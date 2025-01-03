İnsanlar kış uykusuna yatabilir mi?

Sıcacık battaniyelerin altında kıvrılmak, çıtırdayan bir odun ateşinin karşısında kitap okumak hayallerinizi süslüyorsa bilin ki bu normal. Kışın yavaşlamak, doğanın bir parçası olan insanın doğa ile birlikte duyduğu bir ihtiyaç. Öyle ki birçok hayvan kış uykusuna yatıyor ve kış boyunca enerjilerini dikkatli kullanıyor. Kış uykusunun sadece hayvanlar dünyasına özgü olduğu sanılsa da insanların da bir çeşit kış uykusuna yattığını duymuş muydunuz?

Kış uykusuna yatan insanlar var mı?

İnsanlar kış uykusuna yatar mı? diye soruyorsanız, hayvanların kış uykusuna benzemese de benzer bir yaklaşımı hayata geçiren insanlar olduğunu söylememiz gerek.

Rusya’nın kuzeybatısında bulunan Pskov köyündeki insanlar, kış uykusu geleneğine sahip.

Inuit kültüründe de kış uykusu bulunuyor. 1950’li yıllarda yapılan araştırmalarda İnuit insanlarının günde 14 saati uyuyarak geçirdiği ve kışın zorlu koşullarıyla bu şekilde başa çıktığı tespit edildi.

İskandinavların hygge kültürü ise kışa dair en bilinen tavrı içeriyor. Karanlık kış günlerinde iç mekanları ışıklandırmak, sıcak ve yumuşak dokular, birlikte geçirilen yavaş zamanlar hygge kültürü ile vücut buluyor.

Yavaşlamaya doğru çekildiğinizi hissediyorsanız, yaşamlarımızın mevcut düzenlerinin bunu kaçınılmaz hale getirdiğini kabul etmekle işe başlayın. Dinlenmeye ihtiyaç duymanızda bir tuhaflık bulunmuyor. İnsanlık yılın son günlerini o kadar hızlı, yoğun ve stresli bir hale getirdi ki atalarımızın kış mevsimini bir içe çekilme mevsimi olarak değerlendirdiğini unuttuk. Oysa ki kış mevsimi, kendimizi köklendirmemiz ve topraklanmamız için bize alan ve zamanın verir, böylece genişleme mevsimlerinde yani ilkbahar ve yaz aylarında çiçek açabilir, verimli olabiliriz. Dünyanın içe doğru dönmesi, sessizleşmesi ve yavaşlaması, bizim de aynısını yapmamız için bir davettir. Tıpkı yeryüzü gibi, bizim de uzun süreli dinlenmeler hayatta kalmamızı ve gelişmemizi sağlar.

Kış mevsimini doya doya yaşamak adeta bir gerekliliktir. İnsanlar için gerçek bir kış uykusuna yatmak mümkün olmasa da kendinize kış mevsiminde daha fazla dinlenme fırsatı vermekten çekinmeyin. Kış aylarında ruhunuza iyi gelecek ritüeller deneyin.

Yavaşlama sanatına giriş

Hayatı daha yavaş yaşamak sizi bazı işlerden alıkoymaz. Tam tersine, ihtiyacınız olan dinlenmeyi bedeninize ve ruhunuza sağlarsanız, yoğun temponuza döndüğünüzde daha verimli çalışabilirsiniz. Kış uykusuna yatamasanız bile aktif bir kış moduna geçmek için bunlar öneriliyor:

Sıcak tutan rahat kazaklar ve çoraplar giymek

Soğuk havalarda zaten böyle giyindiğinizi duyar gibiyiz ancak biz biraz daha fazla rahatlıktan bahsediyoruz. O rahatsız kısa üstler veya kombininize uyduğu için giymek zorunda olduğunuz çoraplar sizi üşütmüyor mu? Daha yumuşak ve sıcak tutan bir stil sizi demode göstermez. Tam tersine, kışı kucaklayan özgüvenli bir görünüme sahip olmak için kalın giysilere şans verin.

Yatakta çalışmak

Bazı işlerinizi yataktan halletmeniz mümkün mü? Uyanır uyanmaz elinize telefonu alarak sosyal medyada gezinmenizden bahsetmiyoruz. Ekranda geçireceğiniz süreyi minimum hale getirerek eve iş getirmeyi deneyebilirsiniz. Ofiste yapacağınız hangi işleri evdeki yatağınızda yapabilir ama en önemlisi, bunu keyif alarak sağlayabilirsiniz? Bir düşünün.

Isıtıcı yiyecekler yemek

Kış çayları, kemik suyu ile yapılmış çorbalar, ayurvedik içecekler kış aylarında hem bağışıklığınızı güçlendirir hem de içinizi ısıtır. Kışın keyfini doya doya çıkarmak için bedeninizi ve ruhunuzu besleyin. Çorba mevsimi, kış sebzelerinden farklı tarifler denemek için harika bir fırsat.

Güneş çıktığında yürüyüşe çıkmak

Kış mevsimi doğanın içe çekildiği, günlerin kısaldığı, karanlığın uykuyu daha fazla getirdiği bir zaman. Kış aylarının bedeni ve ruhu dinlendirmek ve ilkbaharın coşkusuna hazırlamak için sunduğu bu fırsat içinde elbette gün ışığına duyulan ihtiyaç bitmiyor. Güneşin göz kırptığı zamanlarda yüzünüzü gün ışığına tutacak bir 5 dakika bile size çok iyi gelebilir. Yakıcılığı olmayan güneş ışığının tadını çıkarmak için fırsat kollayın.

Bitkisel yağlarla masaj yapmak

Birçok kültürdeki geleneksel tıbbın en güzel uygulamalarından biri, bitkisel yağlarla yapılan masajlardır. Hint yağı, tatlı badem yağı, gül yağı ve biberiye yağı gibi yağlar, ihtiyaçlarınıza göre kış boyunca size harika şekilde eşlik edecektir. Yatmadan önce baş ucunuzdan alıp kullanmak için küçük bir yağ sepeti hazırlayın. Kendi kendine masaj yapma tekniklerini uygulayın.

Masal dinlemek

Yavaşlamaya zaman ayırırken, bir çoğumuzun çocukluk anılarında yer edinen soba çıtırtısına eşlik eden masallar artık kulaklığınızın ucunda. Folklorik hikayeler ve masalları merkeze alan podcastler dinleyin ve her yaştan insana yol gösteren masalları okuyun, bunun için birçok kitap bulabilirsiniz. Kış mevsiminin kucağına kendinizi masallar eşliğinde bırakmak için mutlaka vakit ayırın.