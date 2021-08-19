Renkli ayran tarifleri

Yaz sıcaklarında serinleten, sofraların olmazsa olmazı ayranı bir de hem damağa hem göze hitap eden bu tariflerle deneyin.

Renkli ayran tarifleri
Yaşam
19 Ağustos 2021 Perşembe

Ayran yapmakta ne var demeyin! Herkesin kendince bir ayran tüyosu vardır, kimi tuz ekler kimi süzme yoğurttan yapar ama en güzeli hem lezzet hem de renk katan dokunuşlar yapmak. Daha önce denemediyseniz bu rengarenk ve lezzetli ayran tariflerini mutlaka deneyin.


Pembe ayran

İstediğiniz kıvama ve miktara yetecek kadar yoğurdu çırpın. Daha sonra şalgam ekleyerek iyice karıştırın. Acı seviyorsanız acılı şalgam kullanabilir veya acı bir biberi dilimleyerek ekleyip bir miktar ayranınızı dinlendirebilirsiniz. Tatlı pembe bir renk elde ederken ayrana da farklı bir tat kazandırmış olacaksınız. Dilerseniz bu tarifi kırmızı lahana veya pancar turşularının suyunu kullanarak da yapabilirsiniz. Eğer bu şekilde yapacaksanız tuz içeriğini azaltmak adına suyla seyreltmeye özen gösterin.






Ayranın faydaları
Ayranın faydaları

Sodalı ayran

Yoğurdun ayrana kattığı besin değerlerine yenilerini eklemek ve ağırlaştırıcı etkisini azaltmak için ayranı maden suyuyla hazırlamak hem köpük köpük hem de asitli meşrubatları anımsatan bir hale gelmesini sağlayacaktır.





Yeşil ayran

Aynı anda hem damağınıza hem gözünüze hem de burnunuza hitap eden bir ayran içmek istiyorsanız, mutfakların mucize bitkileri nane veya fesleğen sizin için harika bir seçim olacaktır. Bir blender veya shaker yardımıyla çektiğiniz nane veya fesleğene bir miktar tuz ekleyip yoğurt ve suyla çırpın. Tat yoğunluğunu artırmak isterseniz nane veya fesleğeninizi çekerken bir miktar maden suyuyla açabilirsiniz.


Afiyet olsun.





Yaz aylarında serinleten bir lezzet: Ayran çorbası
Yaz aylarında serinleten bir lezzet: Ayran çorbası


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