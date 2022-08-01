Gerçek tereyağ nasıl anlaşılır?

Tereyağının gerçek olduğunu anlamanın basit yolları...

Gerçek tereyağ nasıl anlaşılır?
Sağlık
01 Ağustos 2022 14:14 Güncelleme: 01 Ağustos 2022 14:49
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İçerisinde yüksek oranda süt yağı bulunan tereyağı, zengin bir enerji kaynağıdır. A, D, E, K vitaminlerinin emilimini kolaylaştıran tereayağ, temel yağ asitleri bakımından da zengindir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) özellikle ilk 2 yaş dönemindeki çocukların, tereyağ tüketmesini önermektedir. Peki tereyağının gerçek mi sahte mi olduğunu nasıl anlayacağız?


Gerçek tereyağ nasıl anlaşılır?

Sıcak su testi

Bir bardak sıcak suyun içine, bir parça tereyağı koyun. Tereyağı tek parça halinde eriyorsa gerçektir. Eğer tereyağı parçalara ayrılarak eriyor ise sahtedir.


Kesme testi

Tereyağına bıçağı batırdığınızda küçük parçalar halinde dağılıyorsa gerçektir. Buzdolabından çıkardığınız tereyağını kesmekte zorlanıyor iseniz sahte olabilir. Eğer tereyağının bütünü çatlıyorsa sahte olma olasılığı da yüksetir.


Renk testi

Tereyağını bir tavada eritin. Eriyen kısımların rengi tereyağından daha koyu ise gıda boyası bulunmaktadır. Erittiğiniz tereyağının köpürmesi gerekir. Tereyağının köpürmesinin nedeni ise, içinde bulunan suyun yoğunluk farkından dolayı dışarı çıkmasıdır.


Erime testi

Tereyağını oda sıcaklığına bırakın ve bekleyin. Eğer yavaş yavaş yumuşuyorsa tereyağ gerçektir. Ama erirken su bırakıyorsa, sahtedir.


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