Uzmanlar bir maskeden herkese iyi gelmesini beklemenin yanlış olduğu kadar, yine bir maskeden yüzün her yerine iyi gelmesini beklemenin de yanlış olduğunu düşünüyor. Cildinizin her bölgesinin farklı bir sorunu ve buna yönelik farklı bir ihtiyacı var. Çoklu maskeleme tam da bu soruna bir çözüm getiriyor.

Çoklu maskeleme nedir?

Yüzünüzü özelliklerine ve sorunlarına göre bölgelere ayırıp, her bölgeye aynı anda ama farklı bir ürün uygulayarak çözüme ulaşırken zamandan kazanmanızı vaat eden bu yöntem cilt bakım rutininizde bir devrim yaratabilir.

Çoklu maskeleme nasıl yapılır?

Temelde farklı bölgelere farklı ürünler uygulamaya dayanan çoklu maske yöntemini uygularken bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor.

1- Maskeleri duştan sona uygulayın

Herhangi bir maskeyi kullanmadan önce yüzünüzü temizlemeniz gerektiğini belirtmeye gerek yok, ancak birden fazla formül uygulamak için en uygun zaman duştan sonrası olacaktır. Buhar gözeneklerinizi tıkayan kalıntıların yumuşamasına yardımcı olur ve kuru bir cildiniz varsa nemi hapsetmenizi sağlayabilir.

2- Mutlaka öncesinde peeling yapın

Cildiniz kuru ve pul pul olsa bile nemlendirici kullanmadan önce peeling yapmanız gerektiğini hatırlayın. Kuru ve ölü deriden kurtulmak için birçok insanın çene ve kaş üstü bölgesi peelinge ihtiyaç duyar.

3- Mikroiğneleme başarının sırrı olabilir

İşleri bir adım öteye taşımak ve bileşenlerin nüfuzunu daha da artırmak istiyorsanız, maskelemeden önce mikro iğneleme yapmayı düşünün. Kollajen üretimini uyaran ve ürünlerin cilde emilimi için minik kanallar oluşturan bu yöntem sizi maksimum başarıya ulaştırabilir.

4- Rutininizi özelleştirin

Yüzünüzün her bölgesi bir kar tanesi gibidir ve bireysel zaman ve ilgi ister. Katı bir rutine bağlı kalmak yerine, en çok ne tür maskelere ihtiyacınız olabileceğini görmek için cildinizi sabah ve akşam incelemek en iyisidir olabilir. Gün içinde gerçekten yoğun bir makyaj yapıyorsanız, aydınlatıcı ve ardından sakinleştirici bir maskeye ihtiyacınız olabilir. Alternatif olarak, regl olmak üzere olduğunuzu biliyorsanız, sivilceleri önlemek için anti-inflamatuar özelliklere sahip bir maske kullanmak isteyebilirsiniz.

5- Her şeyi sürmektense stratejik olun

Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve çoklu maskeleme yapın ancak her formülün talimatlarını okumayı ve önce bir plan yapmayı unutmayın. Önce daha uzun süreli maskeler ve daha sonra daha kısa sürede etki eden maskeleri uygulayın. Daha hassas ve yaygın bir emilim için sentetik kıllara sahip bir fondöten fırçası kullanın veya ulaşılması zor noktalara erişmek için açılı uçlu bir alet kullanın.

6- Katmanlayın

Maskeleri sırayla uygulamak yerine üst üste sürmek bazı durumlarda daha verimli olabilir.

7- Nemlendirmeyi unutmayın

Maskeledikten sonra kalıntıları durulayın ve yüzünüzü nazikçe temizleyin.

8- Aşırıya kaçmayın.

Aynı yerde ikiden fazla maske kullanılmasını istediğiniz tam aksine tahrişle sonuçlanabilir. Bir seferde dört maskeye kadar haftada bir kez çoklu maskeleme önerilir ancak sıklık, formüllerin ne kadar agresif olduğuna ve cildinizin genel hassasiyetine bağlıdır.

Cilt tipleri için çoklu maskeleme önerileri

Yağlı bölgeler için: T bölgeniz (alın, burun ve çene) en yağlı bölge olma eğilimindedir, bu nedenle cildi kurutmadan yağı çeken kil, kömür veya çamur maskeleri bu bölgeler için uygun olacaktır.

Kuru bölgeler için: En kuru alanlar, yanaklarınız, elmacık kemikleri, dudaklar ve göz çevresi gibi bölgelerdir. Aspir yağı, mineral yağ, gliserin ve hyaluronik asit gibi lipid açısından zengin maddeler içeren formüller bu bölgelere iyi gelebilir.

Kararmış bölgeler için: En büyük endişeniz hiperpigmentasyon ise, düzensiz cilt tonunu tedavi etmek için bu bölgelerde C vitamini, alg, kojik asit veya meyan kökü içeren maskeler kullanabilirsiniz.

Lekeler için: Salisilik asit veya beyaz kil gibi içerikleri sivilcelerinizden miras kalan izleri bölgesel olarak düzeltmenizi sağlayabilir.

İnce çizgiler için: Cildinizi nemlendirecek ve dolgunlaştıracak olan yağ bombalarıyla yeni oluşan kırışıklıkları doldurabilirsiniz.

