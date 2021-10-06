Evde çıplak ayak ile gezmeyin!

Eve gelir gelmez ayakkabılarınızı bir kenara fırlatmak, yoğun bir günün ardından dinlenmek için ihtiyacınız olan şeydir. Ancak yorgun ayaklarınızı dinlendirmek, evde tamamen çıplak ayakla dolaşmak anlamına gelmez. Aslında, ev ayakkabısı olmadan dolaşmak, ayaklarınızın sağlığı ve güzelliği için bazı hoş olmayan sonuçlar doğurabilir.

1. Ayaklarınız bakterilere daha fazla maruz kalır

Yerleri yeni temizlemiş olsanız bile, bu tamamen mikropsuz olduğu anlamına gelmez. Yerler temiz görünebilir, ancak gerçekte birçok zararlı bakteri ve mantar içeren ev tozu bulunmaktadır. Çıplak ayakla dolaşıyorsanız, ayak derinizi enfekte edebilecek mikroorganizmalara maruz kalabilirsiniz. Bu da ayak tırnaklarınızı enfekte edebilir. Tırnaklarınızın sararmasına ve daha kırılgan olmasına neden olabilir.

2. Sert yüzeyler ayaklarınız için iyi değildir

Arada bir çimlerin üzerinde çıplak ayakla yürümek iyi hissettirir ve hatta stres atmanıza yardımcı olabilir, ancak bunu iç mekanlarda yapmak aslında ayaklarınıza zarar verebilir. Daha yumuşak yüzeyler, ayaklarınızın içini destekler. Ancak çoğu zemin çok serttir ve ayakkabılarınızın desteği olmadan yürümek doğal olmayan strese neden olur ve bu da sonunda topuklarınızda ve dizlerinizde ağrıya neden olabilir.

3. Yaralanmalara neden olabilir

Uzun bir iş gününden sonra ayakkabılarınızı çıkarmak ve ayaklarınızın nefes almasına izin vermek kesinlikle iyi hissettirir, ancak evde ayakkabısız dolaşmak düşmelere ve yaralanmalara neden olabilir. Çalışmalar, çorapsız evde dolaşmanın düşmelere ve kas problemlerine neden olabileceğini göstermiştir. Evde kolay ayak bakımı nasıl yapılır? yazısını okumak için tıklayınız...

4. Sırtınızı incitebilir

Çıplak ayakla yürüdükten sonra ayaklarınızın ağrıdığını hissettiyseniz, bunun aslında bilimsel bir açıklaması var. Sert yüzeylerde çıplak ayakla yürümek, ayaklarınız arasında eşit olmayan bir ağırlık dağılımına neden olur. Bu dengesizlik, mevcut ayak deformitelerini kötüleştirebilir ve hatta vücudunuzun üst kısımlarını etkileyerek dizlerinizin ve sırtınızın ağrımasına neden olabilir.

5. Ayak kokusuna neden olabilir

Bacaklarınızı ve sırtınızı incitmenin yanı sıra, düzenli olarak çıplak ayakla yürümek hoş olmayan vücut kokusuna neden olabilir. Ayakkabı giymemek, spor salonu duşlarında ve hatta evde bakterilere karşı koruma olmadığı anlamına gelir. Çıplak ayakla yürüdüğünüzde, ayaklarınızın kokmasına neden olabilen bu enfeksiyonlarla kolayca temas edebilirsiniz.

Kaynak: https://brightside.me/inspiration-health/why-you-shouldnt-walk-around-barefoot-even-at-home-803609/