Haftanın film ve dizileri (24-30 Ekim 2022)

Haftanın filmleri:
Emily
Türü: Biyografik, Tarihi
Yönetmeni: Frances O'Connor
Şeytan Kapanı
Türü: Korku, Gerilim
Yönetmeni: Daniel Stamm
Bebek Servisi
Türü: Dram
Yönetmeni: Hirokazu Kore-eda
Hüzün Üçgeni
Türü: Komedi, Dram
Yönetmeni: Ruben Östlund
Yıldızlara Bak
Türü: Dram, Romantik
Yönetmeni: Doruk Tüzel
Run Sweetheart Run
Türü: Korku, Gerilim
Yönetmeni: Shana Feste
Cici
Türü: Dram
Yönetmeni: Berkun Oya
Haftanın dizileri:
The Devil's Hour
Türü: Gerilim
Yaratıcısı: Tom Moran
Inside Man
Türü: Suç, Gizem
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