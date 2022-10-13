Fermente lahana turşusu tarifi

Müjgan Yurtseven'den nefis fermente lahana turşusu tarifi...

Fermente lahana turşusu tarifi
Yaşam
13 Ekim 2022 15:39 Güncelleme: 13 Ekim 2022 15:39
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Sirke, su ve limon tuzu eklemeden sebzelerin kendi suyu ile hazırlanan bağırsak dostu probiyotik leziz ve sağlıklı turşu... Tek başına veya yeşil salatalara ekleyerek tüketebileceğiniz turşuyu buzdolabında uzun süre saklayabilirsiniz.


Servis: 3 kg'lık cam kavanozda

Hazırlama süresi: 30 dakika

Bekletme süresi: 1 hafta





Malzemeler:

  • 1,5 kg beyaz lahana
  • 700 gr mor lahana
  • 300 gr pancar (1 orta boy)
  • 1 baş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı iri kaya tuzu
  • 3 - 4 adet acı süs biberi

Yapılışı:

*Lahanaları bütün olarak yıkayıp dış kabuklarından birer adet keserek kenara ayırın, her bir lahanayı dörde bölerek incecik doğrayın. Pancar ve sarımsağın kabuklarını soyarak minik küpler halinde doğrayın.


*Doğranmış sebzeler, kaya tuzu ve acı biberleri geniş bir kaba alın, yumuşayıp hafifçe sularını salana kadar elinizle iyice yoğurun. Tüm malzemeyi temiz bir cam kavanoza aktarın, yumruğunuzla iyice bastırarak sıkışmalarını sağlayın (kavanozun üzerinde dört parmak boşluk kalacak gibi). Üzerine kenara ayırdığınız dış kabukları yıkayıp kurulayarak yerleştirin, en üste minik kase gibi bir ağırlık koyararak kavanozun kapağını sıkıca kapatın. Oda ısısında bir hafta beklettikten sonra turşumuz yemeye hazır hale geliyor (bu süre sonunda sebzeler kendi suyunu bırakıyor). Tüketene kadar buzdolabında saklayın.





Kısa notlar;

*Kavanoz ve kullandığınız kaplar temiz ve steril edilmiş olmalı!

*Turşuyu hazırladıktan sonra bekletme süresi boyunca hiç karıştırmadan mutfağın bir köşesinde bekletin.

*Mutfağınızın sıcaklığına göre bekletme süresi 7 - 10 arasında değişebilir.

*Acı biber miktarını damak tadınıza göre artırıp eksiltebilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...


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