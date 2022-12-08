Google arama trendleri 2022

Google 2022 yılında Türkiye'nin en çok aradığı kelimeleri paylaştı. 2022 yılında en çok aranan kelime dolar/TL oldu. Ünlü isimlerde futbolcu Icardi'yi ve Faroe adalarının nerede olduğunu merak ettik. İşte 2022 yılında Google'da en çok aranan kelimeleri...

2022 Google arama trendleri

En çok aranan kelimeler

Dolar/TL

Bayram tatili kaç gün

ÖBA

Bergen

Kedi

En çok aranan isimler

Icardi

Ece Erken

Şinasi Yüzbaşıoğlu

Mertens

Joao Pedro

En çok aranan kaybettiklerimiz

Ahmet Çalık

Cüneyt Arkın

Fatma Girik

Billur Kalkavan

İlhan İrem

En çok aranan diziler

Yalı Çapkını

Duy Beni

Gelsin Hayat Bildiği Gibi

Tozlu Yaka

Erşan Kuneri

En çok aranan rüyalar

Rüyada deprem olması

Rüyada erkek bebek doğurmak

Rüyada yazın kar yağdığını görmek

Rüyada teyze kızı görmek

Rüyada mezarlık görmek ne anlama gelir?

Ben neden?

Ben neden sevilmiyorum?

Ben neden bu kadar çirkinim?

Ben neden doğdum?

Ben neden dışlanıyorum?

Ben neden eziğim?

Nerede?

Faroe Adaları nerede?

Andropoz nerede çekildi?

Çernobil nerede?

Sakarya Meydan Muharebesi nerede oldu?

Elhamra Sarayı nerede?

Nasıl olunur?

Özel Güvenlik nasıl olunur?

Gassal nasıl olunur?

Rüzgar Türbini Servis Teknisyeni nasıl olunur?

Büyükelçi nasıl olunur?

Vatman nasıl olunur?

Kim?

Elenen isim Survivor kim elendi?

Masterchef kim elendi Masterchef Türkiye

Maske Kimsin Sen Aslan kim?

İlk küfürü kim buldu?

Doya Doya Moda kim elendi?