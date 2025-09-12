Beyaz gömlek nasıl giyilir?

Yuvarlak yakalı bir kazak altına giyilebilir
Kazak kombininizin altına beyaz gömleği giymek için, gömleğinizin üzerine rahat kesim kaşmir veya örme yuvarlak yakalı bir kazak tercih edin. Bedeninizi biraz büyük tutmak, görünümün rahat kalmasını sağlar ve gömleğin şık yakası ve manşetlerinin görünmesine olanak tanır. Hacimli görünümü dar kot pantolon ve klasik bir ayakkabıyla dengeleyebilirsiniz.
