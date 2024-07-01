Bazı insanlar neden yalan söyler?

İnsanlar yaptıkları bir işin doğru olmadığını bildiklerinde yalan söylerler.

Yaptıkları hataların üstünü örtmek için yalan söylerler.

İyi olmasını istemedikleri insanların arasındaki bağı koparmak, hayatlarına müdahale edebilmek için yalan söylerler.

İşlemiş oldukları bir hatayı başkasının üstüne atmak için yalan söylerler.

Cezalandırılmaktan korktukları için yalan söylerler.

Kaos ortamı oluşturarak, liderlik vasfı yaratmak için yalan söylerler.

Başkalarının üzüldüğünü görmek hoşlarına gittikleri için yalan söylerler.

Başarılı insan görmeyi tahammül edemediklerinden, yalan söylerler.

Başarısızlığı kabul edemediklerinde, yalan söylerler.

Mutlu insan görmek istemediklerinden, yalan söylerler.

Karşı tarafı zan altında bırakmaktan zevk aldıkları için yalan söylerler.

İnsanları kandırmayı başarı olarak gördüklerinden yalan söylerler.

Egolarını tatmin etmek için yalan söylerler.

Yaşadıkları hayatın, özendiği hayatla aynı olmadığını gördüklerinde yalan söylerler.

Bir şeyler istediği gibi gitmediğinde, karşı tarafı kontrolü altına almak için yalan söyler.

Çıkar sağlamak için, yalan söylerler.

Sevmediğini hissettiği bir insanı kötü hissettirmek için yalan söyler.

Çevrenin onayını daima alabilmek için kendilerini olduğundan farklı göstermek adına yalan söylerler.

Var olan kişiliklerini beğenmedikleri için yalan söylerler.

Kendilerini sevmedikleri için yalan söylerler.

Mükemmel bir insan imajı çizmek için yalan söylerler.

Emek hırsızı olmayı sevdiklerinden, yalan söylerler.

Elde etmek istedikleri şeyler için yalan söylerler.

Kendilerini güçlü göstermek için yalan söylerler.

Eski yalanlarını desteklemek için sürekli yalan söylerler.

Haklı olmanın hırsı ile devamlı yalan söylerler.

Ve insanlar hırstan, kötü niyetten, kıskançlıktan ve var olan kişilik bozukluğundan dolayı yalan söylerler.

Mesela yalan söyleyen insanlarda hep bir mağduru oynama senaryosu olur. Kendini mükemmele yakın göstermeyi severler. Hata yapmayacakları konusunda iddialıdırlar. Olayları anlatırken o kadar içtendirler ki kendi yalanlarına dahi inanırlar. Oysaki yalan konuştuklarını herkes bilir, fakat kalpleri kırılmasın diye anlattıkları dinlenir. Çünkü onları dinleyen insanlar, bu duruma üzülerek yalanı alışkanlık haline getiren insanları nasıl topluma kazandıracaklarını dert edinir. Tıptaki adı “mitomani” olarak bilinen “yalan söyleme ve söylediği yalana inanma” hastalığında kişiler sürekli hayali senaryolar kurarlar, gerçekte olmayan kişiler ve olaylar uydururlar ve kendi hayal güçleri ile ürettikleri tüm bu düşüncelerin gerçekliğine inanırlar. Genellikle bu kişilerde antisosyal, boderline, histrionik, narsisistik ve kompulsif kişilik bozuklukları görülür.

Doğruyu sevin... Kendinizi sevin... Kendinize saygı gösterin…

Sevgiyle kalın…