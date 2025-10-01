100 yaşındaki insanlardan değerli tavsiyeler

100 sene yaşamış insanların deneyimlerine elbette saygı duyulmalıdır, hatta fırsat varken bunları değerlendirmek de isteyebilirsiniz.
Kariyere dair
1. “Tutku olmadan çok ileri gidemezsiniz. Tutku duyduğunuz bir iş bulun ve onu kovalayın.”
2. “Sıkışıp kalırsanız, başarılı olamazsınız. Kendinizi serbest bırakın. Yeni beceriler edinin. Çevrenizi gözlemleyin ve yeni yerler keşfedin.”
3. “Bir iş ve güvenlik yerine özgürlük ve fırsat kovalayın.”
4. “Yatırım yapın ya da nasıl birikim yapacağınızı öğrenin. Bunların size ne zaman ve nasıl bir koruma sağlayacağını asla tahmin edemezsiniz.”
5. “Eğer doğru bir kariyer yapmışsanız, emekli olmanıza gerek yoktur. Yine de eğer isterseniz, 70 yaşından sonra emekli olun.”
100 yaşına kadar sağlıkla yaşamanın 10 püf noktası
Hayatımızı uzatmamız mümkün mü?
İlişkilere dair
6. “Mümkün olduğu kadar çok aşık olun. Bundan vazgeçmek zordur. Sevmek kadar güzel başka kaç şey yaşayabilirsiniz?”
7. “Aşık olduğunuz her şeyle gurur duymalısınız.”
8. “Yaşadığınız ilişkiler ileride kim olacağınız için çok önemlidir. Doğru ilişkiler geliştirmeyi öğrenin.”
9. “Pek çok insanla tanışacaksınız ve bunların bir kısmı size tamamen zıt kişiler olacak. Herkesi ret edemezsiniz, hoşgörülü olmayı öğrenin.”
10. “Aşk için evlenin. İki farklı insanı bir arada tutabilecek tek makul şey aşktır.”
11. “İyi bir eş, bir sürü arkadaş, iyi bir damak zevki sahibi olun ve kendinizi meşgul tutun.”
Uzun yaşamanın sırrı: Bekarlık
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Yaşama dair
12. “Kendiniz olun. Bir başkasının hayatını yaşayarak benim yaşıma ulaşamazsınız.”
13. “Seyahat edin. Bir sürü yere gittim ve zihnimi her zaman yeni macera ve deneyimlere açık tuttum. Belki de hala Alzheimer olmamamın sebebi budur.”
14. “Gülün. Hayatı çok ciddiye almanın hiçbir anlamı yoktur!”
15. “Hayat size ne getirse, kabul edin.”
16. “ Kendinizi ve etrafınızdakileri affetmeyi bilin.”
17. “Manevi duygularınızı geliştirin, bu size güç verecektir.”
18. “Ucuz olmayın.”
19. “Boş verin. Çoğu arkadaşımı kaybettim çünkü hepsi her şeyi çok erken istedi.”
20. “İnsanlar memnuniyeti mutluk, mutluluğu memnuniyetle karıştırmaya meyillidirler. Her zaman mutlu olamayabilirsiniz ama her zaman memnun olmayı öğrenebilirisiniz.”
21. “Kendinize inanın. Böyle bir inanç inanılmaz yükseklere çıkmanıza sebep olabilir.”
22. “Şansın gücünü asla hafife almayın.”
23. “Sağlam ve önemli adımlar atarsanız, ne kadar ileri gidebileceğinize inanamazsınız.”
Taze yaşayanlar ve sırları
Kronolojik yaşınız ile fizyolojik yaşınız aynı değil!
Sağlığa dair
24. “Sağlıklı bir yaşam tarzı sizi ayakta tutar. Vücudunuz başarı için aracınız olmalıdır.”
25. “Endişe ile elde edilebilecek hiçbir şey yoktur.”
26. “Zaman, her yarayı iyileştirir.”
27. “Aktif olun. Bu sizi canlı tutar. Kullanılmayan şeyler çürür.”
28. “Sigara içmeyin, alkol tüketmeyin ve emekli olmayın.”
29. “İnsanlar gençken vücutlarının kıymetini bilmez. Benim yaşıma geldiğinizde, vücudunuzun ne kadar önemli olduğunu anlamaya başlarsınız.”
30. “Yaşlandıkça, daha çok seçeneğiniz olacak. Ancak, daha sık ‘hayır’ demeniz beklendiği için bunları birer test olarak kabul etmelisiniz.”