Amazon maceracısı Laura Bingham
Maceraperest bir genç kadın olarak Güney Amerika’da bisikletiyle yola çıkan Laura Bingham, cebinde hiç para olmadan yolculuğunu baştan sonra tamamladı. Yolda aldığı yardımlarla konaklayan, yemek yiyen ve ihtiyaçlarını karşılayan Bingham, o dönemde erkek arkadaşı olan, Amazon Nehri’nin kıyısında 7 ay yalnız başına yürüyen ünlü macera adamı Ed Stafford ile yolculuk sonrasında evlendi ve bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Halen eşiyle veya tek olarak macera yolculukları yapıyor, çocuk kitapları yazıyor ve programlar yapıyor. Timsahlar, piranalar, akrepler ve jaguarlarla dolu bir doğal ortamda, Güney Amerika - Guyana’daki Essequibo Nehri’ne ilk inen kişilerden biri olarak kâşif unvanını da taşıyor. 10 hafta süren macerası esnasında babasının göz kulak olduğu oğulları, anne-babasından büyük bir macera mirasını şimdiden devralmış gibi görünüyor.