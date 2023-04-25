“Gezgin büyükanneler” 81 yaşında dünya turundan döndü

Ellie Hamby ve Sandy Hazelip ikilisi, “80 Günde Devrialem” kitabını gerçeğe dönüştürdü. Hem de 80 yaşından sonra! Dünya, 80 günde dünya turu yapan 81 yaşındaki iki arkadaşı konuşuyor.

“Gezgin büyükanneler” 81 yaşında dünya turundan döndü
Yaşam
Giriş: 25 Nisan 2023 00:34 Güncelleme: 25 Nisan 2023 00:45
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Ellie Hamby ve Sandy Hazelip, dünyanın yedi kıtasını ziyaret etmek için yola çıktıktan 80 gün sonra Teksas'taki evlerine döndü. İki yakın arkadaş, bu yılın Ocak ayında Antarktika'daki ilk durakları için evlerinden ayrılmıştı. TikTok’ta büyük bir takipçi kitlesi olan büyükannelerin şöyle bir mesajı var; “Dünyanın sunduğu tüm bu şeyleri kabul etmek için asla fazla yaşlı değilsiniz.”


İkili, 23 yıldır arkadaş. 80 yaşına geldikleri zaman çıkmayı planladıkları bu gezi, araya giren Covid-19 pandemisi sebebiyle 81 yaşında hayata geçebildi. Ellie Hamby ve Sandy Hazelip, dünya turuna çıkmadan önce birlikte üç seyahate çıktı. Yedi kıtayı kapsayacak olan Dünya turuna hazırlanmak ise ikilinin birkaç yılını aldı.




İki yakın arkadaşın 80 günlük dünya turuna çıkmadan önceki üç seyahatinin ilki, 2008'de Trans-Sibirya demiryolu boyunca gerçekleşti. Burada, yakınlardaki bir suçla ilgili olarak bir KGB ajanı tarafından sorgulandılar. Maceranın getireceklerinden korkmayan yakın arkadaşların ikinci seyahati, savaşın başlamasından yalnızca üç gün önce, Suriye’ye oldu. Birlikte üçüncü seyahatleri ise Güneydoğu Asya turu olarak gerçekleşti. Ellie Hamby, Nbcdwf’e yaptığı açıklamada, "Aslında bu fikir Sandy'den geldi. 'Ellie, 80 yaşına geldiğimizde neden 80 günde dünyayı dolaşmayı düşünmüyoruz?' dedi" diye konuştu. İkili, Jules Verne tarafından yazılan “80 Günde Devrialem”, güncel adıyla “Seksen Günde Dünya Turu” isimli kitaba atıfta bulundu. Hikâye, uçağın olmadığı dönemde girdiği iddia sonucunda servetini tehlikeye atarak seksen günde dünya turunu tamamlamaya çalışan Phileas Fogg ve uşağı Passepartout’nun hikayesini konu alıyor. Yayınlandığı 1872 yılından beri ilgi çeken kitap, filmlere ve hatta çizgi filmlere konu oldu.


"Antarktika'nın efsanevi bir ağırlığı var. Pek çok insanın ortak bilinçaltında yaşıyor ve tıpkı uzay gibi büyük bir etki yaratıyor. Ay'a gitmek gibi." Jon Krakauer – Yazar ve Dağcı

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80 yaşından sonra 80 günde dünya turu


Bir blog üzerinden seyahat planlarını paylaşan ve önerilere açık olduğunu duyuran ikili, 11 Ocak 2023’te dünya turunun ilk adımını attı. ABD’nin Dallas şehrinden kalkan uçakla Şili’nin Santiago havalimanına ayak basan Ellie Hamby ve Sandy Hazelip, Şili’deki Punta Arenas üzerinden Antarktika kıtasının King George Adası’na charter uçağıyla geçti. Böylece 80 günde tamamlamayı planladıkları dünya turu için daha sonra sıkça yapacakları gibi zorlu koşulları göze alıp vakitten tasarruf ettiler. King George Adası'nda, yaklaşık 75 yolcu taşıyan İtalyan yapımı keşif gemisi Hebridean Sky'a bindiler. Yedi kıtaya da ayak basacakları yolculuğun başlangıcı için en zor noktayı seçen iki arkadaş, ziyaret noktalarındaki yerel yiyecekler ve görülmesi gereken yerler konusunda blog takipçilerinden tavsiyeler de aldı. İkili, esnek bir plan dahilinde başladıkları tur için ilk günlerde şu yorumu yaptı: “Artık rezervasyon ve ön ödeme yapmaya başladığımızda 80 yaşında 80 günde Dünya Turu’nun bir gerçeklik olduğunu anladık.”


İkili, gezilerini TikTok ‘un yanı sıra bir blog sayfası ve Instagram gibi platformlar üzerinden de takipçilerle paylaştı. Sandy & Ellie markası ile hazırlanan tişört ve çanta gibi ürünler ise onlar henüz evlerine dönmeden önce “Around the World at 80” (80 yaşında dünya turu) sloganı ile satışa girdi.


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“Yıllar boyunca birçok ülkeyi gezdik ve birlikte birçok macera yaşadık. Bağımsız 2. sınıf gezginler olarak maceralarımız bir seyahat acentesi tarafından planlanmaz, lüks oteller veya gurme yemekler içermez. 81 yaşında, neyin gerçekten önemli olduğunu ve deneyimin konfordan daha gerçek değerini anlıyoruz.” diyen Sandy ve Ellie birçok tehlikeli durumu birlikte atlattı.


Savaş başladığında Suriye'deydiler. Çin'de bir otobüs kazasına karıştılar. Sandy bir Rus hapishanesinde zaman geçirdi. Ellie, Ürdün dağlarında bir kar fırtınasında mahsur kaldı ve geceyi tanımadığı bir Bedevi ailesiyle geçirmek zorunda kaldı. “Tüm bu yaşam deneyimleriyle her şeyin üstesinden gelebileceğimizi düşündük.” diyen ikili yine de geçtiğimiz yıl Teksas’ta yaşanan ve felaket olarak nitelendirilen kar fırtınası günlerinin onları epey zorladığını ifade etti. Bu süreçten de hayatta kalma becerileri ile çıkan ikili, dostluklarından bahsederken "Rahatsız edici durumlar yaşadık, ancak birlikte iyi seyahat ediyoruz" diye ifade etti. Sandy ve Ellie, şimdilerde yorgunluk atarak başarılarının tadını çıkarıyor.


The Big Country adlı haber sitesine yaptıkları açıklama, ikilinin cesaret ve motivasyonlarına dair küçük bir ipucu veriyor, "Dolu dolu ve iyi bir hayat yaşadık ve eğer bir buzdağından veya sıcak hava balonundan düşersek, ‘Bizim bizi bekleyen iki kocamız var. Cennetteyiz… Tamam!’ diyeceğiz”



Derleyen ve çeviren: Senem Tahmaz



Görseller @aroundtheworldat80 hesabından ve web sistesinden alınmıştır.



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