Gelişen dünyada kaybolan insanlığımız

Günümüzde artık eskiden yapılması zor olan birçok şeyi yapması o kadar kolaylaştı ki artık herkes her şeyi yapabilecek duruma geldi. Mesela eskiden sevdiğimiz müziği dinlemek için radyo başında ya da televizyonlardaki müzik kanallarının başında beklerdik. Şimdilerdeyse yüzlerce uygulama var ve istediğimiz zaman istediğimiz yerde müzik dinlemek hatta kendi müziğimizi yapmak bile mümkün hale geldi. Ya da özlediğimiz birini aradığımızda eskiden sadece sesini duyarken şimdi her an görebilmek mümkün hale geldi. Hatta yakında hologram teknolojisi de yaygınlaşırsa görmekten daha da öteye gideceğiz.

Tüm bu teknolojik gelişmelerin yanında bir şeyde daha tüm dünya olarak çok geliştik, kalpsizleştik. Önceleri daha merhametli, daha anlayışlı ve düşünceliyken şimdi dünya adeta merhametsiz, düşüncesiz zalim insanlarla doldu taştı. Eskiden karşımızdakini kırmamak için kelimeleri adeta cımbızla seçerken, şimdi karşındakini kim daha fazla kırar yarışına girdi insanlar. Karşısındakinin de duyguları olduğunu unutmuşçasına o kadar kötü davranır olduk ki utanma duygumuz adeta yok olup gitti. Ya da sevdik mi birini, ondan başkasını görmezdi insanın gözü. Şimdilerde maç skoru gibi sevgilileri kaç tane olmuş o da başka bir yarış parkuru haline geldi. Herkes kötülükleriyle kendini kanıtlama içerisinde ve bu kötücülük her geçen gün daha da artıyor. Çok zalim olduk, kabul edelim. Su kaplarına sigara izmaritleri atacak, onları dökecek, kaldırımda bir umut açmış çiçekleri kopartacak, ormanları yakıp kül edecek ve kadınları, çocukları öldürecek kadar gözü kara olduk.

İzlediğimiz film ya da dizilerden mi, suya ya da gökyüzünden uçakla atılan bir şeyle mi ya da teoriniz her neyse bir şeyler oldu ve dünya artık eskisi kadar yaşanılacak bir yer değil. Bu hale getirenlerde biz insanlarız, eski o özlediğimiz, nerde o eski günler dediğimiz günlere getireceklerde. Her şeyin az ve kıymetinin bilindiği zamanlara dönmeyi başarabilirsek, belki az da olsa yaşanılabilir kılmayı başarabilmemiz mümkün olabilir.

Dünyayı ben mi değiştireceğim demeden, ben zaten yapmıyorum diye düşünmeden değişime ilk kendimizden başlamalı ve gelecek nesillere daha temiz ruhlu bir dünya bırakmalıyız. Yoksa gelecek nesillerin geleceği bir dünya kalmaması an meselesi.