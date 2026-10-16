Gebelik sırasında kadın bedeninde meydana gelen değişimler yalnızca hormonlar, dolaşım sistemi ve bağışıklıkla sınırlı kalmıyor. Beyin de bu sürece eşlik ediyor. Bilim insanları, gebeliğin beynin yapısını ve farklı bölgeleri arasındaki bağlantıları nasıl etkilediğini araştırırken şimdiye kadar ağırlıklı olarak ilk kez anne olan kadınlara odaklanıyordu. İkinci gebeliğin beyinde nasıl değişimler yarattığı ise daha az biliniyordu.

Nature Communications adlı bilimsel dergide yayımlanan yeni bir araştırma, bu konudaki önemli bir boşluğu ele alıyor. Araştırmacılar, ilk veya ikinci gebeliğini yaşayan kadınlarla hiç doğum yapmamış kadınların beyinlerini karşılaştırarak gebelik deneyiminin beyin üzerindeki etkilerini inceledi.

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Toplam 110 kadının katıldığı çalışmada, 40 kadın ilk gebeliğini, 30 kadın ikinci gebeliğini yaşadı. Kontrol grubunda ise daha önce doğum yapmamış 40 kadın yer aldı. Katılımcıların beyinleri gebelik öncesinde ve doğum sonrasındaki dönemlerde manyetik rezonans görüntüleme (MR) yöntemleriyle incelendi.

İkinci hamilelikte beyin küçülür mü? İkinci hamilelik beyni nasıl etkiliyor?

Araştırmanın sonuçları, ikinci gebeliğin de beyin korteksindeki gri madde hacminde azalmalarla ilişkili olduğunu gösteriyor. Ancak değişimlerin yayılımı ve yoğunlaştığı bölgeler ilk gebeliktekilerle tamamen aynı değil.

İlk gebelikte, beynin kişinin kendisi ve başkaları hakkında düşünmesi, içsel deneyimleri değerlendirmesi ve karmaşık bilişsel süreçleri yürütmesiyle ilişkili varsayılan mod ağı ile ön-yanal kontrol ağı öne çıkıyor. İkinci gebelikte de bu ağlarda değişimler görülüyor; ancak bunlar ilk gebeliğe kıyasla daha sınırlı kalıyor.

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Buna karşılık ikinci gebelikte dikkat ve hareketle ilişkili bazı ağlardaki değişimler daha belirgin oluyor. Araştırmacılar, bu bulguları beynin gebelik deneyimi boyunca yeniden yapılanmayı sürdürmesi ve bazı ağlardaki uyumun farklılaşmasıyla ilişkilendiriyor.

Araştırmada dikkat çeken bir başka sonuç da beyin görüntülerindeki değişim örüntülerinden yararlanılarak kadınların ilk veya ikinci gebelik deneyimini yaşamış olma durumunun ayırt edilebilmesi. Çalışmanın sınıflandırma analizinde kadınların yaklaşık yüzde 80'i, beyinlerindeki gri madde hacmi değişimlerine göre iki grup arasında doğru sınıflandırıldı. Bu oran, araştırma grubunda elde edilen bir sonuç; tek başına klinik tanı koyabilecek bir yöntem geliştirildiği anlamına gelmiyor.

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Hamile beynindeki hacim azalması hasar anlamına mı geliyor?

Gri madde hacmindeki azalma, ilk bakışta olumsuz bir değişim gibi görünebilir. Ancak beyin görüntülemelerinde hacim azalması görülmesi, tek başına hücre kaybı veya beyin hasarı olduğu anlamına gelmiyor.

Gebelikteki hormonal ve fizyolojik değişimler, beynin yapısında ve bağlantılarında yeniden yapılanmayla ilişkili. Bu süreç nöroplastisite olarak adlandırılıyor. Beyin, yaşam boyunca değişen koşullara ve deneyimlere uyum sağlayabilen dinamik bir organ.

Bununla birlikte, bu değişimlerin her birinin hangi biyolojik mekanizmalarla ortaya çıktığı ve bireysel düzeyde ne anlama geldiği henüz bütünüyle açıklanmış değil. Araştırmacılar da MR bulgularının, hücresel düzeyde gerçekleşen süreçleri doğrudan göstermediğine dikkat çekiyor.

Dolayısıyla sonuçları, gebeliğin beyne zarar verdiğinin ya da her kadında belirli bir bilişsel yeteneği geliştirdiğinin kanıtı olarak yorumlamak doğru olmaz.

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Kapsamlı bir yeniden yapılanma

Gebeliğin beyin üzerindeki etkilerini inceleyen daha önceki çalışmalar da bu dönemde kapsamlı bir yeniden yapılanma yaşandığını ortaya koymuştu.

2017'de Nature Neuroscience adlı bilimsel dergide yayımlanan bir araştırmada, ilk kez anne olan kadınların beyinlerinde gebelik sonrasında gri madde hacminde belirgin değişimler saptandı. Bu değişimlerin bir bölümü iki yıl boyunca izlenebildi. Araştırmacılar, değişimlerin bazı bölgelerde anne-bebek bağlanmasıyla ilişkili olabileceğini gösteren bulgular elde etti.

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2024'te aynı dergide yayımlanan başka bir araştırmada ise ilk gebeliğini yaşayan bir kadının beyni, gebelik öncesinden doğum sonrasındaki iki yıla kadar ayrıntılı biçimde takip edildi. Toplam 26 beyin görüntülemesinin kullanıldığı bu çalışmada, gebelik ilerledikçe gri madde hacmi ve korteks kalınlığında yaygın azalmalar gözlendi. Buna karşılık beyaz maddenin bazı mikroyapısal özelliklerinde artış saptandı.

Bu iki araştırma, 2026 tarihli çalışmayla birlikte değerlendirildiğinde gebeliğin beynin farklı bölgelerini ve bağlantılarını etkileyen dinamik bir dönem olduğunu destekliyor. Ancak her araştırmanın katılımcı sayısı, yöntemi ve izlem süresi farklı olduğundan sonuçlar birbirinin doğrudan tekrarı olarak görülmemeli.

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Beyin annelik deneyimi boyunca değişmeye devam ediyor

Yeni araştırmanın en önemli katkısı, beyin değişimlerinin yalnızca ilk gebeliğe özgü olmadığını göstermesi. İkinci gebelik de beyin yapısında ve bazı sinir ağlarında kendine özgü değişimlerle ilişkili.

Araştırmada beyin değişimleri ile anne-bebek bağlanması ve gebelik çevresindeki depresif belirtiler arasında da ilişkiler saptandı. Bununla birlikte bu ilişkiler, beyin değişimlerinin tek başına ruhsal durumu belirlediğini veya depresyona neden olduğunu göstermiyor.

Çalışma, anneliğin beyin üzerindeki etkilerini anlamak için gebelik sayısının da dikkate alınması gerektiğini ortaya koyuyor. Beynin gebelik sırasında nasıl değiştiğini, bu değişimlerin doğum sonrasında nasıl ilerlediğini ve anne-bebek ilişkisiyle nasıl bağlantı kurduğunu daha iyi anlayabilmek için daha geniş örneklemlerle yürütülen uzun dönemli araştırmalara ihtiyaç bulunuyor.

Gebelik, kadın beyninin yapısal ve işlevsel özelliklerini değiştiren biyolojik bir deneyim. İlk ve ikinci gebelikte bazı benzerlikler görülse de değişimlerin dağılımı farklılaşıyor. Bu bulgular, annelik deneyiminin beyin üzerindeki etkilerinin tek bir kalıba sığmadığını gösteriyor.

Kaynaklar:

Straathof, M. ve diğerleri. (2026). The effects of a second pregnancy on women’s brain structure and function. Nature Communications, 17, 1495.

Hoekzema, E. ve diğerleri. (2017). Pregnancy leads to long-lasting changes in human brain structure. Nature Neuroscience, 20, 287–296.

Pritschet, L. ve diğerleri. (2024). Neuroanatomical changes observed over the course of a human pregnancy. Nature Neuroscience, 27, 2253–2260.

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Asıl amacınız çocuğunuzun kardeşsiz büyümemesi, doğumu tekrar yaşamak, bir çocuğun daha annesi olmak, çoğalmak, yaşamınızı çocuklarınıza aktarmak gibi bir çok sebep olabilir. Sebepleri kendiniz bile düşünmeden, sadece istekle dolu da olabilirsiniz. Bunların hepsi size ait. Bunlara bakarak yola çıkın ve ilk çocuğunuzdan dolayı asla pişman olmadığınızı hatırlayın. Zorlandınız, yoruldunuz, bunaldınız. Bunlar, bir çocuk yapmaya dair olan şeyler. Çocuk yapmanın nasıl bir şey olduğunu bildiğinize göre, isteğinizin peşinden giderken kendi merkezinizden yola çıkın. Bilmediğiniz bir çok şey olduğunu unutmayın, ancak kimse sizin kendi iç sesinizi de duymuyor. Bunu hatırlayın, gerekirse etrafınızdakilere hatırlatın ve kendi iç güdülerinize sahip çıkın. Yazı: Senem Tahmaz

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