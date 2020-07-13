Toz almanın püf noktaları

“Bu ev neden bu kadar sık tozlanıyor?” mu diyorsunuz? Basit gibi görünen toz alma işinin de bazı püf noktaları var. İşte toz alırken işinize yarayacak pratik bilgiler…

Toz almanın püf noktaları
Yaşam
13 Temmuz 2020 Pazartesi

Sıralama önemlidir

Toz almanın belki de en önemli püf noktası, sıralamadır. İster toz bezi, isterseniz de elektrik süpürgesinin toz alma fırçasını kullanın, toz alırken daima yukarıdan başlayın. Böylece üst raflarda veya mobilyaların üst kısımlarındaki tozlar aşağıya iner ve aşağılarda aldığınız toz ile toz alma işini bitirirsiniz. Toz alma işini sona bırakırsanız, ister istemez yere dökülecek olan tozlar sebebiyle mobilyaların altını tekrar süpürmeniz gerekebilir. “Yukarıdan aşağıya” kuralı, ev temizliğinin ve toz almanın ilk püf noktalarından biridir. Bir yüzeyi temizlerken de önce köşelerden geçerek daireler çizmek ve ortaya gelmek de iyi bir fikirdir. Böylece tozu alınmamış hiçbir nokta kalmadığından emin olursunuz.


Malzeme kullanımında yaratıcı olun

Ev temizliğinde çok sorulan “Toz alırken ne kullanılır?” sorusunun cevabı basit gibi görünür ancak köşeler ve süpürgelik gibi kıvrımlı alanlar için toz bezinden fazlasına ihtiyacınız vardır. Uzun süredir temizlenmeyen köşeleri fırçalamak gerekir. Bu işlem bir miktar toz kaldırsa da uzun süredir temizlenmeyen yerler için adeta kaçınılmaz hale gelir. Öncelikle, detaylı temizleyeceğiniz bölgenin etrafını kuru, tercihen mikrofiber temizlik beziyle silin ve tozları kabaca giderin. Mobilyaların kıvrım ve köşeleri, hassas yüzeyler için yumuşak uçlu bir diş fırçasından yardım alabilirsiniz. Elektrik süpürgesi toz alma ucu da bu iş için harikadır. Kenar ve köşede kalan tozları kaldırdıktan sonra, tüm yüzeyi silerek tozdan arındırmak gerekir. “Toz hangi bezle silinir?” sorusunun cevabı burada gizlidir. Toz alırken kuru bez kullanmanız tozları sadece etrafa dağıtır. Toz püskülü gibi ürünleri ise bitkileriniz veya jaluzi perde gibi girintili-çıkıntılı alanlar için kullanabilirsiniz. Ancak tüm bu işlemler sonrasına yere dökülen tozlar olabileceği için tozları kuru şekilde kaldırma işini, tozunu alacağınız yüzeylerde fazla toz birikmeden, mümkünse her gün yapmanız önerilir. Klasik toz alma işlemi içinse, mikrofiber bezi ıslatıp suyunu iyice sıkarak nemli bir halde kullanın.



Toz alırken suyun içine ne konur?

Mobilya ve ahşap yüzeylerin tozunu alırken toz bezini ıslatacağınız 1 litre suyun içine yarım kapak ahşap temizleyici katabilirsiniz. Sirke her ne kadar antibakteriyel özelliği ile ev temizliğinde ve yüzey temizliğinde sıkça kullanılsa da ahşap mobilya temizliği için çok da uygun değildir. Sirkenin ahşap üzerindeki kimyasal etkisini tahmin etmek güç olacağı için ahşap türlerini aşındırmayacak, sabun bazlı özel temizleyicileri kullanmak daha uygun olur. İlk defa kullanılacak olan temizleyici sıvılar için öncelikle küçük bir yüzeyde deneme kuralını uygulayabilirsiniz. Elektronik eşyaların tozunu alırken ise kuru mikrofiber bez kullanmanız en uygunudur. Klavye gibi detay gerektiren yerler için kulak çubuğu gibi malzemeler iyi fikirdir.


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Tavanı ve duvarları unutmayın

“Tavan ve duvarların tozu mu alınır?” dediğinizi duyar gibiyiz. Ancak sürekli tozlanan bir evden şikayetçiyseniz her zaman tozunu aldığınız yerlerin dışına da bir göz atmanın vakti gelmiş demektir. Özellikle de camların açık olduğu yaz günlerinde ve rüzgârlı havalarda dışarıdan hatırı sayılır miktarda toz girer. Kışın ise hava kirliliği dolayısıyla özellikle perdeler çok toz tutar. Hiç hesaba katmasak da duvarlar ve tavanda toz zerrecikleri birikir. Bunlar da uzun vadede yere inerler. Peki, tavan ve duvarların tozu nasıl alınır? Bunun en pratik yolu, elektrik süpürgesinin toz alma aparatını kullanmaktır. Kedi veya muhabbet kuşu gibi ince tüy bırakan evcil hayvanları olan kişiler, süpürgeye takılan bu aksesuarı yakından tanır. Süpürge ucu kullanırken sandalye altları, pencere pervazları ve stor perde gibi eşyalarınızı ve kalorifer peteklerini de unutmayın.


Bitkiler de toz tutuyor!

Evde toz tutan eşyalar saymakla bitmez. Halılar ve perdeler uzun süre temizlenmeyen evlerde tozu hapsederken, mobilyalar ve parlak yüzeyler gözle görünür tozu adeta sergiler. Evin her zaman tozu alınan yerlerinin yanı sıra dolap üstleri, pencere pervazları, yatak arkaları, TV kabloları, çerçeveler ve prizler de tozu alınmayı bekleyen yerlerdir. Toz almaktan bahsederken, bitkilerden bahsetmemek olmaz! İri yapraklı bitkiler evimizin havasını temizlese de zaman içinde yapraklarında toz biriktirebilir. Bunları da kuru ve yumuşak bir bezle zaman zaman silmeyi ihmal etmeyin. Bu işlem bitkilerinizin daha parlak görünmesini de sağlar.


Tozu oluşturan şeyler nelerdir?

Tozu oluşturan şeyler giysilerden dökülen kumaş zerrecikleri ve tüyler, insan cilt hücreleri, dışarıdan veya ev bitkilerinden gelen polenler, ayrıca mobilya cilalarında ve parke gibi zemin malzemelerinde hatta elektronik eşyalardan da bulunan birikmiş kirler hatta çeşitli kimyasallardır. Dolayısıyla “tozdan zarar gelmez” demek, uzun vadede sağlığımız için olumlu etki göstermeyebilir. Söz konusu kimyasallar, kanser ve merkezi sinir sistemi hasarı dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunları ile ilişkili gösteriliyor. Elbette ki toz, alerji ile de doğrudan etkili. Dolayısıyla toza fazla maruz kalmak uzun vadede iyi değil. Bu sebeple, toz almaya devam!


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