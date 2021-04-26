Akrep Dolunay'ı 2021

Akrep Dolunay'ı nedir? Akrep Dolunay'ının burçlara etkileri nelerdir? 27 Nisan günü gerçekleşecek Akrep Dolunay'ı ve etkilerini Korhan Kılınçkaya anlattı.

Akrep Dolunay'ı 2021
Astroloji
26 Nisan 2021 Pazartesi

Merhaba, 27 Nisan İstanbul saati ile 06.31’de Akrep burcunda bir Dolunay gerçekleşecek. Akrep Dolunay’ı haritasının yükselen burcu, Dolunay’ın oluşmasına sebep olan Güneş Ay karşıtlığının diğer ucu olan Boğa ve bu burçta 3 gezegen ve Güneş’ten oluşan bir kümeleşme mevcut. Bu da bu dönemde özellikle maddi, finansal konularda, toprakla ilgili konularda bir baskı ve gerginlik olduğu anlamına geliyor zira Akrep de Boğa da sahip olma ile alakalı iki burçtur.


Akrep bu karşıtlığın huzursuz ve güç elde etme tarafında olanı, Boğa ise elindekilerle mutlu ve huzurlu olan tarafındadır. Fakat Boğa’daki Uranüs ve Kova’daki Satürn’ün kare açısının açı toleransının birbirine çok yakın olması yani açının çok etkin olması yukarıda bahsettiğim baskı ve gerginliği oluşturan temel etmen gibi gözüküyor. Para piyasalarındaki karışıklıklar, bitcoin’in düşmesi ve meydana gelen dolandırıcılık bu Dolunay’ın etkilerinden birisi. Dolunay ve sonrasındaki 15 günde de buna benzer etkileri gözlemleyebiliriz. Bu dönemde para piyasalarında düşüş trendini gözlemleyeceğiz. Ayrıca bu dönemde yine özellikle finansal konularda veya içerisinde finans konularını barındıran konuları değiştirmek, bu konulardan özgürleşmek ve ileriye dönük hareketler yapma isteğimiz inanılmaz baskın olmasına rağmen önümüzde bir takım engeller, alınması gereken sorumluluklar ve yavaşlamalar var. Bu dönemde çok ciddi değişim kararları almamakta fayda var gibi görünüyor. Eğer bu dönemde sabır gösterirsek gelecek kararları adına aldığımız kararlar oldukça yerinde ve zekice olabilir zira dolunay güçlü SPICA sabit yıldızı ile bir paralel açı içerisinde ve bu açı güçlü ve parlak fikirleri de beraberinde getirebilir.



Akrep Dolunay’ının yükselen burçlar üzerindeki etkileri:


Yükselen Koç

Özellikle gelirleriniz, ortaklaşa gelirleriniz veya eşin gelirleri konusunda birtakım gerginlikler mevcut. Arkadaşlarınızla ilgili alacak verecek, borç gibi konulara da dikkat etmelisiniz.


Yükselen Boğa

Özellikle ikili ilişkiler, evlilik veya ortaklı konularda finansal çekişmeler veya bu konularla ilgili atılmak istenen yeni adımlarda gecikmeler, zorlanmalar beklenilebilir.


Yükselen İkizler

Bu dönem sağlık ve günlük rutin işler açısından biraz gergin gözüküyor. Sağlık konusunda çok dikkatli olunması ve sorumluluk alınması gereken bir dönem. Yurtdışı bağlantılı iş konularında da uğraştırıcı bir dönem.


Yükselen Yengeç

Flörtler, aşk ilişkileri, varsa çocuklar, eğlence ve hobileriniz ile ilgili konular borçlar, alacak verecek veya ortaklaşa gelirlerdeki engeller ve gecikmelerle sınanıyor.


Yükselen Aslan

Bu dönemde aile hayatınız, ebeveynleriniz ve gayrimenkul yatırımı gibi konular vurgulanıyor fakat İkili ilişkiler veya ortaklıklarla ilgili engel çıkarabilecek birtakım sorumluluklar söz konusu.


Yükselen Başak

Eğitim, yolculuklar, yakın ve uzak akrabalar, kardeşler konuları vurgulanıyor. Fakat işleriniz ve sağlık ile ilgili zorlayıcı konular var ve bu da yolculuk ve eğitim konularını engelleyici şekilde etkiliyor.


Yükselen Terazi

Hobiler, aşk ilişkileriniz veya varsa çocuklarınız ile ilgili konularda yeniden yapılanma isteğiniz ve sorumluluklarınız borçlanmanıza sebep olabilir veya finansal spekülatif konulardan olumsuz etkilenebilirsiniz, bu dönem yatırım veya borsa için pek uygun bir zaman değil.


Yükselen Akrep

Özel hayatınızla ilgili birtakım konuların, arsa, ev, ev tadilatı, taşınma gibi gayrimenkul konularının veya ebeveynlerinizle ilgili konuların hayatınızda baskı unsuru olduğu bir dönem ayrıca bu baskı ikili ilişkilerinizde de gerginliklere yol açıyor.


Yükselen Yay

Bu dönemde eğitim, yolculuklar ile ilgili konular sizi duygusal olarak sıkışmış hissettiriyor olabilir. Bu da sağlığınıza olumsuz yansıyor olabilir. Yeni bir yaşam rutini oluşturmak konusunda istekli fakat zorlanıyor olabilirsiniz. Engellerin sizi yıldırmaması gerekiyor.


Yükselen Oğlak

İçerisinde bulunduğunuz arkadaş grupları veya proje grupları ile ilgili birtakım finansal krizler söz konusu olabilir veya bu gruplar için yapmanız gereken harcamalar olabilir. Varsa çocuklarınız ile ilgili harcamalar veya birtakım finansal engellerle de karşılaşabilirsiniz.


Yükselen Kova

Kariyerinizi, toplum içindeki konumunuzu ilgilendiren konularda bu dönem birtakım engeller söz konusu olabilir, iç dünyanız fazlasıyla kaçmak isterken siz bu dönemde fazla sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz.


Yükselen Balık

Yurtdışı ile ilgili konular, yabancılar, yayıncılık ve eğitim ile ilgili konularda bu dönem bazı bitişler yaşayabilirsiniz, yolculuk yapmak durumunda kalabilirsiniz. Duygusal anlamda kendinizi gergin ve sıkışmış hissettiğiniz bir dönem, bir süre tatil yapmak size iyi gelecektir.



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