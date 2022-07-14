Tereyağından nasıl mum yapılır?

Sosyal medyadaki şaşırtıcı akımlara her gün bir yenisi ekleniyor. Simdi sıra tereyağından mum yapmada!

Tereyağından nasıl mum yapılır?
Sağlık
14 Temmuz 2022 08:57 Güncelleme: 14 Temmuz 2022 08:57
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Evde mum yapımı ile ilgili birkaç şey görmüşsünüzdür ve muhtemelen, tereyağının nasıl yapıldığına dair bir fikriniz vardır ancak hiç tereyağından mum yapmayı düşündünüz mü? Birileri düşündü, hayata geçirdi ve bunu bir akım haline getirdi!


Tereyağından mum denilince aklınıza çok uçuk şeyler gelmesine gerek yok. Basitçe, tereyağını eritmek ve mum seklini vermekten ibaret bir akim bu. Yine de değişik bakış açısıyla sofralara renk ve lezzet katıyor.


Üzerine eritilmiş tereyağı gezdirmenin daha lezzetli bir hale getirmeyeceği bir yemek var mı? Bu akım da tam olarak buradan yola çıkıyor. İster ekmeğinize sürmek isterse yemeklerinize sos olarak gezdirmek için olsun, sürekli olarak sıcak bir tereyağına erişiminizin olması her şeyi daha lezzetli bir hale getirebilir.


Bir mum gibi ortasında bulunan ip sayesinde yanabilen ve bu alevin etkisiyle hafifçe eriyen tereyağı, hem sofralarınıza farklı bir bakış açısı hem de her an kullanıma hazır bir sos getiriyor!


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