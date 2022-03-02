Kozmetik ürünlerin içerikleri ne anlama geliyor?

Cilt bakım ürünlerinin birbirinden karışık içerik listelerini anlamak zor olabilir ancak gereklidir. İşte içerik okumayı kolaylaştıracak bazı ipuçları...

Kozmetik ürünlerin içerikleri ne anlama geliyor?
Güzellik
02 Mart 2022 Çarşamba

Kozmetik ürünlerin etiketleri kafa karıştırıcı olabilir, latince kelimeler, birçok şekil ve janjanlı ambalajlar arasında neyin yararlı olduğunu anlamak pek kolay değil. Önemli olduklarını biliyoruz, ancak her bir bileşenin ne olduğunu, ne işe yaradığını ve cildimiz için iyi olup olmadığını nasıl bilebiliriz? Bakım ürünlerine yatırım yapmadan önce paranızın karşılığını alacağınızdan emin olmak isteyebilirsiniz. Bunun için, kozmetik ürünlerin içeriklerini anlamanızı kolaylaştıracak bazı bilgilere göz atabilirsiniz.


İçerik listesi nasıl okunur?

1- Sıralama önemli

Bileşenler, en yüksekten en düşük konsantrasyona doğru sıralanır. Bu, gerçekten harika bir içerik en altta listeleniyorsa, bundan fazla fayda görmeyeceğiniz anlamına gelir. Dikkatli olmanız gereken bir bileşen (alkol gibi) ilk üç bileşen içinde listeleniyorsa, başka bir ürün seçmeyi düşünebilirsiniz.


2- Son kullanma tarihi

Açık kavanoz sembolü, ürünün açıldıktan sonra ne kadar süreyle iyi olduğunu gösterir. 6M, 12M, 24M ifadelerindeki M ‘ay’ anlamına gelir. Ürününüzü ne zaman değiştireceğiniz konusunda bu numaraları kılavuz olarak kullanın. Örneğin, son kullanma tarihi geçmişse, herhangi bir yağ içeriği (yayıcı ajanlar) her zaman en üste çıkar, bu nedenle kullanmaya devam ederseniz, cildinize daha yüksek konsantrasyonda potansiyel olarak gözenekleri tıkayan yağ uyguluyor olabilirsiniz. Ürünün açılmamasına rağmen de bir son kullanma tarihi vardır ve bu, şişenin altında bulunan parti numarasına eklenir, ürünü satın almadan önce bunu kontrol etmek isteyebilirsiniz.


3- Vegan ürünler

Vegan cilt bakımı, cildinizi sert kimyasallar olmadan beslemeye, nemlendirmeye ve korumaya yardımcı olmak için bitki bazlı bileşenlerden yapılmıştır. Doğal, vegan cilt bakım bileşenleri, diğer ürünlerle eşit düzeyde etkinlik sağlayabilir.


4- Etik ürünler

Ürünün hayvanlar üzerinde denenip denenmediğini öğrenmek için etikette tavşan figürü olup olmadığına bakın. Bu ürünler, genellikle ticari cilt bakım ürünlerinde bulunan sert, yapay kimyasal bileşenlerden ziyade cilt üzerinde çok daha naziktir. Cilt üzerinde daha nazik olma eğiliminde olduklarından, bu ürünler egzama ve sedef hastalığı gibi kronik cilt rahatsızlıkları olan kişiler için mükemmel seçimler olabilir.


Kendi kozmetiğini kendin yap
Kendi kozmetiğini kendin yap


Yararlı içerikler nelerdir?

Maddelerin bilimsel isimleri çok sert kimyasallarla karşı karşıyaymışsınız hissi verse de aslında her şey kimyasal bir maddedir ve bazıları size çok iyi gelebilir.


1- Tokoferol: Bu, cildinizi nemlendiren ve nemlendiren E vitaminidir. E Vitamini, cildinizdeki lipitleri taze tutar. Bu, cildinizin koruyucu bariyerini sağlam tutmaya yardımcı olur, antioksidan faydalar da sunar; zararlı serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı olur ve antioksidan yararı nedeniyle siyah noktaları önlemek için sebum (yağ) oksidasyonunu engelleyebilir.


2- Palmitoil tetrapeptid-7: Bunlar, kolajen üretimini uyaran ve vücudun akut inflamatuar yanıtını baskılayan yenileyici peptitlerdir.


3- Tetraheksildesil askorbat: Bu bileşen, topikal olarak uygulandığında cildi aydınlatan C vitaminidir. Renk bozulmasını düzeltir, kolajen üretimini uyarır ve kırışıklıkları önler ve ayrıca, güçlü bir antioksidandır, yani serbest radikallerle savaşır ve birçok kirlilik önleyici cilt bakım formülünün temel bileşenidir.


4- Ferulik asit: Ferulik asit, yaşlanmayı önlemeye yardımcı olan elma ve portakal tohumlarından yapılan bir antioksidandır" diyor. Serbest radikal hasarıyla savaşmak için genellikle C vitamini ile beraber kullanılır.


5- Kaprilik gliseritler: Bu stabil yağ asitleri hindistan cevizinin belirli bir kısmından elde edilir ve cildinizin nemli ve pürüzsüz kalmasına yardımcı olur.


Uzak durmanız gereken kozmetik içerikler

1- Sülfatlar: sodyum lauret sülfatlar, alkilbenzen sülfonat, sodyum kokoil sarkosinat gibi sülfatlar; çoğu şampuandan çıkan köpükten sorumlu maddelerdir, su ve yağı çeker, bu da sabunların, şampuanların, temizleyicilerin ve vücut yıkama ürünlerinin cildinizdeki kiri ve yağı ayırmasını sağlar. Kir ve yağı ciltten ayırmaları gerektiği için hassas cildi tahriş edebilirler.


2- Yapay kokular ve boyalar: Yapay kokular ve boyalar, genellikle hassas veya kızarıklığa meyilli ciltlerle uğraşmayanlar için bile cilt tahrişine neden olabilir. Hoş bir koku güzel olsa da aslında cildinizin sağlığını bozabilir.


3- Çok fazla asit: Asitler doğru konsantrasyonda harika bileşenlerdir ancak tek seferde çok fazla uygulamak cildinizi çok fazla tahriş edebilir. Çok fazla kimyasal peeling uygulamak, sağlıklı cilt yapısını bozabilir.


4- Hidrokinon: Hidrokinon, ciltteki melanin üreten hücrelerle etkileşime girerek pigment üretimini azaltır. Koyu lekeleri etkili bir şekilde (geçici olarak) azaltırken, çevredeki cildi de aydınlatabilir. Bu, cildinizde "halo lekeler" veya beyaz lekeler oluşturur.


Bu vitaminler cildinize iyi geliyor
Bu vitaminler cildinize iyi geliyor

Cilt tipinize en uygun içeriği bulun!

Kuru ve hassas ciltler: Kuru ve hassas ciltler, jojoba yağı ve karite yağı gibi daha yüksek konsantrasyonlarda yumuşatıcı ve nemlendirici sunan bileşenlere ihtiyaç duyar. Bir yumuşatıcının işlevi cildinizi yumuşatmak ve yatıştırmaktır. Yağlar cilt üzerinde doğal yumuşatıcı görevi görür. Shea yağı sadece cildi nemlendirmekle kalmaz, aynı zamanda kızarıklığı da yatıştırıyor ve kolajen üretimini artırır.


Yağlı ve karma ciltler: Bu cilt tipi, hyaluronik asit ve B5 vitamini gibi düşük bariyer onarımı işlevi gören bileşenlere ihtiyaç duyar. Beta hidroksi asit, aşırı yağ üretimine ve sivilcelere neden olabilecek istenmeyen bakterileri hedef alan birçok üründe bulunan bir bileşendir. Bu bileşeni yüz yıkama, peeling ve nemlendiricilerde bulabilirsiniz.


Akneye eğilimli cilt: Akneye yatkınsanız, antioksidanlar ve salisilik asit içeriği yüksek ürünleri tercih edin. Salisilik asit antibakteriyeldir ve anti-inflamatuar bileşenler içerir. Gözeneklerinizin içinde tıkanıklıkları gevşetmek ve akneye neden olan bakterileri öldürmek için çalışır. Bu, siyah nokta ve beyaz noktalardan kurtulmak isteyenler için idealdir.

Referans:

Hallie Gould. “A Guide to Dissecting Your Skincare Product Labels”. Şuradan alındı: https://www.byrdie.com/skincare-ingredient-labels (12.10.2021).


Peeling hakkında bilmeniz gereken her şey
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