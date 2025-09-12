Beyaz gömlek nasıl giyilir?

Dümdüz bir beyaz gömlek giymenin 10 farklı yorumu var! İşte beyaz gömlek giyerken yapabileceğiniz kombinler...

Moda
Giriş: 12 Eylül 2025 11:00 Güncelleme: 12 Eylül 2025 11:00
  • Omuzlarınıza attığınız bir hırka ile

    Sonbahar geldiğinde, hırka en önemli stil parçası haline gelir. İster belinize bağlayın, ister omuzlarınıza atın veya üst olarak ilikleyin, tertemiz bir gömleğe anında doku ve sıcaklık katar. Hırkalar beyaz gömleğin yapısını yumuşatır ve fazla çaba harcamadan boyut katarak onu giyebileceğiniz en klasik beyaz gömleklerden biri yapar. Şık bir görünüm için nötr bir renk tercih edebilir ya da sade bir kıyafeti iddialı bir görünüme dönüştürmek için cesur bir renk seçebilirsiniz.

  • Sporcu sutyeni ile

    Spor giyim, bembeyaz bir gömlekle anında fark yaratır. İster pilatese gidiyor olun ister sadece işlerinizi hallediyor olun, spor takımınızın üzerine giymek için mükemmel bir katmandır. Hafif bir ceket gibi düğmeleri açık bırakın, ekstra sportif bir hava için belinize bağlayabilir veya ısınmadan önce çantanıza asabilirsiniz. Taytla bol beyaz bir gömlek, sürekli kullanabileceğiniz kolay bir kombin formülüdür.

  • Bir atlet + bantlı topuklu ayakkabılarla

    Yaz için beyaz bir gömleği nasıl kombinleyeceğinizi düşünüyorsanız, sade bir atlet üzerine düğmeleri açık bir şekilde kullanmayı deneyin. Kot veya mini şortla kombinleyin, ardından hem zahmetsiz hem de şık bir görünüm için bantlı topuklu ayakkabılarla kombininizi tamamlayın. Gömlek, serin akşamlar için hafif bir katman görevi görürken, topuklu ayakkabılar klasik gömleğe modern bir hava katar.

  • Trençkot + bilekte bot ile

    Kat kat kombinler söz konusu olduğunda, şık bir gömleğin üzerine giyilen trençkot kadar zamansız görünen çok az kombinasyon vardır. Şık bir çift siyah botla tamamladığınızda, takviminizdeki hemen hemen her etkinliğe uygun beyaz gömleği nasıl kombinleyeceğiniz konusunda ustalık dersi almış olursunuz. Şık bir görünüm için gömleği pantolonunuzun altına sokabilirsiniz. Uyumlu bir çanta ve iddialı bir mücevherle tamamladığınızda, iş sonrası planlarınıza hazır olursunuz.

  • Çizmelerle

    Şık, bol kesim beyaz bir gömlekile dar kot pantolon veya taytı uzun çizmeler kullanarak kombinleyin. Rahat gömlek ve tayt rahat ama aynı zamanda zarif hissettiren dengeli bir silüet yaratır. Bu, sürekli giyebileceğiniz bir kombin; kahve molaları, hafta sonu işleri veya sade bir öğle yemeği için de oldukça ideal.

  • Siyah etekle

    Beyaz gömleği nasıl giyeceğinize dair daha yeni bir bakış açısı arıyorsanız, kalem eteği daha stil bir etekle değiştirin ve görünümü babetle veya dikkat çekecek trend bir ayakkabı ile tamamlayın Bu kombin gündüzden geceye şık bir şekilde giymenin en kısa yoludur.

  • Tek renkli bir görünüm

    Beyaz bir gömleği nasıl kombinleyeceğinizi merak ediyorsanız, tek renkli bir kombin tam size göre. Baştan aşağı aynı rengi giymek, şık ve modern bir görünüm sağlarken, kontrast bir kemer veya ayakkabı tam da olması gerektiği kadar görsel bir çekicilik katar.

  • Siyah pantolon + bir renk patlaması

    Ofise uygun şık bir görünüm arıyorsanız, siyah pantolon ve şık bir gömlek zamansız bir kombinasyondur, ancak renkli bir çanta veya ayakkabı kullanabilir bu şekilde kombininize anında modern bir hava katabilirsiniz. Beyaz bir gömleği kombinleme söz konusu olduğunda toplantılar için yeterince profesyonel, ancak kişiliğinizi sergileyecek kadar da eğlenceli kombinler ortaya çıkarabilirsiniz.

  • Düz kot pantolon + klasik kemer ile

    Kot pantolonla beyaz gömlek kombini arıyorsanız, şık siyah kemerli düz paça bir pantolon en iyi tercihtir. Neredeyse her duruma uygun, zamansız bir temel oluşturur ve trend ne olursa olsun her zaman güncel kalır. Ayrıca, ister klasik bir trençkot ister deri bir ceket ile tamamlayın, beyaz gömlekle katmanlı kombinler için mükemmel bir başlangıç ​​noktasıdır.

  • Yuvarlak yakalı bir kazak altına giyilebilir

    Kazak kombininizin altına beyaz gömleği giymek için, gömleğinizin üzerine rahat kesim kaşmir veya örme yuvarlak yakalı bir kazak tercih edin. Bedeninizi biraz büyük tutmak, görünümün rahat kalmasını sağlar ve gömleğin şık yakası ve manşetlerinin görünmesine olanak tanır. Hacimli görünümü dar kot pantolon ve klasik bir ayakkabıyla dengeleyebilirsiniz.

    Referanslar

    Tinsley Crisp. "10 White Button-Down Outfit Ideas You'll Wear on Repeat". Şuradan alındı: https://theeverygirl.com/how-to-style-white-button-down/ (05.09.2025).

