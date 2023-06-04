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Bakım

Yüzünüzü sadece suyla yıkarsanız ne olur?

Temizleyiciler, nemlendiriciler, bakım yağları... Cildimizin daha dinç ve genç görünmesi adına yapmayacağımız şey yok değil mi? Peki bunları bir kenara bırakıp cildinizi sadece suyla yıkamanızı söylesek...

Yüzünüzü sadece suyla yıkarsanız ne olur?
Giriş: 04 Haziran 2023, Pazar 12:00
Güncelleme: 15 Kasım 2026, Pazar 11:58

Parlak ve güzel bir cilde kavuşma umuduyla yüzlerce cilt bakım ürünü alıyor olabiliriz. Temizleyiciler, maskler, bakım yağları… Genç ve dinç görünmek için bir sürü fırsat! Ancak yine de büyük umutlar bağladığınız kremlerin cildinizi mahvettiğini görmek sizi hayal kırıklığına uğratabilir. İster inanın ister inanmayın cildinizi sadece suyla yıkayarak mükemmel sonuçlar elde edebilirsiniz.

Yüzünüzü sadece suyla yıkarsanız neler olur gelin birlikte bakalım…

1- Daha pürüzsüz bir cilt elde edersiniz

Temizleyiciler cildinizin soyulmasına neden olabilir. Cildinizin kurumasına ve kaşınmasına neden olarak cildinizdeki doğal yağlarının zarar görmesine neden olur. Eğer cildinizin çok sıkılaşmaya ya da kızarmaya başladığını düşünüyorsanız temizleyicilerden bir süreliğine vazgeçebilir ve yüzünüzü sadece suyla yıkamayı deneyebilirsiniz.

2- Daha az sivilce çıkarırsınız

Temizleyicilerin cildinizdeki yağı azaltmaya yardımcı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ancak, aslında olan tam tersidir. Cildiniz susuz kaldığında otomatik olarak daha çok yağ üretir. Sonuç olarak gözenekleriniz genişler. Bunun aksine soğuk suyun ciltteki sebum (yağ) üretimini ve hatta iltihapları azalttığı söylenmektedir.

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3- Cildiniz genç gözükür

Soğuk su cildinizin yumuşamasına yardımcı olur ve yaşlanmayı yavaşlatır. Yüzünüzü yıkarken sıcak su kullanmadığınızdan emin olun. Sıcak su cildinize zarar verir ve daha çok soruna sebep olur. Genellikle alkali olan (9-11 pH değeri aralığında olan) sabunlar ve temizleyiciler genellikle cildinizi aşındırır ve esnekliğinin kaybolmasına neden olur. Sonuç olarak cildinizin kırışmaya başladığını görürsünüz.

4- Alerjik reaksiyonlar göstermezsiniz

Hassas ve alerjiye meyilli ciltler için doğru temizleyiciyi bulmak zorlayıcı olabilir. Ne yazık ki cildinize uygun olanını bulmak için tek bir yol var; o da test etmek. Bazı temizleyiciler kimyasal yanıklara ya da alerjik reaksiyonlara neden olurken bazen de hemen bir reaksiyon göstermeseniz de zaman içinde cildinizde alerji belirtileri görebilirsiniz.

5- Cildinize biraz izin verin

Makyaj ya da diğer güzellik ürünleri cildiniz üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceği gibi var olan problemlerin daha da artmasına yol açabilir. Yüzünüzü sadece suyla yıkamaya başladığınız zaman cildinizin dinlenmesine izin vermiş olursunuz. Böylelikle dışarıdan krem ya da nemlendirici gibi yardımcılar olmadan kendi işini kendisinin halletmesini sağlarsınız.

Çeviren: Dilara Koru

Referanslar:

BrightSide. What Happens When You Start Washing Your Face With Water Only. Şuradan alınmıştır: https://brightside.me/inspiration-girls-stuff/what-happens-when-you-start-washing-your-face-with-water-only-805011/

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