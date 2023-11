Hangi cilt sorununa hangi serum uygun?

Cilt tipinize uygun ve cilt hedeflerinize hitap eden iyi bir cilt bakımı rutini oluşturmaya hazırsınız. Bir temizleyici, bir retinol ve belki bir maske seçerken aynı zamanda bir serum üzerinde de karar vermeye çalışıyorsunuz çünkü onları duymuşsunuz ve bir tane kullanmanız gerektiğini düşünüyorsunuz. Belirli bir cilt sorununu hedeflemek istiyorsanız bu akıllıca bir seçim olabilir.

Serum nedir ve ne zaman kullanılır?

Bir serum neredeyse kendini açıklayıcı niteliktedir. Serum aslında sadece kaygan bir sıvıdır. Gerçek bir sıvı ile krem arasında bir üründür.

Dermatolog Dr. Angela Lamb, serumlarım cilt bakımı rutininizde temizleyicinizden sonra ve nemlendiricinizden önce gelmek üzere tasarlandıklarını söylüyor. Bunlar genellikle cilt tonunu aydınlatmak veya kırışıklıklarla mücadele etmek gibi tek bir hedefe yönelik aktif bir bileşen içerir. Ve sıklıkla benzer bir nemlendiriciyle karşılaştırıldığında daha iyi sonuçlar vermektedir. Serumlar, geleneksel bir nemlendiriciye göre daha yüksek konsantrasyonda aktif bileşen içerir. Dermatolog Deanne Robinson ise; "Geleneksel bir nemlendiricinin rolü olan, cilde nüfuz etmek yerine cildin yüzeyine oturmak ve nemi hapsetmek için formüle edildiler" açıklamasında bulundu.

Serumun, esans ve ampulden farkları nelerdir?diken

Bir serumu, esans ya da ampul gibi güzellikle ilgili diğer moda sözcüklerle karıştırmak kolaydır. Bir esans, bir serumun daha seyreltilmiş bir şeklidir; bir ampul ise oldukça konsantredir ancak bir serumdan daha az aktif bileşen içerir. Belirli bir cilt sorununu tedavi etmek için bir bileşenin "turbo dozuna" ihtiyaç duyduğunuzda ampul kullanırsınız. Serum daha çok birden fazla görevi yerine getiren bir şeydir. Uygunsa serumun yanı sıra rutininize bir esans veya ampul de ekleyebilirsiniz.

Hangi serum size uygun?

Genel olarak cilt tipinizi ve hedeflerinizi dikkate alan iyi seçilmiş bir serumun kullanımı güvenlidir. Örneğin; hamileyseniz retinol içeren serumlardan uzak durmalısınız ancak bu etken maddeyi içermeyen serumları da kullanabilirsiniz. İşte yaygın cilt bakımı sorunlarına yönelik 7 harika serum...

1. İnce çizgileri ve kırışıklıkları gidermek ya da dokuyu iyileştirmek için: Retinol

Yaş ile birlikte doğal kolajen kaybı, ince çizgilerin ve kırışıklıkların oluşumuna katkıda bulunur. Yani şu anda ihtiyacınız olan şey cilt hücresi dönüşümünü artırmak ve kolajen üretimini teşvik etmektir. Bunun için bir retinol serumu kullanabiliesiniz. Retinol'ün başka bir artısı: Mayıs 2017'de Dermatolojik Araştırma Arşivi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, cildin doğal bir bileşeni olan, cildi dolgun ve nemli tutan hyaluronik asit düzeylerini artırır. Bu serumlarımutlaka gece uygulayın. Çünkü retinoller güneş tarafından devre dışı bırakılır.

2. Hassas bir cildiniz varsa veya hamileyseniz; çizgileri ve kırışıklıkları düzeltmek için: Bakuchiol

Bakuchiol, Psoralea corylifolia bitkisinin yapraklarından elde edilen doğal bir retinol alternatifidir. Ciltte tıpkı bir retinol gibi işlev görmektedir. Ancak reaksiyonları (kızarıklık ve soyulma gibi) tetikleme olasılığı daha düşüktür. Bu nedenle daha yumuşak bir yaşlanma karşıtı ürüne ihtiyaç duyanlar için iyi bir seçenek olabilir. Retinol'den farklı olarak hamilelikte de kullanımı güvenlidir. Şubat 2019'da yayınlanan bir çalışma, %0,5'lik bir bakuchiol kremini, %0,5'lik bir retinol kremiyle karşılaştırdı. 12 hafta sonra her ikisinin de kırışıklıkların ve hiperpigmentasyonun görünümünü eşit derecede azalttığı ortaya çıktı. Ancak bakuchiol ürününün daha az yan etkiyi tetiklediği ortaya çıktı.

3. Karma veya yağlı cildi nemlendirmek için: Hyalüronik asit

Hyalüronik asit, ağırlığının 1000 katı kadar su tutabilir, bu nedenle dermatologların onu neden birinci sınıf bir nemlendirici olarak önerdiğini anlayabilirsiniz. Ekstra nemlendirici bir serum ya da nemlendirici kullanmanıza gerek kalmayabilir. Hyaluüronik asit serumu oranı çok az olduğunda, geleneksel bir nemlendirici sivilcelere neden oluyorsa, bir losyon veya kremin yerine kullanılması en iyisidir. Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne göre, gözenekleri tıkaması ve sivilceye yol açma olasılığı düşüktür.

4. Gözeneklerin görünümünü azaltmak için: Salisilik asit

Gözeneklerinizin aynada size baktığını hissediyorsanız, özel olarak hedeflenmiş bir serum, kiri temizlemenize yardımcı olabilir. Geniş gözenek boyutu, ölü cilt hücreleriyle tıkanmış ve yağla karışmış gözeneklerin sonucudur. Uzmanlar, gözenekleri açmak için alfa hidroksi asitlerin (AHA'lar) (glikolik veya laktik asit gibi) bir kombinasyonunun yanı sıra bir beta hidroksi asit (BHA) olan salisilik asit kullanılmasını öneriyor. Salisilik asit gözenekleri tıkayan keratini yumuşatır ve çözer. Hem glikolik hem de salisilik asit içeren ürünleri tercih edebilirsiniz.

5. Sarkmayı önlemek için: Peptitlerle dolu bir serum

Cildin daha fazla canlanmaya ihtiyacı olduğunda peptitleri tercih edin. Peptitler, cilt yapısını destekleyen proteinleri oluşturan amino asit zincirleridir. Gevşek cilde destek eklemek için harikadırlar. Peptitler ve botaniklerin bir karışımı olan serumlar, kırışıklıkların ve sarkmaların görünümünü azaltmak için oldukça uygundur. Kolajen ve elastin üretimini uyaran ürünleri tercih etmelisiniz.

6. Leke sorunlarını gidermek ve parlaklığı artırmak için: Üç antioksidan ve peptit

Donuk veya lekeli ciltle mücadele söz konusu olduğunda dermatologlar C vitamini serumunu önerirler. Şubat 2019'da yayınlanan araştırmaya göre, güçlü bir antioksidan olan C vitamininin istenmeyen pigmentasyonu hafifletmede ve gelecekteki koyu lekeleri önlemede etkili olduğunu göstermektedir. Ferulik asit ve floretin (diğer iki antioksidan) ve peptitlerin yanı sıra, C vitamini içeren serumlar da oldukça etkilidir. C vitamininin hassas bir içerik olarak bilinmektedir ve ferulik asitin varlığını, C vitamininin ömrünü ve etkinliğini uzatmaktadır. Araştırmaya göre; bir başka güçlü antioksidan olan filoretinin de C ve ferulik asidi stabilize ettiği gösterilmiştir.

7. Cildi korumak ve yaşlanmayı yavaşlatmak için: Resveratrol

Resveratrol, üzümlerden bulunan bir bitki bileşiği olan bir polifenoldür. Mayıs 2017'de yayınlanan bir araştırmaya göre, kırmızı şarabın aşırıya kaçılmadan kalp koruyucu olabilmesinin bir nedeninin de bu olduğunu belirtmektedir. Resveratrol arkasında birçok araştırma bulunan harika bir antioksidandır. Mayıs 2018'de yayınlanan bir araştıma ise, yalnızca kolajen üretimini teşvik etmekle kalmayıp aynı zamanda antioksidan özelliklerinin cildi serbest radikal hasarından koruduğu ve yaşlanmayı yavaşlattığı da gösterilmiştir.

Kaynak: Jessica Migala. "Which Serum Is Right for Your Skin Concern?". Şuradan alındı: https://www.everydayhealth.com/beauty-toolbox/which-serum-is-right-for-your-skin-concern/. (20.05.2020).