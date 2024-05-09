Servis: 18 x 28 cm lik fırın kabında
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 20 + 30 dakika
Fırında kıymalı lavaş dürüm için malzemeler
İç harcı için;
- 1 kuru soğan
- 1 kapya biber
- 2 sivri biber
- 3 diş sarımsak
- 4 - 5 adet çeri domates
- 300 gr az yağlı dana kıyma
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 8 - 9 dal maydanoz, incecik doğranmış
- 4 adet büyük boy lavaş, 25 cm'lik
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 100 gr rendelenmiş mozarella veya taze kaşar
- 1 yumurta sarısı
- 1 tatlı kaşığı süt
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 100 gr rendelenmiş mozarella veya taze kaşar
Fırında kıymalı lavaş dürüm yapılışı
- İç harç için; Kuru soğan, biberler, sarımsak ve domatesi minik küpler halinde doğrayıp hazırda bekletin.
- Kıyma ve zeytinyağını tavaya alıp orta ateşte kavurmaya başlayın, soğanı ekleyip kıyma suyunu salıp çekene kadar iyice kavurun. Biberleri ilave edip kavurmaya devam edin, sarımsak, domates, baharatlar ve tuzu ekleyip 3 - 4 dakika sonra ocağı kapatın, en son maydanozu ilave ederek karıştırın.
- İlk lavaşın üzerine bir tatlı kaşığı zeytinyağı sürüp bir yemek kaşığı peynir serpiştirin. Üzerine kıymalı harcın 1/4 ünü yayın, kıymalı harcın üzerine bir yemek kaşığı peynir serpiştirin ve dürüm yapın. Diğer lavaşlara da aynı işlemi yaparak zeytinyağı ile yağlanmış fırın kabına yerleştirin.
- Yumurta sarısı, süt ve zeytinyağını karıştırarak dürüm yapılmış lavaşların üzerine bol miktarda sürün.
- 180 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. fırından çıkartıp üzerlerine kalan peyniri serpiştirerek tekrar fırına verin, peynirler eriyene kadar 10 dakika daha fırınladıktan sonra üzerlerine maydanoz serpiştirip sıcak olarak servis edin.
Kısa bir not;
Dürümleri önceden hazırlayıp tüketeceğiniz zaman fırınlayabilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…
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