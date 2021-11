Göz altı morluğu neden olur?

Çoğu zaman göz altındaki karanlık halkalar için mucizevi tek bir çözüm arayışında olsak da aslında birçok farklı sebepten oluşabilen bu halkların sebeplerine göre tedavisi de değişiyor. İşte tam da bu yüzden kendi göz altı morluğu sebebinizi tespit etmeniz çok önemli.

Göz altı morlukları neden olur?

1- Yaşlanmak

Koyu, çökük göz altlarının görünür hale gelmesinin en büyük nedeni yüz bölgesindeki doğal hacim kaybıdır. Gözün altında SOOF (suborbicularis oculi yağ) adı verilen özel bir yumuşak doku yastığı vardır. Zamanla bu doku yastığı büzülerek alçalarak göz altının doğal hacminin azalmasına ve gölge oluşmasına neden olur. Bu, koyu halkaların en yaygın nedenlerinden biridir. Dahası, yaşlandıkça, o doku bölgesini kaplayan hassas cildin de kolajen ve elastin kaybetmeye meyilli olduğuna ve bunun da daha ince cilde ve daha da belirgin hacim kaybına ve gölgelere yol açabilir. Göz altındaki hacim azaldıkça ve cilt inceldikçe, daha derin kılcal yatağın daha belirgin hale gelir ve bu nedenle göz altı bölgesinin yaşla birlikte daha koyu görünür. Bu durum, bu amaç için yapılmış özel dermal dolgu maddeleri ile bu kolayca ve hızlı bir şekilde düzeltilebilir.

2- Yeterli su içmemek

Hacim kaybı sadece yaşla birlikte olmaz. Unutmayın, su insan vücudunun yaklaşık %60'ını oluşturur. Ciddi bir şekilde susuz kalırsanız, cildiniz ve göz altınızdaki hassas doku da dahil olmak üzere vücudunuzun dokuları küçülmeye başlar. Yani, örneğin 20'li yaşlarınızdaysanız, otomatik olarak kozmetik tedavilere geçmeden önce su tüketiminizi yeniden değerlendirmek isteyebilirsiniz ve eğer bol su içtiğinizi fark ederseniz, belki de kendinizi şımarttığınız diğer içecekler suçlu olabilir. Sonuçta, kafein, alkol ve diğer diüretikler dehidrasyona neden olabilir ve bu etkiyi telafi etmek için daha fazla suya ihtiyaç duyabilirsiniz.

3- Yetersiz uyku

İşte koyu göz altı halkalarının oldukça iyi bilinen bir başka nedeni. Yaşa bağlı hacim kaybının aksine, bu ciddi şekilde uykusuz olan herkesin başına gelebilir. Vücudunuzun kendi sirkadiyen ritminin düzenli bir programa alışması ve uykusuzluğun önlenmesi için her akşam aynı saatte uyumak her zaman yardımcı olur.

4- Yorgun gözler

Gözlerinizi zorlamak sadece görüşünüzü zedelemez, göz altı görünümünüzü de etkileyebilir. Bir şeyi görmek için mücadele ettiğinizde ve gözlerinizi zorladığınızda, kan damarlarınız cildinizin altında genişler ve koyu halkalar olarak daha belirgin görünür.

5- Kontakt dermatit

göz altı cildinizin ne kadar ince olduğunu göz önünde bulundurarak, özellikle kontakt dermatit (diğer bir deyişle kişisel bakım ürünlerinden kaynaklanan tahriş) olanlar için hassas bir bölge olduğuna dikkat çekilmeli. Maalesef, dermatit, post-inflamatuar hiperpigmentasyon (PIH) adı verilen koyu halkaların ortaya çıkmasına katkıda bulunan inflamatuar sonrası değişikliklere yol açabilir. Göz altı PIH ile savaşmanın en iyi yolu, ister yama testi (hangi maddelere alerjiniz olduğunu ortaya çıkarmaya yardımcı olan özel bir cilt testi türü) ister tahrişi önlemek için cilt bakım rutininizi değiştirmek olsun, dermatitin nedenini ele almaktır.

6- Mevsimsel alerjiniz

Alerjilerin göz altı görünümü üzerindeki etkisi çok yaygındır. Temel olarak, alerjik konjonktivitten kaynaklanan iltihaplanma (gözleri etkileyen alerjiler), sık sık sürtünme ve ovuşturma ile birlikte göze zarar verebilir. Kaşıntılı göz bölgesi, kırık kan damarlarına ve morarmaya neden olabilir. Morluk iyileştikçe geride pigmentli hemosiderin (hemoglobinin bir bileşeni) kalır ve bu da gözlerin altında koyu lekelere neden olur.

7- Altta yatan bir tıbbi durumunuz var

Koyu halkaların daha az olası bir nedeni, altta yatan bir sağlık durumudur. Anemi, malabsorpsiyon sendromları, yetersiz beslenme, vitamin eksiklikleri, hipotiroidizm ve ayrıca koyu göz altı halkalarına da yol açabilen bazı metabolik sendromlar gibi durumlar vardır.

8- Genetik

Günün sonunda, diğer nedenlerden hiçbiri uyuşmuyorsa, suçlu genleriniz olabilir. En yaygın ve ne yazık ki tedavisi en zor olanlardan biri basitçe genetiktir ve buna periorbital hiperpigmentasyon denir. Kafein, retinol, yosun, hyaluronik asit ve daha fazlasını içeren göz kremleri gibi koyu halkaların görünümünü maskelemeye yardımcı olabilecek şeyler her zaman vardır.

Göz altı morlukları nasıl geçer?

Referanslar:

Rebecca Norris. "Ask a Dermatologist: What Causes Dark Circles Under Eyes?" Şuradan alındı: https://www.byrdie.com/what-causes-dark-circles-under-eyes-5202813 (13.10.2021).