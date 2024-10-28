Cumhuriyetle birlikte kadınlara verilen haklar

Tarih boyunca dünyada kadın hakları konusunda birçok girişime tanıklık edilirken Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile birlikte bu topraklarda yaşayan kadınlar da birçok hakka kavuştu.
3 Mart 1924: Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğrenim Birliği) çıkarıldı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birlikte eğitim laikleştirildi ve tüm eğitim kurumları Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Kız ve erkekler eşit haklarla eğitim görmeye başladı.
4 Ekim 1926: Yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu ile birlikte erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanmasına ilişkin düzenlemeler kaldırıldı. Kadınlara boşanma hakkı, velayet hakkı ve malları üzerinde tasarruf hakkı tanındı.
3 Nisan 1930: Kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanındı.
1930: Doğum izni hakkı verildi. İlginizi çekebilir: Doğumda kadın hakları nelerdir?
10 Haziran 1933: Kız çocuklarına mesleki eğitim vermek amacıyla Kız Teknik Öğretim Müdürlüğü kuruldu.
26 Ekim 1933: Köy Kanunu'nda değişiklik yapılarak kadınlara köylerde muhtar olma ve ihtiyar meclisine seçilme hakları verildi.
5 Aralık 1934: Anayasa değişikliği ile kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı.
15 Haziran 1936: İş Kanunu yürürlüğe girdi. Kadınların çalışma hayatına düzenleme getirildi.
23 Haziran 1937: Kadınların yeraltında ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmasını yasaklayan 1935 tarihli 45 sayılı ILO Sözleşmesi kabul edildi.
1945: Analık sigortası (doğum yardımı) 4772 sayılı yasa ile düzenlendi.
1949: Yaşlılık sigortasının kadın ve erkekler için eşit esaslara göre düzenlenmesi 5417 sayılı yasa ile sağlandı.
Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar
Cumhuriyet'in getirdiği kazanımlarla ilkleri başaran kadınlar... Unvanlarının önüne "kadın" konması şimdi cinsiyetçi olarak kabul görse de kadınların kat ettiği yolları onlar açtı. Onlar, Cumhuriyet'in sunduğu imkanlara kendi azimlerini kattı ve yaşadığımız topraklarda mesleklerinin ilk kadın temsilcileri oldu. Cumhuriyet'in 100. yılında, cumhuriyet kadınlarının başarıları...
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