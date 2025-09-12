Beyaz gömlek nasıl giyilir?

Omuzlarınıza attığınız bir hırka ile

Sonbahar geldiğinde, hırka en önemli stil parçası haline gelir. İster belinize bağlayın, ister omuzlarınıza atın veya üst olarak ilikleyin, tertemiz bir gömleğe anında doku ve sıcaklık katar. Hırkalar beyaz gömleğin yapısını yumuşatır ve fazla çaba harcamadan boyut katarak onu giyebileceğiniz en klasik beyaz gömleklerden biri yapar. Şık bir görünüm için nötr bir renk tercih edebilir ya da sade bir kıyafeti iddialı bir görünüme dönüştürmek için cesur bir renk seçebilirsiniz.