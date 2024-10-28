Cumhuriyetle birlikte kadınlara verilen haklar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, aynı zamanda kadın hakları tarihçesinde önemli bir gün oldu. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte kadın haklarında önemli bir dönüm noktası yaşandı. İşte cumhuriyetin ilanından sonraki dönemde kadınlara verilen haklar...

Cumhuriyetle birlikte kadınlara verilen haklar
Yaşam
Giriş: 28 Ekim 2024 18:47 Güncelleme: 29 Ekim 2024 00:03
ABONE OL

Tarih boyunca dünyada kadın hakları konusunda birçok girişime tanıklık edilirken Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile birlikte bu topraklarda yaşayan kadınlar da birçok hakka kavuştu.


3 Mart 1924: Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğrenim Birliği) çıkarıldı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birlikte eğitim laikleştirildi ve tüm eğitim kurumları Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Kız ve erkekler eşit haklarla eğitim görmeye başladı.


4 Ekim 1926: Yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu ile birlikte erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanmasına ilişkin düzenlemeler kaldırıldı. Kadınlara boşanma hakkı, velayet hakkı ve malları üzerinde tasarruf hakkı tanındı.


3 Nisan 1930: Kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanındı.


1930: Doğum izni hakkı verildi. İlginizi çekebilir: Doğumda kadın hakları nelerdir?


10 Haziran 1933: Kız çocuklarına mesleki eğitim vermek amacıyla Kız Teknik Öğretim Müdürlüğü kuruldu.


26 Ekim 1933: Köy Kanunu'nda değişiklik yapılarak kadınlara köylerde muhtar olma ve ihtiyar meclisine seçilme hakları verildi.


5 Aralık 1934: Anayasa değişikliği ile kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı.


15 Haziran 1936: İş Kanunu yürürlüğe girdi. Kadınların çalışma hayatına düzenleme getirildi.


23 Haziran 1937: Kadınların yeraltında ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmasını yasaklayan 1935 tarihli 45 sayılı ILO Sözleşmesi kabul edildi.


1945: Analık sigortası (doğum yardımı) 4772 sayılı yasa ile düzenlendi.


1949: Yaşlılık sigortasının kadın ve erkekler için eşit esaslara göre düzenlenmesi 5417 sayılı yasa ile sağlandı.


Osmanlı feministleri
Osmanlı feministleri

Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar

Cumhuriyet'in getirdiği kazanımlarla ilkleri başaran kadınlar... Unvanlarının önüne "kadın" konması şimdi cinsiyetçi olarak kabul görse de kadınların kat ettiği yolları onlar açtı. Onlar, Cumhuriyet'in sunduğu imkanlara kendi azimlerini kattı ve yaşadığımız topraklarda mesleklerinin ilk kadın temsilcileri oldu. Cumhuriyet'in 100. yılında, cumhuriyet kadınlarının başarıları...

36
Afet İnan İlk kadın tarih profesörü ve Atatürk'ün manevi kızı
Afife Jale İlk kadın tiyatro oyuncusu
Emel Gazimihal İlk radyo spikeri
Feriha Sanerk İlk kadın emniyet müdürü
Feriha Tevfik İlk Türkiye güzeli
Filiz Dinçmen İlk kadın büyükelçi
Gül Esin İlk kadın muhtar
Remziye Hisar İlk kadın kimyager
Keriman Halis İlk Dünya güzeli
Lale Aytaman İlk kadın vali
Lale Orta İlk kadın hakem
Leman Altınçekiç İlk kadın jet pilotu
Müfide İlhan İlk kadın belediye başkanı
Nuran Devres İlk kadın TV spikeri
Özlem Bozkurt İlk kadın kaymakam
Sabiha Bengütaş İlk kadın heykeltraş
Sabiha Gökçen İlk kadın savaş pilotu
Safiye Ali İlk kadın doktor
Samiye Morkaya İlk kadın otomobil yarışçısı
Seher Aytaç İlk kadın makinist
Semiha Berksoy İlk kadın opera sanatçısı
Süreyya Ağaoğlu İlk kadın avukat
Tansu Çiller İlk kadın başbakan
Türkan Akyol İlk kadın bakan
Adile Ayda İlk kadın diplomat
Refet Angın İlk kadın öğretmen
Aysima Altınok İlk kadın beyin cerrahı
Sabire Aydemir İlk kadın veteriner
Ferdane Bozdoğan Erberk İlk kadın diş hekimi
İnci Özdil İlk kadın orkestra şefi
Jale İnan İlk kadın arkeolog
Refet Angın İlk kadın öğretmen
Selma Rıza İlk kadın gazeteci
Fazıla Şevket Giz İlk kadın profesör, zoolog
Nüzhet Gökdoğan İlk kadın gökbilimci ve dekan
Pakize Tarzi İlk kadın jinekolog (kadın doğum uzmanı)





YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.