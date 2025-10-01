100 yaşındaki insanlardan değerli tavsiyeler

100 sene yaşamış insanların deneyimlerine elbette saygı duyulmalıdır, hatta fırsat varken bunları değerlendirmek de isteyebilirsiniz.

Kariyere dair

1. “Tutku olmadan çok ileri gidemezsiniz. Tutku duyduğunuz bir iş bulun ve onu kovalayın.”

2. “Sıkışıp kalırsanız, başarılı olamazsınız. Kendinizi serbest bırakın. Yeni beceriler edinin. Çevrenizi gözlemleyin ve yeni yerler keşfedin.”

3. “Bir iş ve güvenlik yerine özgürlük ve fırsat kovalayın.”

4. “Yatırım yapın ya da nasıl birikim yapacağınızı öğrenin. Bunların size ne zaman ve nasıl bir koruma sağlayacağını asla tahmin edemezsiniz.”

5. “Eğer doğru bir kariyer yapmışsanız, emekli olmanıza gerek yoktur. Yine de eğer isterseniz, 70 yaşından sonra emekli olun.”

İYİ YAŞAM 100 yaşına kadar sağlıkla yaşamanın 10 püf noktası

İYİ YAŞAM Hayatımızı uzatmamız mümkün mü?

İlişkilere dair

6. “Mümkün olduğu kadar çok aşık olun. Bundan vazgeçmek zordur. Sevmek kadar güzel başka kaç şey yaşayabilirsiniz?”

7. “Aşık olduğunuz her şeyle gurur duymalısınız.”

8. “Yaşadığınız ilişkiler ileride kim olacağınız için çok önemlidir. Doğru ilişkiler geliştirmeyi öğrenin.”

9. “Pek çok insanla tanışacaksınız ve bunların bir kısmı size tamamen zıt kişiler olacak. Herkesi ret edemezsiniz, hoşgörülü olmayı öğrenin.”

10. “Aşk için evlenin. İki farklı insanı bir arada tutabilecek tek makul şey aşktır.”

11. “İyi bir eş, bir sürü arkadaş, iyi bir damak zevki sahibi olun ve kendinizi meşgul tutun.”

GÜNCEL Uzun yaşamanın sırrı: Bekarlık

GÜNCEL Dünyanın en şık 13 çifti

Yaşama dair

12. “Kendiniz olun. Bir başkasının hayatını yaşayarak benim yaşıma ulaşamazsınız.”

13. “Seyahat edin. Bir sürü yere gittim ve zihnimi her zaman yeni macera ve deneyimlere açık tuttum. Belki de hala Alzheimer olmamamın sebebi budur.”

14. “Gülün. Hayatı çok ciddiye almanın hiçbir anlamı yoktur!”

15. “Hayat size ne getirse, kabul edin.”

16. “ Kendinizi ve etrafınızdakileri affetmeyi bilin.”

17. “Manevi duygularınızı geliştirin, bu size güç verecektir.”

18. “Ucuz olmayın.”

19. “Boş verin. Çoğu arkadaşımı kaybettim çünkü hepsi her şeyi çok erken istedi.”

20. “İnsanlar memnuniyeti mutluk, mutluluğu memnuniyetle karıştırmaya meyillidirler. Her zaman mutlu olamayabilirsiniz ama her zaman memnun olmayı öğrenebilirisiniz.”

21. “Kendinize inanın. Böyle bir inanç inanılmaz yükseklere çıkmanıza sebep olabilir.”

22. “Şansın gücünü asla hafife almayın.”

23. “Sağlam ve önemli adımlar atarsanız, ne kadar ileri gidebileceğinize inanamazsınız.”

GÜNCEL Taze yaşayanlar ve sırları

RÖPORTAJLAR Kronolojik yaşınız ile fizyolojik yaşınız aynı değil!

Sağlığa dair

24. “Sağlıklı bir yaşam tarzı sizi ayakta tutar. Vücudunuz başarı için aracınız olmalıdır.”

25. “Endişe ile elde edilebilecek hiçbir şey yoktur.”

26. “Zaman, her yarayı iyileştirir.”

27. “Aktif olun. Bu sizi canlı tutar. Kullanılmayan şeyler çürür.”

28. “Sigara içmeyin, alkol tüketmeyin ve emekli olmayın.”

29. “İnsanlar gençken vücutlarının kıymetini bilmez. Benim yaşıma geldiğinizde, vücudunuzun ne kadar önemli olduğunu anlamaya başlarsınız.”

30. “Yaşlandıkça, daha çok seçeneğiniz olacak. Ancak, daha sık ‘hayır’ demeniz beklendiği için bunları birer test olarak kabul etmelisiniz.”

Dünyanın en yaşlı insanlarını tanıyor musunuz? Nobel ödüllü biyolog Rita Levi-Montalcini 2012 yılında 103 yaşında hayatını kaybetti. Rita Levi-Montalcini Guinness Rekorlar Kitabı'na 'Dünyanın en yaşlı insanı' olarak giren Brezilyalı kadın Maria Gomes Valentim, 114 yaşında ö... Daha Fazla Göster Maria Gomes Valentim'in 9 Temmuz 1896 tarihinde Minas Gerais eyaletindeki Carangola'da doğdu ve ölene kadar da burada ya... Daha Fazla Göster Dünyanın uzun yaşayan insanlarından olan Gertrude Weaver 1898 yılında doğdu.116 yaşında Arkansas'ta hayatını kaybetti. ... Daha Fazla Göster Gertrude Weaver uzun yaşamın sırrını bu sözlerle anlatmıştı: Çok fazla cilt nemlendirici kullanın, herkese iyi davranın,... Daha Fazla Göster ABD'nin Georgian eyaletindeki Monroe kentindeki bir huzur evinde kalan, 2012 Guinness Rekorlar Kitabı'na "dünyanın en ya... Daha Fazla Göster Besse Cooper ABD'li Jeralean Talley, Detroit'teki evinde 116 yaşında hayatını kaybetti. Talley, 116. doğum gününden yaklaşık bir ay s... Daha Fazla Göster Jeralean Talley Jeralean Talley Jeralean Talley Dünyanın en yaşlı insanı unvanıyla 2013 Dünya Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 116 yaşındaki Jiroemon Kimura hayatını k... Daha Fazla Göster Guinness'e göre 2012'de Kimura ayrıca 115 yaşındayken o döneme kadar en uzun yaşayan ilk erkek olarak da rekorlar kitabı... Daha Fazla Göster Dünyanın en yaşlı kişisi olan Japon kadın Misao Okawa 117 yaşında hayatını kaybetti. Japonya'nın Osaka kentinde 5 Mart 1... Daha Fazla Göster Misao Okawa Misao Okawa Misao Okawa Misao Okawa Misao Okawa Manisa'nın Salihli ilçesinde oturan Türkistan kökenli Türk vatandaşı "Dünyanın en yaşlı kadını" Gaışhıkaan Sıhıkaan 201... Daha Fazla Göster Gaışhıkaan Sıhıkaan 1890 yılında Türkistan'da doğdu. Kocasını ve çocuklarını Türkiye'den önce sığındığı Hindistan'da sal... Daha Fazla Göster Dünyanın en yaşlı insanı olarak tanınan Gürcü nine Antisa Khvichava 132 yaşında hayatını kaybetti. Gürcistan'ın Sachino... Daha Fazla Göster Antisa Khvichava 132 Dünyanın en yaşlı insanlarını tanıyor musunuz? Nobel ödüllü biyolog Rita Levi-Montalcini 2012 yılında 103 yaşında hayatını kaybetti. Dünyanın en yaşlı insanlarını tanıyor musunuz? Rita Levi-Montalcini Dünyanın en yaşlı insanlarını tanıyor musunuz? Guinness Rekorlar Kitabı'na 'Dünyanın en yaşlı insanı' olarak giren Brezilyalı kadın Maria Gomes Valentim, 114 yaşında öldü. Valentim uzun yaşamın sırrını bu sözlerle anlatmıştı: Her sabah kahveyle bir somun ekmek ve meyve yemek ile keten tohumu lapası ve ara sıra süt içmek. Dünyanın en yaşlı insanlarını tanıyor musunuz? Maria Gomes Valentim'in 9 Temmuz 1896 tarihinde Minas Gerais eyaletindeki Carangola'da doğdu ve ölene kadar da burada yaşadı. 1913'de evlendiği eşi Joao'yu 1946 yılında kaybetti. Bu evlilikten 1 oğlu, 4 torunu, 7 torunun çocuğu ve 5 torununun torunu bulunuyor. Dünyanın en yaşlı insanlarını tanıyor musunuz? Dünyanın uzun yaşayan insanlarından olan Gertrude Weaver 1898 yılında doğdu.116 yaşında Arkansas'ta hayatını kaybetti. Dünyanın en yaşlı insanlarını tanıyor musunuz? Gertrude Weaver uzun yaşamın sırrını bu sözlerle anlatmıştı: Çok fazla cilt nemlendirici kullanın, herkese iyi davranın, komşunuzu sevin ve kendi pişirdiğiniz yemekleri yiyin. Dünyanın en yaşlı insanlarını tanıyor musunuz? ABD'nin Georgian eyaletindeki Monroe kentindeki bir huzur evinde kalan, 2012 Guinness Rekorlar Kitabı'na "dünyanın en yaşlı insanı" olarak giren Amerikalı kadın Besse Cooper 116 yaşında hayatını kaybetti. Sidney Cooper adında bir oğlu vardı. Dünyanın en yaşlı insanlarını tanıyor musunuz? Besse Cooper Dünyanın en yaşlı insanlarını tanıyor musunuz? ABD'li Jeralean Talley, Detroit'teki evinde 116 yaşında hayatını kaybetti. Talley, 116. doğum gününden yaklaşık bir ay sonra vefat etti. Montrose şehrinde, 23 Mayıs 1899 yılında doğmuştu, 1930'lu yıllarda Michigan'a yerleşti. Talley'in kocası 1988 yılında 95 yaşında hayatını kaybetti. Dünyanın en yaşlı insanlarını tanıyor musunuz? Jeralean Talley Dünyanın en yaşlı insanlarını tanıyor musunuz? Jeralean Talley Dünyanın en yaşlı insanlarını tanıyor musunuz? Jeralean Talley Dünyanın en yaşlı insanlarını tanıyor musunuz? Dünyanın en yaşlı insanı unvanıyla 2013 Dünya Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 116 yaşındaki Jiroemon Kimura hayatını kaybetti. Japonya'nın Kyotango kentinde yaşadı. Doğum tarihi 19 Nisan 1897. Dünyanın en yaşlı insanlarını tanıyor musunuz? Guinness'e göre 2012'de Kimura ayrıca 115 yaşındayken o döneme kadar en uzun yaşayan ilk erkek olarak da rekorlar kitabına adını yazdırdı. Dünyanın en yaşlı insanlarını tanıyor musunuz? Dünyanın en yaşlı kişisi olan Japon kadın Misao Okawa 117 yaşında hayatını kaybetti. Japonya'nın Osaka kentinde 5 Mart 1898 tarihinde doğdu. 2013 yılında Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı kişisi kabul edildi. Bir kimono üreticisinin kızıydı. 1919 yılında evlendi ve bu evliliğinden iki kız ve bir erkek çocuğu sahibi oldu. Öldüğünde torunu yanındaydı. Dünyanın en yaşlı insanlarını tanıyor musunuz? Misao Okawa Dünyanın en yaşlı insanlarını tanıyor musunuz? Misao Okawa Dünyanın en yaşlı insanlarını tanıyor musunuz? Misao Okawa Dünyanın en yaşlı insanlarını tanıyor musunuz? Misao Okawa Dünyanın en yaşlı insanlarını tanıyor musunuz? Misao Okawa Dünyanın en yaşlı insanlarını tanıyor musunuz? Manisa'nın Salihli ilçesinde oturan Türkistan kökenli Türk vatandaşı "Dünyanın en yaşlı kadını" Gaışhıkaan Sıhıkaan 2011 yılında 121 yaşında hayatını kaybetti. Dünyanın en yaşlı insanlarını tanıyor musunuz? Gaışhıkaan Sıhıkaan 1890 yılında Türkistan'da doğdu. Kocasını ve çocuklarını Türkiye'den önce sığındığı Hindistan'da salgın hastalıktan kaybetmiş. Türkiye'ye 1953'de göç etti. Türkiye'ye göç etmesinden 58 yıl sonra 2011 yılında vatandaşlık kaydı yapılarak nüfus cüzdanı verildi. Dünyanın en yaşlı insanlarını tanıyor musunuz? Dünyanın en yaşlı insanı olarak tanınan Gürcü nine Antisa Khvichava 132 yaşında hayatını kaybetti. Gürcistan'ın Sachino isimli bir dağ kasabasında yaşadı, doğum belgesine göre 8 Temmuz 1880 yılında doğdu. Yaşı kanıtlanamadı ama ailesinin yedinci kuşağına tanıklık etti. Dünyanın en yaşlı insanlarını tanıyor musunuz? Antisa Khvichava 132