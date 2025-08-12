Yüz şekline göre optik gözlük nasıl seçilir?

Gözlük çok sevilen bir aksesuar olabilir ama eğer yanlış seçerseniz aslında hiç memnun olmadığınız bir aksesuar haline de gelebilir. O nedenle gözlük çerçevelerine hakim olmanız ve yüz şeklinize hangi çerçevelerin daha çok yakıştığını öğrenmeniz gerekiyor. Eğer bir gözlükçüde saatlerce vakit geçirmek istemiyorsanız haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

Gözlük seçerken yüz tipinizin yanı sıra saç renginizi de göz önünde bulundurursanız tam isediğiniz gözlüğe sahip olabilirsiniz. Eğer soluk tenli ve siyah saçlıysanız örneğin; siyah ve koyu renk çerçeveler tercih edebilirsiniz. Kumral olanlar kahvelere, ombre balyaj tercih edenlerse kemik ve hareli gözlükleri tercih edebilirler.

Oval yüz

Oval yüz aslında tüm yüz tipleri içinde en ideal olanıdır. Bu yüz tipine sahipseniz hemen hemen tüm çerçeveler size yakışacaktır. Dikkat etmeniz gereken tek şey yüz tipinizi oval yüz tipinden uzaklaştırmamasıdır. İnce çerçeveli gözlükleri ya da kedi gözü modellerini tercih edebilirler.

BAKIM Yüz şekline göre saç kontürü

Yuvarlak yüz

Bu yüz tipinde yüzün uzunluğu ve genişliği hemen hemen aynıdır. Sert köşeler yoktur ve yanaklar dolgundur. Oval yüz şekline yaklaştırmak için bu yüze biraz köşeli ve sert çerçeveler kullanılabilir. Örneğin, dikdörtgen formda çerçeveler tam da yuvarlak yüz formuna sahip olanların kullanabileceği gözlüklerdir.

Kare yüz

Kare yüzde de aynı yuvarlak yüz gibi yüzün uzunluğu ve genişliği hemen hemen aynıdır. Ancak yuvarlak yüze göre daha köşelidir. Bu nedenle daha yumuşak hatlara sahip gözlükleri kullanmaları uygun olacaktır. Oval ve yuvarlak çerçeveler tam da bu yüz tipi içindir.

Elmas yüz tipi

Geniş ve yüksek elmacık kemikleri, dar bir alın ve çene bu yüz tipinin karakteristik özellikleridir. Bu yüz tipinin kullabileceği çerçevelerin yüzü yumuşatması gerekir. Bu nedenle oval çerçeveleri ya da yumuşak köşeli kare, dikdörtgen çerçeveleri tercih edebilirler.

Üçgen yüz

Bu yüz tipinde alın geniş çene ise dardır. Bu etkiyi hafifletmek ve dikkati çenenin darlığından

uzaklaştırmak için şakağa doğru uzayan çerçevelerden kullanmaları gerekmektedir.

GİYİM Güneş gözlüğü seçimi yaparken burcunuzdan ilham alın!