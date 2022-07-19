Güneş kremi hangi sırada kullanılır?

Cilt bakım rutinlerimizde tonikten seruma kadar birçok ürün bulunduruyoruz. Yaz kış kullanılması gereken güneş kremlerini özellikle yazın cilt bakımına dahil edenler güneş kremlerini hangi aşamada kullanıyorlar? Önce nemlendiriciyi mi yoksa güneş kremini mi sürmeli? Bu kadar çok ürünün hangi sırayla kullanılması gerektiğini aşağıdan öğrenebilirsiniz...

1- Yüz temizleyicisi

Krem, köpük, temizleme suyu ya da jel... Cilt yapınıza göre hangi ürün formunda kullanmanız gerekiyorsa ve bu doğrultuda size hangi yapıdaki ürün hitap ediyorsa onu kullanmalısınız. Cildi iyice temizlemeden cilt bakımı ürünlerini uygulamak anlamsız kalır. Sonraki aşamalarda uygulayacağınız ürünlerin etkinliğini artırıp faydalarını daha net görebilmek için cildinizi makyajdan arındırıp gözeneklerinizi tamamen temiz ve hazır hale getirmelisiniz. Özellikle cildinizde makyaj olduğu anlarda micellar su veya makyaj temizleme yağlarını kullandıktan sonra arta kalan kiri arındıracak bir ürün kullanmakta fayda var. Bu sayede cildiniz üzerinde kir, toz ve makyaj kalıntısı kalmadığından emin olabilirsiniz.

2- Tonik

Sonrasında uygulayacağınız ürünler için cildinizi hazırlamak ve cildinizde herhangi bir kalıntı kalmadığından emin olmak için cildinizi ferahlatacak tonikler ve mistler kullanabilirsiniz. Tonikler genelde içerisinde cilde faydalı birtakım asitler içermelerinden dolayı son zamanlarda çok fazla tercih edilseler de cildinizde hassasiyet yaratmamaları açısından her gün kullanılmaları dermatologlar tarafından önerilmiyor. Haftada 1 veya 2 kere kullanımı ideal olan tonikleri kullandıktan sonra cildinizin ferahladığını hissedebilirsiniz.

3- Serum

Özellikle son dönemlerde serum içerikleri bakımından C vitaminli ve hyalüronik asitli olanlar bir hayli tercih edilmeye başladılar. Özellikle gece yapılan cilt bakım rutinlerinin vazgeçilmezi olan serumlar gece boyunca emilip sabaha ışıl ışıl ve nemli bir cilt görüntüsüyle uyanmanızı sağlıyorlar. Kullanım amaçları arasındaki cilt lekelerini azaltmak ve cilde nem sağlamak en önde gelen iki neden olarak göze çarpıyor. Bu faydaları elde etmek için gün içerisinde kullanabilmeniz açısından daha su bazlı ürünler tercih etmenizde fayda varken yatmadan önce süreceğiniz serumlarda daha yoğun yapılı ürünleri tercih edebilirsiniz.

4- Göz kremi

Birçok insanın cildin geri kalanına gösterdiği özeni göz çevresine göstermediğini biliyoruz ama unutmayın ki bir cildin sağlıklı olup olmadığını anlamak için göz çevresine bakmak yeterli. Nemli, canlı, aydınlık ve kırışıklıktan uzak bir göz çevresi elde etmek için ihtiyacınıza göz bir göz kremi edinmeniz oldukça önemli. Eğer varsa göz çevresi için kullanılan masaj aletleriyle günde iki defa göz kremi uygulamak göz çevrenizi her zamankinden daha iyi gösterebilir.

5- Nemlendirici

Tüm cilt tiplerinin kullanması gereken nemlendiriciler, sabah ve akşam kullanımlarına göre de değişiklik gösterebiliyorlar. Kuru, yağlı veya karma... Hangi cilt tipine sahip olursanız olun kendinize uygun nemlendiriciyi mutlaka bulmanız ve düzenli olarak uygulamanız gerekiyor. Gündüzleri özellikle karma ve yağlı cilt sahibi olanlar için daha hafif ve su bazlı ürünleri tercih etmek daha mantıklı. Yine daha yoğun içerikli ürünleri ise gece yatmadan önce kullanmanızda fayda var. Yıllardır karma ve yağlı ciltler tarafından ihmal edilen nemlendiricilerin vücudumuzdaki su oranın yanında cildinizin güzelliğini desteklemek için dışarıdan çok önemli etkileri var.

6- Güneş kremi

Yaz kış kullanımını hiç bırakmamamız gereken güneş kremleri, bizleri güneşin zararlı ışınlarından- UV ışınlarından- koruyorlar. Bu sebeple eğer makyaj yapacaksanız makyaj öncesinde yapmayacaksanız da cilt bakım rutininizin son aşamasında mutlaka güneş kremine yer vermelisiniz. Yine cilt tipinize uygun ve içeriğine göre seçeceğiniz güneş kreminizin SPF oranına da dikkat etmelisiniz. Bunun sebebi ise SPF oranları doğrultusunda koruyuculuğunda birtakım değişiklikler olması.

Bonus: Her gün kullanılmadığından cilt bakım rutininizde olmayan fakat haftada 1-2 kullanımından dolayı listenize ekleyebileceğiniz maskeler konusunda cilt tipinize ve ihtiyacınıza uygun tercihler yapmanızda fayda var.