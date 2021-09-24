8 adımda sezgisel beslenme

Çoğu kişinin bedensel görüntüsünü belli bir kalıba uydurmak veya daha sağlıklı olduğuna inandığı için takip etmeye çalıştığı diyetler artık tarih oluyor ve vücudun isteklerine ve ihtiyaçlarına odaklanılan beslenme şekli ön plana çıkıyor.

8 adımda sezgisel beslenme
Sağlık
24 Eylül 2021 Cuma

Çoğu insan gününün iki buçuk saatini yemek yerken harcıyor fakat bu vakit, sadece yemeğe ayrılmıyor. Bir şeyler okurken, izlerken veya yolculuk esnasında yedikleriniz, hafızanız tarafından yeteri kadar dikkate alınmıyor olabilir.


Sezgisel beslenme nedir?

Sezgisel beslenme büyük oranda bu farkındalık halini yeniden sağlamaya yöneliktir. Farkındalık, duygularınızı, düşüncelerinizi ve bedensel duyumlarınızı sakince kabul edip kabul ederken şimdiki ana odaklanmak anlamına gelir.


İdeal sezgisel yemek seçimleri, meyve, sebze, kepekli tahıllar, tohumlar, kuruyemişler ve bitkisel yağlar merkezli Akdeniz diyetine benzese de, teknik bir çizburger ve patates kızartmasına da uygulanabilir. Özünde, sezgisel, satın alırken, hazırlarken, servis ederken ve tüketirken yemeğinize tamamen farkında olmak anlamına gelir. Bununla birlikte, bu uygulamayı benimsemek, yemeklere ve atıştırmalıklara yaklaşımınızda birkaç değişiklikten fazlasını gerektirebilir.


Hangi beslenme tarzı size uygun?
Hangi beslenme tarzı size uygun?

Sezgisel beslenmek için atabileceğiniz adımlar

1- Alışveriş listenizle başlayın. Listenize eklediğiniz her öğenin sağlık değerini göz önünde bulundurun ve alışveriş yaparken anlık satın almalardan kaçınmak için buna bağlı kalın. Sepetinizin çoğunu sağlıklı gıdalarla doldurun ve işlenmiş, hazır gıda reyonlarından uzak durmaya çalışın.


2- Masaya iştahlı fakat aç değilken gelin. Öğün atlayıp kendinizi aç bırakırsanız, sadece midenizi doldurmaya odaklanır ve yediğiniz şeyin farkına varamazsınız.


3- Küçük bir porsiyonla başlayın. Daha küçük bir tabak kullanmak, açken doldurduğunuz tabağı bitirmek zorunda hissetmemenizi sağlar.


4- Yemeğinizin değerini bilin. Yediğiniz şeyi masanıza getirmek için emek vermiş olan herkesi düşünmek için yemeye başlamadan önce bir veya iki dakika duraklayın. Lezzetli yemeklerin ve onları paylaştığınız arkadaşlarınızın tadını çıkarma fırsatı için sessizce minnettarlığınızı ifade edin.


5- Tüm duyularınızı yemeğe getirin. Yemeğinizi pişirirken, servis ederken ve yerken renk, doku, aroma ve hatta onları hazırlarken farklı yiyeceklerin çıkardığı seslere dikkat edin. Yemeğinizi çiğnerken, tüm malzemeleri, özellikle baharatları tanımlamayı deneyin.


6- Küçük ısırıklar alın. Ağzınız dolu olmadığında yemeğin tadına bakmak daha kolaydır.


7- İyice çiğneyin. Yemeğin özünü tadana kadar iyice çiğneyin. Yiyeceğe bağlı olarak her lokmayı 20 ila 40 kez çiğnemeniz gerekebilir. Ortaya çıkan tüm tatlara şaşırabilirsiniz.


8- Yavaş yiyin. Çok çiğneyerek ve tadına vararak, bir sohbete odaklanmadan beş dakika boyunca sadece yemeğinizin farkındalığına erişmeye çalışın.


Referanslar:

"8 steps to mindful eating" Şuradan alındı: https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/8-steps-to-mindful-eating (01.16.2016)


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