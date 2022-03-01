Finansal astroloji hakkında bilmeniz gerekenler

Finansal astroloji çok eski dönemlerden beri gezegen hareketlerinin piyasalara olan etkilerini incelemekte kullanılır. Peki finansal astroloji sayesinde yatırım tavsiyesi yapılabilir mi? Finansal astrolojinin özellikleri nelerdir?

Finansal astroloji hakkında bilmeniz gerekenler
Astroloji
01 Mart 2022 Salı

Finansal astroloji temelde, gezegen ve yıldız hareketlerinin insan psikolojisine ve bağlantılı olarak finansal konulara olan etkilerini inceler. Finansal astroloji sayesinde ekonomi ve piyasa bilgilerine ek olarak, kişisel yatırımlardan büyük işletmelere kadar parayla ilgili her konuda bilgi edinilebilir. Finansal astroloji yatırım tavsiyesi edinmek amacıyla kullanılmaz, ekonomik ve gezegen döngülerinin incelenmesiyle oluşmaktadır.


Finansal astroloji ne zaman ortaya çıktı?

Finansal astrolojiden çok eski yıllardan beri faydalanılmaktadır. İlk olarak Dot-com krizi döneminde ortaya çıkmıştır. Özellikle ABD, Hindistan ve Japonya finansal astrolojiye yakından ilgi duyan ülkeler arasında yer alır. Finansal astroloji için zaman faktörü büyük önem taşır. Genellikle döviz tahminleri için kullanılan finansal astroloji, piyasalarda kullanılan etkili bir analiz yöntemi olarak değerlendirilmektedir.


Psikoloji ve finansal astroloji

Bireylerin psikolojisini ve içinde bulunduğu ruh halini etkileyen gezegen hareketleri, haliyle kitlelerin de psikolojisi üzerinde bir etkiye sahip. Piyasa trendlerini de panik, daha çok kazanma arzusu vb. kavramlar belirlediğinden, piyasa değişkenleri hakkında yorum yapmada astrolojiden faydalanılması doğal olduğu düşünülebilir.


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