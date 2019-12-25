Genç kadın maceracılar

Onlar 25 yaşına gelmeden önce yetişkinliğin en zorlu maceralarına atıldı. İşte kutup kâşifi, denizci ve dağları aşan 5 genç kadın ve heyecan verici hikâyeleri...

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    Kutup Kaşifi Jade Hameister

    Avustralyalı Jade Hameister, 16 yaşındayken çıktığı Kuzey Kutup serüveni sonucunda, büyük kutup üçlemesini tamamladı ve bu alandaki en genç kişi olarak tarihe geçti. Fikir ve cesareti, 12 yaşında Everest Ana Kampı’na yaptığı yürüyüşte tanıştığı iki kadından aldı. Jade, buz üzerinde, ayağında kayaklar ve sırtına bağlı olarak çektiği, kendinden ağır ekipman kızağıyla 1300 kilometrelik bir alanda toplam 3 keşif turu yaptı. Büyük Kutup Üçlemesi’ni tamamlayarak Kuzey Kutbu, Grönland ve Güney Kutbu turunu yapan az sayıdaki insandan biri oldu. Bembeyaz kar örtüsüyle kaplı Kuzey Kutbu’ndaki keşfinde ona babası ve bir rehber eşlik etti. Toplam 75 gün çadırda kalarak fırtınalar atlattı ve çok zor günler geçirse de pes etmedi. Sosyal medya hesaplarına da zaman zaman bağlanan ve durumuyla ilgili fotoğraflar paylaşan Jade Hameister, evine döndükten sonra kutup rüyasını maceraya dönüştürme hikâyesini kitap haline getirdi. 

     

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          Dünyayı yalnız turlayan Laura Dekker  

    Tartışmalı bir hikâyesi olan Hollanda asıllı Yeni Zelanda’lı genç denizci Laura Dekker, henüz 14 yaşındayken yelkenli ile tek başına dünya turuna çıktı. 2 yıl sürmesini planladığı turu duyurduğunda kamuoyu ikiye bölündü. Yolculuğunu başarıyla sonuçlandırdı ancak ailesinin buna izin vermesi bir çok kişi tarafından tepkiyle karşılandı. Laura Dekker, dünyayı tek başına dolaşan Amerikalı denizci Tania Aebi’nin “Tek Başıma” isimli kitabını 8 yaşında okuduktan sonra bu kararı vermişti. Tania Aebi, dünyanın çevresini tek başına turlayan en genç kişi unvanına, yolculuğu esnasında yardım amaçlı birini kısa süre teknesine alması yüzünden kavuşamasa da Dekker’e ilham vermiş oldu. Laura Dekker ise dünyanın çevresini yelkenli ile turlayan en genç kişi unvanına 16 yaşına geldiğinde kavuşabilecek durumdaydı ancak Guiness Rekorlar Kitabı, gençleri tehlikeli girişimlerden korumak amacıyla rekoru tanımadı ve 16 yaşından önce başlanan bu yolcuğu onaylamadığını açıkladı.

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    Güney yarımküreyi yalnız turlayan Jessica Watson

    Avustralyalı olan Jessica Watson da Laura Dekker gibi bir denizci. 1993 doğumlu Watson, deniz üzerinde yalnız başına aralıksız 220 gün geçirdiği macerasını tamamladığında henüz 16 yaşındaydı. Güney yarım küre boyunca solo dolaşım yaptıktan sonra Avustralya Madalyası Ödülü’nü aldı ve başbakan tarafından resmen “kahraman” ilan edildi fakat cevaben yaptığı konuşmasında kendini kahraman olarak görmediğini, sadece rüyası olan ve bunun için sıkı çalışan sıradan bir insan olduğunu ifade etti. Her şeyin mümkün olabileceğini söyleyen Jessica Watson, yalnız başına yelken açtığı yolculuğu öncesinde disleksi ile mücadele etmiş bir genç insandı. Yolculuğu sonrasında bir kitap yayınladı. Denizde çektiği belgesel Sir Richard Branson tarafından anlatıldı ve Oscar adayı film Lion’ın yapımcıları şu sıralarda Jessica’nın hikâyesinin film uyarlaması üzerinde çalışıyorlar.

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