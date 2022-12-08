Google arama trendleri 2022

Google 2022 yılında Türkiye'nin en çok aradığı kelimeleri paylaştı. 2022 yılında en çok aranan kelime dolar/TL oldu. Ünlü isimlerde futbolcu Icardi'yi ve Faroe adalarının nerede olduğunu merak ettik. İşte 2022 yılında Google'da en çok aranan kelimeleri...
2022 Google arama trendleri
En çok aranan kelimeler
- Dolar/TL
- Bayram tatili kaç gün
- ÖBA
- Bergen
- Kedi
En çok aranan isimler
- Icardi
- Ece Erken
- Şinasi Yüzbaşıoğlu
- Mertens
- Joao Pedro
En çok aranan kaybettiklerimiz
- Ahmet Çalık
- Cüneyt Arkın
- Fatma Girik
- Billur Kalkavan
- İlhan İrem
En çok aranan diziler
- Yalı Çapkını
- Duy Beni
- Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- Tozlu Yaka
- Erşan Kuneri
En çok aranan rüyalar
- Rüyada deprem olması
- Rüyada erkek bebek doğurmak
- Rüyada yazın kar yağdığını görmek
- Rüyada teyze kızı görmek
- Rüyada mezarlık görmek ne anlama gelir?
Ben neden?
- Ben neden sevilmiyorum?
- Ben neden bu kadar çirkinim?
- Ben neden doğdum?
- Ben neden dışlanıyorum?
- Ben neden eziğim?
Nerede?
- Faroe Adaları nerede?
- Andropoz nerede çekildi?
- Çernobil nerede?
- Sakarya Meydan Muharebesi nerede oldu?
- Elhamra Sarayı nerede?
Nasıl olunur?
- Özel Güvenlik nasıl olunur?
- Gassal nasıl olunur?
- Rüzgar Türbini Servis Teknisyeni nasıl olunur?
- Büyükelçi nasıl olunur?
- Vatman nasıl olunur?
Kim?
- Elenen isim Survivor kim elendi?
- Masterchef kim elendi Masterchef Türkiye
- Maske Kimsin Sen Aslan kim?
- İlk küfürü kim buldu?
- Doya Doya Moda kim elendi?
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