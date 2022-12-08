Google arama trendleri 2022

Google, 2022 yılında en çok aranan trendleri açıkladı. İşte Türkiye’de 2022’nin en çok merak edilenleri...

Google arama trendleri 2022
Yaşam
Giriş: 08 Aralık 2022 14:08 Güncelleme: 08 Aralık 2022 14:27
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Google 2022 yılında Türkiye'nin en çok aradığı kelimeleri paylaştı. 2022 yılında en çok aranan kelime dolar/TL oldu. Ünlü isimlerde futbolcu Icardi'yi ve Faroe adalarının nerede olduğunu merak ettik. İşte 2022 yılında Google'da en çok aranan kelimeleri...


Google Earth'teki en sıradışı yerler
Google Earth'teki en sıradışı yerler

2022 Google arama trendleri


En çok aranan kelimeler

  • Dolar/TL
  • Bayram tatili kaç gün
  • ÖBA
  • Bergen
  • Kedi

En çok aranan isimler

  • Icardi
  • Ece Erken
  • Şinasi Yüzbaşıoğlu
  • Mertens
  • Joao Pedro

En çok aranan kaybettiklerimiz

  • Ahmet Çalık
  • Cüneyt Arkın
  • Fatma Girik
  • Billur Kalkavan
  • İlhan İrem

En çok aranan diziler

  • Yalı Çapkını
  • Duy Beni
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • Tozlu Yaka
  • Erşan Kuneri

En çok aranan rüyalar

  • Rüyada deprem olması
  • Rüyada erkek bebek doğurmak
  • Rüyada yazın kar yağdığını görmek
  • Rüyada teyze kızı görmek
  • Rüyada mezarlık görmek ne anlama gelir?

Ben neden?

  • Ben neden sevilmiyorum?
  • Ben neden bu kadar çirkinim?
  • Ben neden doğdum?
  • Ben neden dışlanıyorum?
  • Ben neden eziğim?

Nerede?

  • Faroe Adaları nerede?
  • Andropoz nerede çekildi?
  • Çernobil nerede?
  • Sakarya Meydan Muharebesi nerede oldu?
  • Elhamra Sarayı nerede?

Nasıl olunur?

  • Özel Güvenlik nasıl olunur?
  • Gassal nasıl olunur?
  • Rüzgar Türbini Servis Teknisyeni nasıl olunur?
  • Büyükelçi nasıl olunur?
  • Vatman nasıl olunur?

Kim?

  • Elenen isim Survivor kim elendi?
  • Masterchef kim elendi Masterchef Türkiye
  • Maske Kimsin Sen Aslan kim?
  • İlk küfürü kim buldu?
  • Doya Doya Moda kim elendi?


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