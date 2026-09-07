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Ana Sayfa Güncel 2026'da 60 yaşını kutlayan 6 ikonik kadın
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60. yaş sadece bir başlangıçtır

Kimi kamera karşısında, kimi sahnede, kimi moda dünyasında kendi döneminin ötesine geçen bir etki yarattı. Onlar artık 60 yaşında ve hayatlarının yeni on yılına ışıltılı bir giriş yaptılar. İşte 2026 yılında 60 yaşını dolduran 6 ünlü kadın!

Giriş: 07 Eylül 2026, Pazartesi 16:32
Güncelleme: 07 Eylül 2026, Pazartesi 16:43
1

Kadınlar için 60 yaşın emeklilikle özdeşleştiği dönemler oldu. Edebiyatta ise 60 yaşındaki kadın karakterler çoğu zaman yaşlılık, yalnızlık ve hayatın son dönemleriyle ilişkilendirildi. Bugün 60, hayatın üretkenliğinin sona erdiği bir çizgiden çok, deneyim, birikim ve yeni seçimlerin kesiştiği bir yaşam evresi olarak karşımıza çıkıyor. Gösteri dünyasının bazı ünlü isimleri, 60 yaşa dair geçmişten gelen imajı daha dinamik bir noktaya taşıyor. 

2

Halle Berry 

Oscar kazanan ilk siyahi kadın oyuncu Halle Berry, 60. yaşını 14 Ağustos'ta kutladı. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra son yıllarda kadın sağlığı, menopoz ve yaş alma konusunda da görünür açıklamalarda bulunan yıldız isim, orta yaş ve menopoz dönemindeki kadınların sağlık, bakım ve cinsel yaşam ihtiyaçlarına odaklanan bir platform kurdu. 

3

Cindy Crawford

80'lerin sonuna ve 90'lı yıllara damgasını vuran efsanevi süpermodel, 60. yaşını kutladığı 20 Şubat tarihinde Instagram'da bu fotoğrafı paylaştı. 

1980'lerin ve 1990'ların güzellik ikonlarından biri olan Crawford, doğuştan gelen güzelliği temsil etse de yaş almaya dair yaşadığı içsel deneyimleri ve iyi yaş almaya dair çabalarını samimiyetle paylaşıyor.

Crawford, kariyerinin yeni döneminde kendi markalarını geliştiren bir iş kadını. 

 

 

4

Janet Jackson

Pop müziğin efsanevi isimlerinden Michael Jackson'ın kız kardeşi Janet Jackson, bu kimliğinin ötesinde, 100 milyondan fazla albüm satışıyla tüm zamanların en çok satan müzisyenlerinden biri. 16 Mayıs'ta 60. yaşını kutladı. Jackson bu yıl müzik kariyerinin de 52. yılını kutluyor. 

Janet Jackson'ın çocuk yaşta başlayan kariyeri, onyıllar boyunca müzik, dans, moda ve sahne üzerinde etki bırakan bir imparatorluğa dönüştü. 

5

Salma Hayek

2 Eylül'de 60. yaşını kutlayan Meksika asıllı dünyaca ünlü Hollywood aktrisi, üvey oğlunun erkek çocuk sahibi olması ile Ağustos ayında ilk kez babaanne olarak torununu kucağına aldı. 

Hayek, güzelliğin ötesinde kendi kültürel hikâyesini Hollywood'a taşıması ve yalnızca başrol oyuncusu değil, yapımcı olarak da söz sahibi olması ile adından söz ettiriyor. 

Salma Hayek, kadınların yaş alma biçimine ilişkin açıklamaları ile dikkat çeken bir isim. 

 

6

Robin Wright

House of Cards ve Forrest Gump ile hafızalara kazınan Amerikalı oyuncu 8 Nisan'da 60. yaşını kutladı. Wright; oyuncu, başrol oyuncusu, yönetmen ve yapımcı olarak farklı kariyer aşamalarını başarıyla ortaya koyuyor. 

 

7

Helena Bonham Carter

Sıra dışı rolleriyle tanınan İngiliz oyuncu, yaşsız görünümü ve yıllardır ödün vermediği tarzı ile 26 Mayıs'ta 60. yaşını doldurdu. 

Güzellik kalıplarına ve klasik kadın oyuncu imajına sığmadan, kendine özgü karakterleri ve tarzıyla kariyer kurmanın en özgün temsilcilerinden biri. 

 

 

(Görseller Splashnews, Shuttersock ve Instagram'dan derlenmiştir.)

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