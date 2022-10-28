Fermente turşulu bulgur salatası

Sağlıklı beslenme;

Salatada kullandığım fermente lahana turşusu tarifini geçen haftalarda paylaşmıştım. Fermente turşulu, bulgurlu, bol yeşillikli, peynirli ve cevizli sağlıklı ve leziz salata...

Servis: 4 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 40 dakika

Malzemeler:

250 ml'lik bardak ölçüsüyle;

1 bardak başbaşı bulgur + su

1 çay kaşığı tuz

1 büyük limonun suyu

Yarım bardak sızma zeytinyağı

8 - 9 sap taze soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım demet taze nane

1 kapya biber

4 - 5 sivri biber

1 bardak fermente lahana turşusu

1 bardak minik top peynir

1 bardak ceviz içi

2 yemek kaşığı nar ekşisi

Yapılışı:

* Bulguru orta boy tencereye alarak üzerini dört parmak aşacak gibi su ve tuzu ekleyin. Bulgur yeme kıvamına gelene kadar haşlayıp suyunu süzdürün. Sıcakken limon suyu ve zeytinyağını ekleyip karıştırın ve soğuması için kenarda bekletin.

* Yeşillikleri ve biberleri yıkayıp incecik doğrayın. Kalan malzemeleri ekleyip karıştırarak servis tabağına geçirin.

Kısa bir not;

*Salatayı kapalı kapta buzdolabında 2 - 3 gün saklayabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...