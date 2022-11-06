Çocuk sahibi olduktan sonra hayatınızdaki birçok değişiklikle beraber harcamalarınız da katlandı. Daha kolay geçinmek ve hatta para biriktirmek için cimriliğe kaçmadan alabileceğiniz önlemler var. İşte ebeveynler için 8 maddede tutumlu olma rehberi:

1- Hiçbir şeyi ziyan etmeyin

Bebeğiniz için meyve püresi hazırladınız. Fakat bir tanesi çok fazla geldiği için yarısını kullandınız. Peki diğer yarısı çöpe mi gidecek? Tabii ki hayır. Bir diğer yarısını da akşama yapacağınız kurabiyenin içerisinde kullanabilirsiniz! Böylece, akşam bebeğiniz yattıktan sonra eşinizle karşılıklı bir şeyler yudumlarken değişik bir tat hazırlamış olursunuz, hem de elmanız ziyan olmamış olur.

2- Ayrı yemek söylemeyin

Haftasonu küçük bir kaçamak yapmaya karar verdiniz ve eve yemek sipariş ederken 5 yaşındaki çocuğunuz için de bir şeyler söylediniz. Peki o, bunların hepsini yiyebilecek mi? Hepimiz biliyoruz ki en iştahlı çocuklar bile mutlaka tabaklarında yemek bırakırlar. Bu nedenle, kendinize onun da yiyebileceği bir şey sipariş edin ve onunla paylaşın. Böylece hem yemekler ziyan olmamış olacak, hem de siz yemediği bir şey için boşuna para harcamamış olacaksınız.

3- İndirimleri takip edin

Eğer çok acil bir ihtiyaç değilse, örneğin bebeğiniz için çok pahalı bir tulum beğendiyseniz almayı biraz erteleyebilirsiniz. İndirim dönemlerini bekleyip o zaman istediklerinizi alabilirsiniz. Yine aynı şekilde, marketlerde de indirim reyonlarından alışveriş yapmaya özen göstermeniz bütçeniz için daha doğru olacaktır.

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4- Elektrikli eşyalara dikkat edin

Odalarda kullanmadığınız aletleri kapatarak fişten çekin. Lambalar konusunda daha hassas davranın. Oturmadığınız odadaki ışıkları söndürmeye özen gösterin. Çocuklarınızı da bu konuda mutlaka bilinçlendirin. Gelecek onların elinde!

5- Faturaları ertelemeyin

Özellikle evinizde birden fazla çocuk varsa sürekli bir kaos ortamı olması doğal. Bu nedenle, sürekli yapmanız gerekenleri de kaçırıyor olabilirsiniz. Özellikle geç yatırdığınız faturalar, size sonradan daha pahalıya patlayabilir. Bu nedenle evinizde bir düzen oturtmaya gayret edin ve yapacaklarınız için bir ajanda ya da not defteri tutun. Faturaları otomatik ödemeye almak ise en harika çözüm olabilir!

6- Hediyelerinize limit koyun

Arkadaşlarınıza ve ailenize özel günlerde alacağınız hediyelerde bir limitiniz olsun. Özellikle ülkemizde kalabalık aileler çok olduğundan söz konusu hediyeleşme olduğunda fazla masrafa girebiliyoruz. Bu nedenle, pahalı markalardan çok lüks ürünler almak yerine daha mutevazı hediyeler alabilirsiniz. Unutmayın ki önemli olan hediyenin fiyatı değil, sizin niyetiniz.

7- Öğle yemeği için alternatif bulun

Çalışıyorsanız ve şirketinizin bir yemekhanesi yoksa yemeğe sürekli para harcıyorsunuz demektir. Bunu daha kârlı hale getirmek için ofis çevresinde bulunan ve sipariş verebileceğiniz uygun fiyata ev yemekleri yapan yerleri araştırın. Böylece, hem daha sağlıklı yemekler yemiş hem de zarar etmemiş olursunuz. Ya da akşam çocuğunuzu yatırdıktan sonra zamanınız ve gücünüz varsa ertesi gün için kendinize şirkette yiyebileceğiniz ve çevrenizi rahatsız etmeyecek yemekler hazırlayın. Bunların kokusuz yemekler olmasına özen gösterin, salata veya zeytinyağlı yemekler iyi birer seçenek olabilir.

8- Kredi kartları kullanımına dikkat edin

Kredi kartlarınızın limitini aşmamaya özen gösterin ve aylık kazancınızın karşılayamayacağı şekilde alışveriş yapmaktan kaçının. Taksitli alışverişlerinizde faiz oranlarına özellikle dikkat edin. Eşinizle birlikte aylık giderlerinizi bir yere not ederek daha kontrollü bir şekilde harcama yapabilirsiniz.

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