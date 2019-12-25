Güney yarımküreyi yalnız turlayan Jessica Watson

Avustralyalı olan Jessica Watson da Laura Dekker gibi bir denizci. 1993 doğumlu Watson, deniz üzerinde yalnız başına aralıksız 220 gün geçirdiği macerasını tamamladığında henüz 16 yaşındaydı. Güney yarım küre boyunca solo dolaşım yaptıktan sonra Avustralya Madalyası Ödülü’nü aldı ve başbakan tarafından resmen “kahraman” ilan edildi fakat cevaben yaptığı konuşmasında kendini kahraman olarak görmediğini, sadece rüyası olan ve bunun için sıkı çalışan sıradan bir insan olduğunu ifade etti. Her şeyin mümkün olabileceğini söyleyen Jessica Watson, yalnız başına yelken açtığı yolculuğu öncesinde disleksi ile mücadele etmiş bir genç insandı. Yolculuğu sonrasında bir kitap yayınladı. Denizde çektiği belgesel Sir Richard Branson tarafından anlatıldı ve Oscar adayı film Lion’ın yapımcıları şu sıralarda Jessica’nın hikâyesinin film uyarlaması üzerinde çalışıyorlar.