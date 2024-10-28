Cumhuriyetle birlikte kadınlara verilen haklar

Tarih boyunca dünyada kadın hakları konusunda birçok girişime tanıklık edilirken Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile birlikte bu topraklarda yaşayan kadınlar da birçok hakka kavuştu.

3 Mart 1924: Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğrenim Birliği) çıkarıldı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birlikte eğitim laikleştirildi ve tüm eğitim kurumları Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Kız ve erkekler eşit haklarla eğitim görmeye başladı.

4 Ekim 1926: Yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu ile birlikte erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanmasına ilişkin düzenlemeler kaldırıldı. Kadınlara boşanma hakkı, velayet hakkı ve malları üzerinde tasarruf hakkı tanındı.

3 Nisan 1930: Kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanındı.

1930: Doğum izni hakkı verildi. İlginizi çekebilir: Doğumda kadın hakları nelerdir?

10 Haziran 1933: Kız çocuklarına mesleki eğitim vermek amacıyla Kız Teknik Öğretim Müdürlüğü kuruldu.

26 Ekim 1933: Köy Kanunu'nda değişiklik yapılarak kadınlara köylerde muhtar olma ve ihtiyar meclisine seçilme hakları verildi.

5 Aralık 1934: Anayasa değişikliği ile kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı.

15 Haziran 1936: İş Kanunu yürürlüğe girdi. Kadınların çalışma hayatına düzenleme getirildi.

23 Haziran 1937: Kadınların yeraltında ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmasını yasaklayan 1935 tarihli 45 sayılı ILO Sözleşmesi kabul edildi.

1945: Analık sigortası (doğum yardımı) 4772 sayılı yasa ile düzenlendi.

1949: Yaşlılık sigortasının kadın ve erkekler için eşit esaslara göre düzenlenmesi 5417 sayılı yasa ile sağlandı.