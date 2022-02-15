Evdeki tozlar için ne yapmalı?

Evdeki tozlar ve dışarıdan eve giren polenler sizi endişelendiriyor mu? Yalnız değilsiniz.

Evdeki tozlar için ne yapmalı?
Yaşam
15 Şubat 2022 Salı

İnsanların temizlik alışkanlıklarını ve davranışlarını ortaya koyan ve Dyson tarafından yaptırılan 2021 Yılı “Küresel Toz Araştırması” ev tozu ve bunun sağlığımız üzerindeki etkileri konusundaki farkındalığı ölçtü. Dünya çapında 11 ülkeden 12.309 katılımcı ile gerçekleştirildi. Araştırmaya bu sene dahil olan Türkiye, hijyen endişesi konusunda başı çekti.


Evdeki hijyen konusunda en hassas ülke: Türkiye

İlki 2020 yılında yapılan “Küresel Toz Araştırması” sonuçlarına göre, Türkiye'de her 5 kişiden 2'si haftada 5 ila 7 kez evini temizliyor. Her 5 kişiden 4'ü ise ayda en az bir kez derinlemesine temizlik yapıyor. Pandemiyle birlikte temizlik yapma sıklığının arttığını söyleyenlerin oranı 2021 yılında da oldukça yüksek. Dışarıdan eve toz ve polen getirme endişesi de Türkiye’de daha yüksek. Global çaptaki ankete katılanların yüzde 29’u bu konuda endişe gösterirken Türkiye’deki oran yüzde 46.


Yapılan global araştırmaya göre Türkiye’de yaşayanlar, temizlik yaparken bazı noktaları hiç atlamıyor ve diğer ülkelere göre detaylı temizliğe epeyce önem veriyor. Halılar ve zeminler en çok temizlenmesi gereken alanlar olarak değerlendiriliyor. Araştırmaya Türkiye’den katılanların yüzde 64’ü kanepelerini, yüzde 45’i süpürgeliklerini, yüzde 21’i yataklarını ve yüzde 13’ü de perde veya jaluzilerini süpürmeye özen gösteriyor. Türkiye’de yaşayanlar, diğer ülkelerden olan katılımcılarla kıyaslandığında pencere ve duvar temizliğine özellikle önem veriyor.


Pandemide temizlik yorgunu mu olduk?

Araştırmaya göre, 2021 yılında insanların yüzde 44’ü bir oranla yalnızca evleri tozlu olduğunda veya yerde görünür toz ve kir olduğunda temizlik yapmaya motive oluyor. Bu oran 2020 yılıyla karşılaştığında artmış görünüyor. Pandeminin başladığı 2020 yılına bakıldığında, bu oran yüzde 33.


Markanın Mikrobiyoloji Araştırma Görevlisi Monika Stuczen, insanların temizlik alışkanlıklarına dair "Birçok toz partikülü mikroskobik boyutta olduğundan, insanların yalnızca zeminde görünür toz tespit ettiklerinde temizlik yapmaları endişe verici bir durum. Aslında tozlar görünür olduğunda, evlerde toz akarları olması büyük olasılıktır" diye uyarıyor.



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