatırlamayı da zorlaştırabilir. Yorgun olan çocukların çalışmaları daha yavaş ilerleyebilir çünkü az önce duyduklarını veya okuduklarını hatırlamaları zordur. Bu yüzden yeni öğrenilen şeyler ertesi güne kadar unutulabilir.


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"Understanding why kids have trouble with focus". (reviewed by Bob Cunningham, EdM) Şuradan alındı: https://www.understood.org/en/articles/child-trouble-focusing



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