Cilt bakım rutininizi nasıl sıralamalısınız?

Cilt bakım rutininizde doğru ürünleri seçmek kadar onları doğru sırayla kullanmak da bir hayli önemli. Rutininizden en iyi sonuca almak için ne yapmanız gerektiğini öğrenin.

Cilt bakım rutininizi nasıl sıralamalısınız?
Güzellik
02 Ağustos 2021 Pazartesi

Herkesin cilt yapısı ve ihtiyaçları farklı olduğu için elbette ideal rutini de farklı olacaktır fakat cilt bakım ürünlerinin yapısı gereği etkilerini en üst seviyede görmek ve tahriş riskini azaltmak için bazı genel geçer kurallar var.


Sabah cilt bakım rutini nasıl sıralanmalı?

Temizleyici: Cildinizi yastık kılıfınıza yapışmış saç ürünleri veya ter gibi gece boyunca biriken her şeyden arındırın.


Tonik: Cildinizi nemlendirin ve yağdan arındırın, ayrıca tonik daha sonra kullanacağınız ürünlerin etkinliğini arttıracaktır.


Serum: En inceden en yoğun yapılı ürüne doğru sıralayarak kullanın.


Nemlendirici: Cildin gece boyu kaybettiği nemi geri kazandırın.


Güneş koruyucu: Evde olsanız dahi, cildi UVA/UVB ışınlarından ve serbest radikal hasarından koruyun.


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Gece cilt bakım rutini nasıl sıralanmalı?

Yağ bazlı temizleyici: Gün içinde biriken kirleri, yağı, güneş kremini ve makyajı çıkarın.


Su bazlı temizleyici: Gözenekleri temizlemek ve kalıntılardan arınmak için çift fazlı temizliğinizi tamamlayın.


Tonik: Cildinizi nemlendirin ve yağdan arındırın, ayrıca tonik daha sonra kullanacağınız ürünlerin etkinliğini artıracaktır.


Serum: En inceden en yoğun yapılı ürüne doğru sıralayarak kullanın.


Nemlendirici: Gün içinde kaybettiğiniz nemi cilt bariyerine geri yükleyin.


Yüz yağı: Cilt bariyerinizi güçlendirmek için nemi cilde hapsedin.


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İhtiyaca göre cilt bakım rutini nasıl oluşturulur?

Klasik adımların dışında kalan ürünler için doktorunuza danışabilirsiniz. Sık kullanılan bazı ürünler içinse bilinen doğrular var.


Retinol içerikli ürünlerin cildi tahriş etme ihtimalini azaltmak ve emilimini arttırmak için bir nemlendiriciden sonra kullanımı tavsiye edilir. Işığa duyarlı olduğu için de retinolün sadece gece uygulanması gerekir.


Peeling ürünlerinin cilt temizlendikten hemen sonra ve haftada 1-2 kez olacak şekilde uygulanması gerekir.


Maske uyguluyorsanız, durum maskenin talimatlarına göre değişebilir, ancak temizlenmiş cilde uygulanması şarttır. Maskenin durulanması gerekiyorsa (peeling gibi) temizledikten hemen sonra, gece boyunca kalması gerekiyorsa nemlendiricinizden hemen önce uygulayın.


Bölgesel tedaviler gerektiğinde, genellikle akşam rutininizin son adımına ekleyebilirsiniz. Sivilce bölgesine bir bant uygulamak istiyorsanız, yapışabilmesi için bölgeyi temiz bir mendille silmek isteyebilirsiniz.


Göz çevreniz daha hassassa bakımınızı tonerinizden hemen sonra ve herhangi bir serumdan önce uygulamayı deneyin. Değilse, bu adım nemlendiricinizden önce veya sonra olabilir.


Bu taslak size klasik bir rutin oluşturmanız için yol gösterebilir, cildinizi tanıdıkça ve uzman tavsiyeleriyle rutininizi şekillendirebilirsiniz.


Referanslar:

Hanna Yowell. “What’s Actually The Right Order To Use Skincare Products?” Şuradan Alındı: https://www.heydayskincare.com/blogs/skin-deep/routine-order-wip


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