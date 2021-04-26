Haftalık burç yorumları (26 Nisan 2021 - 2 Mayıs 2021)

Merhaba, hafta Merkür’ün uyumlu açıları ve Güneş Uranüs kavuşumu ile geçecek. Ayrıca Plüton da uzun süreden sonra geri hareketine başlayacak. Ayrıca salı günü Akrep burcunda bir Dolunay yaşayacağız. Akrep Dolunay’ı ile ilgili yazımı buradan okuyabilirsiniz. Plüton’un geri gitmeye başlaması bazılarımız için dönüştürücü konuların, değişmek için krize girdikleri, manipulatif oldukları veya birtakım manipulasyonlarla karşılaştıkları konuların hayatlarına geri dönmesiyle, bazılarımız için ise hali hazırda bu etkileri yaşıyorlarsa bu etkilerin biraz daha yavaşlanması ve bu konularla ilgili yeniden değerlendirme, geriye dönüp bazı konuları düzeltme noktasına gelecekleri zamanlara işaret ediyor.

Merkür Venüs kavuşumu bu hafta bizi daha romantik ve tatlı dilli yapacak. Haftanın sonuna doğru ise Güneş Uranüs kavuşumu ile hayatımıza değişiklik katacağız, kendimizi biraz rahatsız edici görünebilen fakat oldukça yaratıcı bir şekilde ifade edeceğiz. Önemli kararlar alabiliriz. Hem Güneş Uranüs kavuşumu hem Plüton’un geriye gitmeye başlıyor olması hem de SPICA kavuşumlu Akrep Dolunay’ı ile bu dönemde aldığımız kararlar hayatımızı uzun vadede şekillendirebilir gibi gözüküyor.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Sabah saatlerinde Terazi burcunun son derecelerinde ilerleyecek olan Ay öğle saatlerde Akrep burcuna geçecek. Merkür Venüs etkisi ile romantik ve ikili ilişkilere odaklı bir gün. Öğle saatlerinde ilişkilerde tutkulu fakat kıskançlıklar getirebilecek zamanlar yaşanabilir.

Salı

Akrep burcunda ilerleyen duygusal olarak bizi gergin hissettirebilir çünkü Ay Satürn Uranüs Karesi’ne dâhil olarak bir Dolunay gerçekleştirecek.

Çarşamba

Akrep burcunda ilerleyen ay gecenin ilerleyen saatlerinde Yay burcuna geçecek ve duygusal olarak daha iyimser ve rahat olmaya başlayacağız. Haftanın Dolunay’la birlikte gelen gerginliğinin daha rahatladığı bir zaman.

Perşembe

Yay burcunda ilerleyen ay gün içerisinde Satürn ile yumuşak bir kontakt kuracak ve hem özgüvenimiz hem disiplinimiz yerinde olacak.

Cuma

Günün büyük kısmında Ay Yay burcundaki seyrine devam edecek. Güneş’in Boğa burcunda Uranüs ile kavuşumu ise günün özgürlük vurgusunu çok daha artıracak. Gecenin ilerleyen saatlerinde özgürlük tutkumuz biraz daha durulacak çünkü Ay, Oğlak burcuna geçiyor.

Cumartesi

Oğlak burcunda ilerleyecek ay gün içerisinde kavuşumdan henüz uzaklaşan Güneş ve Uranüs ile yumuşak bir kontakta girecek. Bu gün için de hem disiplinli hem yaratıcı ve değişiklik aradığımız bir gün diyebiliriz.

Pazar

Ay gün boyu Oğlak burcunda. Akşam saatlerinde Plüton ile bir kavuşum yapacak olan ay günü hoşa gitmeyen bilgiler, gerginlikler, yüzleşmeler ile bizi karşı karşıya bırakabilir. Haftanın gergin günlerinden.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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