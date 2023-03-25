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Seyahat

Dünyanın en büyüleyici kütüphaneleri

Bir gün bu ülkelere seyahat ederseniz büyüleyici kütüphanelerini gezmeyi unutmayın.

Giriş: 25 Mart 2023, Cumartesi 11:00
Güncelleme: 07 Kasım 2026, Cumartesi 10:47
1

Admont Abbey Kütüphanesi - Avustralya

2

Kanada Parlament Kütüphanesi - Ottawa, Kanada

3

Kanada Parlament Kütüphanesi - Ottawa, Kanada

4

George Peabody Kütüphanesi - Baltimore, Maryland, Amerika

5

Iowa Devleti Hukuk Kütüphanesi - Amerika

6

José Vasconcelos Kütüphanesi, Meksika City, Meksika

7

José Vasconcelos Kütüphanesi, Meksika City, Meksika

8

El Real Monasterio de El Escorial Kütüphanesi - Madrid, İspanya

9

Mitchell Kütüphanesi - Sidney, Avustralya

10

Finlandiya Ulusal Kütüphanesi - Helsinki, Finlandiya

11

Gerçek Gabinete Português Kütüphanesi - Rio de Janeiro, Brezilya

12

Eyalet Kütüphanesi - Victoria, Avustralya

13

Strahov İlahiyat Salonu - Prag, Çek Cumhuriyeti

14

Washington Üniversitesi'nde Suzzalo Kütüphanesi - Seattle, Washington

15

Washington Üniversitesi'nde Suzzalo Kütüphanesi - Seattle, Washington

16

Thomas Fisher Toronto Üniversitesi Nadir Kitap Kütüphane - Toronto, Kanada

17

Üniversite Kulübü Kütüphanesi - New York, Amerika

18

Üniversite Kulübü Kütüphanesi - New York, Amerika

19

Yale Üniversitesi'nin Beinecke Nadir Kitap ve El Yazması Kütüphanesi - New Haven, Connecticut 

20

Yale Üniversitesi'nin Beinecke Nadir Kitap ve El Yazması Kütüphanesi - New Haven, Connecticut 

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